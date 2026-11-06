Rubio respinge zvonurile privind plecarea din administrația Trump

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a respins speculațiile potrivit cărora ar lua în calcul să părăsească administrația Donald Trump după alegerile intermediare, în urma cărora republicanii au suferit pierderi electorale. Într-un interviu acordat publicației The New York Times, Rubio a declarat că intenția sa a fost întotdeauna să rămână în funcție pe întreaga durată a celui de-al doilea mandat al președintelui.

„Nu știu de unde apar aceste lucruri”, a spus Rubio, adăugând că îi place activitatea pe care o desfășoară. El a ironizat relatările despre o eventuală demisie, întrebându-se la care dintre funcțiile sale s-ar referi acestea, în condițiile în care ocupă atât postul de secretar de stat, cât și pe cel de consilier pentru securitate națională.

Mai multe publicații au susținut că Rubio ar fi discutat cu oficiali de la Casa Albă despre posibilitatea retragerii din administrație și că analizează, împreună cu apropiații săi, opțiunile pentru viitor. Bloomberg a scris că secretarul de stat ar lua în calcul o plecare, inclusiv în perspectiva unei eventuale candidaturi la alegerile prezidențiale din 2028.

Casa Albă a respins categoric informațiile. Purtătoarea de cuvânt Beni Rae Harmony le-a descris drept o invenție bazată pe surse anonime, afirmând că Rubio rămâne un susținător ferm al președintelui Trump și al mișcării MAGA. La rândul său, Dylan Johnson, asistent al secretarului de stat pentru afaceri publice globale, a calificat relatările drept nefondate.

Totuși, în mediul Republican, numele lui Rubio este discutat tot mai des în legătură cu succesiunea lui Trump. Unii interlocutori ai publicației New York Post spun că Rubio are încă obiective importante de îndeplinit la Departamentul de Stat.

Printre acestea se află politica față de Cuba. Fiul unor imigranți cubanezi, Rubio urmărește de multă vreme înlăturarea regimului comunist de la Havana, obiectiv despre care președintele Trump a făcut, la rândul său, declarații. Un donator Republican a afirmat că secretarul de stat nu ar avea motive să renunțe la funcție înainte de a obține rezultate în această direcție.

În interiorul administrației, Rubio ocupă o poziție influentă. Are biroul lângă cel al vicepreședintelui JD Vance și participă la principalele discuții privind securitatea națională, alături de șefa de cabinet Susie Wiles. Potrivit unor surse republicane, relația dintre cei trei este una apropiată.

Rubio a refuzat să discute despre planurile sale pentru 2028, afirmând că nu va mai comenta acest subiect. În schimb, este programat să susțină vinerea viitoare primul său discurs major după alegerile intermediare, la convenția națională a Federalist Society, organizată la Washington.