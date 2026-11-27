Serviciul de Protecție și Pază (SPP) a transmis primul răspuns oficial în legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind folosirea unor agenți și autoturisme ale instituției în contextul nunții fiicei lui Ilie Bolojan, organizată pe 14 noiembrie, la Oradea. Într-un răspuns transmis publicației Stiri pe surse, în baza Legii 544/2001, instituția a confirmat că fostul premier beneficiază în continuare de protecție timp de doi ani de la încheierea mandatului.

În schimb, SPP nu a confirmat și nici nu a infirmat informațiile referitoare la transportul unor invitați cu mașini ale serviciului. Documentul, înregistrat la SPP cu numărul 80 din 16 noiembrie 2026, reprezintă o primă poziție oficială a instituției în legătură cu această controversă.

În răspunsul semnat de Compartimentul Informare și Relații Publice, instituția precizează că fostul premier are dreptul la protecție pentru o perioadă de doi ani de la încetarea exercitării funcției.

„Persoana la care faceți referire beneficiază de protecție din partea Serviciului de Protecție și Pază timp de doi ani de la încetarea exercitării funcției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în document.

SPP nu a oferit însă detalii despre condițiile concrete în care este asigurată această protecție și nici nu a precizat dacă măsurile se extind asupra membrilor familiei fostului premier sau asupra altor persoane prezente la evenimente private.

Pentru restul solicitărilor, instituția a invocat legislația privind informațiile clasificate și caracterul secret al activităților operative.

„În ceea ce privește celelalte informații solicitate, acestea nu pot fi comunicate având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, coroborat cu art. 20 alin. (2) și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază”, a transmis instituția.

Astfel, SPP nu a oferit explicații punctuale pentru fiecare categorie de informații solicitate și nu a precizat dacă anumite date administrative sau financiare ar putea fi comunicate separat, fără divulgarea unor informații operative.

Printre întrebările adresate instituției s-au numărat cele referitoare la acuzațiile potrivit cărora antreprenoarea Cristina Bâtlan și soțul acesteia, Gabriel Traian, ar fi fost preluați de la Aeroportul Oradea și transportați la hotelul DoubleTree by Hilton cu un autoturism Volkswagen Touareg utilizat de echipa de protecție a fostului premier.

Cererea a solicitat să afle cine ar fi cerut și autorizat eventualele deplasări, dacă persoanele transportate beneficiau de protecție și dacă au existat și alte situații în care invitați la eveniment ar fi fost transportați cu mașini ale instituției, în absența lui Ilie Bolojan. De asemenea, SPP nu a făcut referiri nici la acuzațiile privind presupusa implicare a unor agenți în manipularea bagajelor invitaților sau în alte activități legate de organizarea nunții.

Refuzul SPP are la bază mai multe prevederi legislative. Articolul 31 alineatul 1 din Legea 191/1998 stabilește că activitatea operativă a instituției constituie secret de stat, în timp ce articolul 20 alineatul 2 reglementează interdicția divulgării datelor și informațiilor care fac obiectul activității serviciului. De asemenea, articolul 12 alineatul 1 litera a) din Legea 544/2001 permite exceptarea de la accesul public a informațiilor din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă acestea sunt clasificate potrivit legii.

Există însă și o prevedere relevantă pentru informațiile de interes public. Articolul 13 din Legea 544/2001 stipulează că informațiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate ori instituție publică nu pot fi clasificate.

Acuzațiile la adresa SPP și a lui Ilie Bolojan au apărut după nunta Luciei Maria Bolojan cu Daniel Bota, organizată pe 14 noiembrie, la Oradea. Potrivit Gândul, un autoturism Volkswagen Touareg utilizat de echipa SPP care îl protejează pe fostul premier ar fi fost folosit pentru preluarea unor invitați de la aeroport. Aceleași relatări susțin că agenții ar fi ajutat ulterior la manipularea bagajelor acestora. Totodată, au apărut informații potrivit cărora Ilie Bolojan s-ar fi deplasat, cu o zi înaintea evenimentului, la locația petrecerii, Palazzo Grand Hall, însoțit de agenți SPP.

Fostul premier a respins acuzațiile privind utilizarea nelegală a resurselor instituției. El a declarat că a respectat prevederile legale și că nu a existat nicio ilegalitate în folosirea autoturismului SPP. Bolojan a catalogat controversa drept o acțiune de hărțuire politică.

Subiectul a ajuns și în Parlament. Pe 25 noiembrie, Camera Deputaților a aprobat înființarea unei comisii de anchetă care să analizeze utilizarea resurselor SPP în contextul nunții fiicei lui Ilie Bolojan. Hotărârea a fost adoptată cu 146 de voturi pentru, 98 împotrivă și opt abțineri.

Printre obiectivele comisiei se numără verificarea temeiului juridic al protecției acordate fostului premier, analizarea deplasărilor efectuate cu autoturismul echipei de protecție și clarificarea condițiilor în care ar fi fost transportați invitați de la Aeroportul Oradea.

De asemenea, comisia urmează să analizeze documentele și evidențele relevante pentru stabilirea scopului deplasărilor și a eventualei prezențe a lui Ilie Bolojan în autoturism. Potrivit hotărârii adoptate de deputați, comisia poate solicita informații și documente instituțiilor publice și poate organiza audieri.