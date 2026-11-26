Președintele PNL, Ilie Bolojan, a susținut joi o serie de declarații tăioase la Suceava, vizând atât activitatea unor foști membri ai executivului pe care l-a condus, cât și prioritățile bugetare și administrative ale României. Liderul liberal a afirmat că unul dintre cei mai slabi miniștri din guvernul său a fost ministrul Sănătății, Rogobete, susținând că nu s-au îndeplinit angajamentele asumate și că sistemul va rămâne nereformat fără o redimensionare reală a cheltuielilor. Totodată, el a subliniat nevoia reducerii aparatului central și a restructurării zonei de ordine publică și siguranță națională.

Vorbind la Suceava despre reforma administrativă, Ilie Bolojan a amintit că există o ordonanță adoptată în luna februarie, care a stat la baza bugetului din acest an și care stabilește pașii necesari pentru acest an și pentru anul viitor. Fostul premier a avertizat că lipsa unor măsuri ferme în sectoarele cheie ale administrației va bloca orice viitoare guvernare.

„Fără a ataca sectoarele importante ale administraţiei româneşti, care să aibă ca efect reducerea de cheltuieli a statului, indiferent cine va fi în guvernare, va fi în situaţia în care spaţiul oricărui guvern va fi foarte mic şi, practic, guvernele vor fi agenţii de plăţi, care vor plăti partea de asistenţă socială, partea de salarii, partea de pensii şi partea de dobânzi, rămânând foarte puţini bani pentru dezvoltare. Aceasta este cea mai proastă soluţie”, a precizat Ilie Bolojan.

Ilustrând problema cheltuielilor publice, președintele PNL a invocat domeniul sănătății, unde a făcut o evaluare critică a mandatului fostului ministru de resort.

„În zona de sănătate, unde fac acum o apreciere, în guvernul pe care l-am condus, unul dintre cei mai slabi miniştri a fost ministrul sănătăţii, Rogobete, nu s-a făcut nimic din ceea ce trebuia făcut şi din lucrurile pe care s-a angajat să le facă. Fără a redimensiona cheltuielile din sănătate, în aşa fel încât banii care pleacă în sănătate să plece pentru servicii oferite pacienţilor şi nu exclusiv pentru salariile personalului medical, acesta va rămâne un domeniu nereformat”, a arătat președintele PNL.

El a completat că bugetul alocat sănătății s-a majorat de zece ori în ultimele două decenii, însă această evoluție nu se regăsește în modul în care pacienții percep calitatea actului medical.

În viziunea lui Ilie Bolojan, eficientizarea statului presupune intervenții directe în structurile centrale și în alte domenii sensibile.

„Reducerea aparatului central este o necesitate şi de asemenea restructurarea inclusiv a zonei de ordine publică şi siguranţă naţională”, a mai declarat Bolojan.

Liderul liberal a explicat că orice demers de scădere a cheltuielilor trebuie să pornească de la o analiză riguroasă a fiecărui mare sistem, aplicată de sus în jos.

Ilie Bolojan a comentat și inițiativa PSD privind reforma localităților mici, susținând că propunerea nu produce efectele necesare și distrage atenția de la urgențele reale ale țării.

„Ceea ce propune PSD-ul legat de reforma localităţilor mici ar avea o logică dacă ar avea nişte efecte sau de scădere a cheltuielilor sau de servicii mai bune, sau de crearea de dezvoltare. Dar, din păcate, modul în care s-a anunţat nu are astfel de efecte şi, practic, este doar un anunţ care n-a făcut decât să fie o perdea de fum ca, în loc să se discute despre problemele urgente pe care trebuie să le abordeze România, cele legate de răspunsurile la cererea de plată numărul 6 din PNRR, unde avem câteva miliarde de luat şi unde guvernul pe care l-am condus a depus toate cererile de plată, le-am rezolvat pe toate, inclusiv cererea 5, dar dacă nu se lucrează serios să se răspundă la toate obiecţiile, riscăm să nu ne luăm toţi banii”, a mai comentat Ilie Bolojan.

Fostul prim-ministru a mai precizat că România a pierdut deja 770 de milioane de euro din PNRR, întrucât PSD nu a votat în vară legea salarizării unitare.

„Trebuie să ne concentrăm pe pregătirea bugetului, pe legislaţia care să fie adoptată înaintea pregătirii bugetului. Acestea sunt urgenţele de care ar trebui să ne ocupăm, pentru că altfel, dacă nu facem aceste lucruri şi anul viitor nu este unul care este construit cum trebuie, pur şi simplu ar trebui să fim îngrijoraţi vizavi de modul în care vom fi evaluaţi de agenţiile de rating, în primele luni ale anului viitor”, a mai afirmat Ilie Bolojan.