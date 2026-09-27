Eveniment rar pe cer la final de septembrie. Luna plină apare lângă Saturn

Luna plină din 26 septembrie, cunoscută drept Luna Recoltei, va putea fi observată sâmbătă seară în apropierea lui Saturn, imediat după apus. Fenomenul va fi vizibil cu ochiul liber dacă cerul este senin, iar planeta va apărea ca un punct luminos auriu lângă Lună, potrivit EarthSky .

Luna Recoltei va domina cerul în această seară și va fi însoțită de Saturn, într-unul dintre cele mai ușor de observat spectacole astronomice ale finalului de septembrie. Luna plină atinge faza maximă pe 26 septembrie, la ora 16:49 UTC, însă pentru observatori momentul cel mai bun va fi după apus, când aceasta va urca în est și va rămâne vizibilă pe parcursul nopții.

Saturn va putea fi observat aproape de Lună, fără ajutorul unui telescop, dacă vremea permite.

NASA arată că planeta va apărea în apropierea Lunii Recoltei pe 26 septembrie, iar Neptun va completa un triunghi mai larg pe cer. Spre deosebire de Saturn, Neptun este prea slab luminos pentru a fi văzut cu ochiul liber și necesită binoclu sau telescop.

Saturn se apropie în această perioadă și de opoziție, moment care va avea loc pe 4 octombrie. Atunci, planeta se va afla opusă Soarelui față de Pământ și va fi într-o poziție favorabilă pentru observații.

Luna plină din septembrie poartă anul acesta numele de Luna Recoltei deoarece este cea mai apropiată lună plină de echinocțiul de toamnă.

Echinocțiul din septembrie a avut loc pe 23 septembrie 2026, iar Luna plină apare la aproximativ trei zile distanță. Denumirea are legătură cu perioada în care fermierii foloseau lumina Lunii pentru a continua lucrul pe câmp după apus.

În nopțile din jurul Lunii Recoltei, intervalul dintre apus și răsăritul Lunii este mai scurt decât de obicei, ceea ce înseamnă că se lasă mai puțin timp de întuneric între cele două momente.

Luna Recoltei este adesea asociată cu o nuanță portocalie, mai ales atunci când se află aproape de orizont.

Culoarea nu este specifică exclusiv acestui fenomen. Orice Lună plină poate căpăta o nuanță galben-portocalie atunci când este observată aproape de orizont, deoarece lumina sa traversează un strat mai gros al atmosferei Pământului. De asemenea, Luna poate părea mai mare atunci când se află jos pe cer. Acesta este un efect vizual cunoscut drept iluzia Lunii, nu o creștere reală a dimensiunii sale.

Luna Recoltei din 2026 nu este neapărat mai mare decât alte luni pline doar pentru că poartă acest nume. Dimensiunea aparentă depinde de distanța Lunii față de Pământ în momentul respectiv.

După Luna Recoltei din 26 septembrie, următoarea Lună plină va avea loc pe 26 octombrie.

Calendarul NASA indică apoi luni pline pe 24 noiembrie și 24 decembrie, ambele fiind catalogate drept superluni.

Pentru seara de 26 septembrie, NASA recomandă observarea Lunii după apus, când aceasta va urca în est, cu Saturn vizibil în apropiere.