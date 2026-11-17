Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit recent cu Daniel Bota, într-un eveniment organizat la Oradea. Cei doi se cunosc încă din perioada liceului și au o relație de mai mulți ani. Spre deosebire de familia soției sale, Daniel Bota a ales să păstreze un profil discret și să stea departe de viața politică.

Născut în 1992 și originar din zona Munților Apuseni, Daniel Bota a avut în trecut o legătură cu sportul de performanță. Acesta a jucat fotbal la FC Bihor, numele său apărând pe lista clubului în vara anului 2013, când echipa evolua în Liga a II-a.

Ulterior, a renunțat la cariera sportivă și s-a îndreptat către mediul de afaceri. Informațiile despre activitatea sa profesională sunt însă limitate, acesta evitând expunerea publică.

Soția sa, Lucia Maria Bolojan, are 30 de ani și este arhitect. A absolvit Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea, apoi Facultatea de Arhitectură și Urbanism de la Universitatea Politehnica din Timișoara.

În activitatea profesională, a colaborat cu biroul ARHIMAR din Cluj, participând la proiecte internaționale în Europa, Israel și Asia de Est. De asemenea, desfășoară proiecte independente în județul Bihor.

Cununia civilă a celor doi a fost oficiată de primarul municipiului Oradea, Florin Birta. Ulterior, mirii și invitații au mers la Biserica cu Lună pentru ceremonia religioasă, iar petrecerea a fost organizată la Palazzo Grand Hall.

Printre invitați s-au numărat membri ai familiei, apropiați și mai mulți reprezentanți ai scenei politice, între care europarlamentarul Dan Motreanu, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, Mihai Jurca și primarul orașului Aleșd, Ioan Todoca.

La eveniment au participat Ilie Bolojan, mama miresei, Florentina Bolojan, și partenera fostului premier, Ioana Fâșie.

Cu această ocazie, Ilie Bolojan a transmis un scurt mesaj: „Toți părinții ne bucurăm când copiii noștri se căsătoresc și și pentru mine e o zi de mare bucurie. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici”.