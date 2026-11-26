Obligațiile financiare neacoperite ale Guvernului depășesc 50 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 2,5% din PIB, susține liderul PSD, Sorin Grindeanu. Acesta îl acuză pe fostul premier Ilie Bolojan că ar fi gestionat intenționat greșit anumite probleme, inclusiv datoriile către magistrați, pe care le-ar fi transformat într-o miză politică.

Sorin Grindeanu a afirmat că măsurile adoptate după instalarea Guvernului condus de Ilie Bolojan au impus costuri importante populației și economiei, fără să producă rezultatele așteptate în privința reducerii deficitului bugetar.

„În primul rând, cred că trebuie să spunem, înainte de a prezenta suma aproximativă pe care o avem în acest moment și care nu a fost spusă, că anul trecut, atunci când s-a format acest guvern, imediat după aceea, românii și economia României au fost supuși unor politici dure din perspectiva reducerii deficitului și așa mai departe.

Vedem, după un an și jumătate, care sunt efectele. Economia României este în scădere. Se spune că trebuie să ne uităm la ce s-a întâmplat acum un an și jumătate sau unde eram atunci.

Avem cea mai mare TVA, avem cea mai mare inflație din Europa, avem 12 luni consecutive de scădere a consumului, dacă nu chiar mai multe, avem zeci de mii de șomeri în plus și pot să continui minute bune de acum încolo. Deci, o situație mult mai proastă decât acum un an și jumătate”, a arătat acesta.

Grindeanu a continuat șirul criticilor.

„Totul a fost făcut în acest an și jumătate din perspectiva deficitului care venea înspre noi, iar poporul a trebuit să sufere și a suferit în acest an și jumătate. Și am ajuns acum, la un an și jumătate după, să vedem că suntem într-o situație mult mai proastă, economic vorbind, decât acum un an și jumătate. Toată această suferință la care au fost supuși atât românii, cât și economia țării noastre nu a avut niciun rezultat pozitiv, din perspectiva mea. Din contră.

Vorbim, ca să răspund direct, de o sumă în jur de 50 de miliarde de lei, despre care nu ne-ați spus în urmă cu câteva săptămâni, dar pe care am aproximat-o și noi, tot așa, în urmă cu câteva săptămâni. Sunt sume care, în acest moment, sunt neacoperite. Asta înseamnă 2,5% din PIB”, a explicat liderul politic.

Acesta îl acuză pe fostul premier că a încercat să cosmetizeze problemele reale ale României.

„Avem și o populație, un popor până la urmă, care a fost supus tuturor acestor constrângeri și care a ajuns la limita suportabilității. După un an și jumătate în care ai zis că faci lucruri bune, dar, de fapt, lucrurile au mers din rău în mai rău, iar rezultatul este cel pe care îl vedem acum. Asta e și mai grav.

De fapt, eu recunosc ceea ce știu. Am spus și atunci, în urmă cu câteva săptămâni, și spun de o lună și ceva, de două luni, chiar înainte de a fi instalat acest guvern, că se încearcă un soi de cosmetizare a fostei guvernări și a politicii fostului guvern. Aici e dincolo de faptul că ne place sau nu ne place un prim-ministru. E vorba de țară și de modul în care a fost gestionată țara în acest an și jumătate.”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD susține că fostul premier ar fi folosit disputa privind pensiile și salariile magistraților pentru a câștiga sprijinul public. Grindeanu afirmă că tensiunile puteau fi evitate prin discuții cu reprezentanții sistemului judiciar, iar datoriile puteau fi gestionate printr-o înțelegere.

„Noi ne-am asumat ca țară că vom închide anul la deficitul pe care ni l-am asumat. Sper, sper din tot sufletul să putem să facem acest lucru.

Suntem aproape de imposibil, apropo de ce vorbeam mai devreme. Dar eu cred că unele lucruri au fost gestionate prost în mod intenționat.

E rea-voință. Păi, când vorbim de miliarde bune, de exemplu, la magistrați, și când vorbim de un război pe care l-ai dus cu magistrații doar pentru a câștiga simpatia populară, simpatia publicului, arătând că te bați cu pensiile magistraților, cu salariile magistraților și că tu ești alături de ei, acolo nu a fost decât o mișcare politică, domnule Gâdea, din partea domnului Bolojan. Fără niciun fel de dubii, s-a încercat să se pună presiune, provocând non-stop un conflict cu magistrații”, susține acesta.

Sorin Grindeanu consideră că datoriile acumulate pot fi gestionate prin dialog și prin identificarea unei soluții comune, inclusiv prin eșalonarea sau regândirea sumelor restante.

„Eu cred că acolo lucrurile pot fi gestionate în perioada următoare prin dialog, prin găsirea unui punct comun, astfel încât toate acele datorii care vin din spate să poată fi eventual eșalonate, să poată fi regândite. Acestea sunt lucruri pe care un nou guvern, dacă abordează lucrurile diferit, nu în alb sau negru și nu doar din perspectiva câștigului politic, le poate rezolva. Pentru că bătălia, în ghilimele, cu magistrații, dusă de Ilie Bolojan, a fost gândită exclusiv din perspectivă politică”, a afirmat Grindeanu.

„Aceste aproape 15 miliarde, cât sunt cele legate de magistrați, au ajuns în această situație exclusiv dintr-o gestionare proastă a fostului guvern. Vă rog să luați declarațiile noastre din urmă cu un an, un an și ceva, în care spuneam: „Doamne, haideți să stăm de vorbă cu oamenii aceștia, haideți să vedem și vom găsi, sunt convins, un punct de vedere comun”.

Am început eu. Am avut o discuție aici cu conducătorii instituțiilor din acest domeniu, i-am chemat, am fost criticat că vreau să mă implic. M-am lăsat deoparte, le-am transmis că oamenii erau dispuși la dialog, pentru a găsi o soluție și pentru a nu ajunge în această situație. Nu, s-a jucat politic. S-a jucat politic de către fostul prim-ministru, tocmai fiindcă știa că are de câștigat dacă se opune, să spunem, magistraților pe această temă”, a mai arătat liderul PSD.

„Și uite unde am ajuns. Am ajuns în situația să plătim 15 miliarde de lei. Imens. Imens, domnule Gâdea, dintr-o încrâncenare, încăpățânare și din lucruri care puteau fi gestionate altcumva. Dar aici eu sunt convins că primul-ministru Luca Niculescu va găsi dialogul necesar cu reprezentanții instituțiilor din justiție, astfel încât această sumă, am convingerea, va putea fi eșalonată, să nu avem atât, să nu fie apăsat bugetul din prima cu această sumă”, a mai spus el.

Potrivit cifrelor prezentate în material, cele mai mari sume neacoperite provin din hotărâri judecătorești și drepturi salariale, proiecte cu finanțare europeană și obligații ale sistemului de sănătate.

Lista datoriilor este următoarea:

Hotărâri judecătorești și drepturi salariale: 15,7 miliarde de lei

Proiecte cu finanțare europeană: 12,3 miliarde de lei

CNAS / Fondul Unic de Asigurări Sociale de Sănătate: 8 miliarde de lei

Programe naționale MDLPA, precum Anghel Saligny: 6,1 miliarde de lei

Programul SAFE: 4,9 miliarde de lei

Subvenții: 1,8 miliarde de lei

Alte cheltuieli de personal: 1,3 miliarde de lei

Susținerea cultelor: 0,6 miliarde de lei

Datoriile pentru vaccinurile Pfizer și plafonarea prețurilor la energie ajung la alte miliarde de lei

Pe lângă obligațiile enumerate, materialul menționează și sumele aferente vaccinurilor Pfizer, precum și schemele de plafonare și compensare a prețurilor la energie.

Pentru vaccinurile Pfizer, datoria este estimată la 4–5 miliarde de lei. Alte 5 miliarde de lei sunt aferente schemelor de plafonare și compensare a prețurilor la energie.