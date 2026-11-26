Festivalul NIBIRU de la Costinești ar fi devenit ținta unei campanii de intimidare puse la cale de gruparea coordonată de Nuțu Cămătaru, potrivit anchetei DIICOT. Procurorii susțin că mai mulți artiști și managerii acestora ar fi fost amenințați pentru a nu semna contracte cu organizatorii festivalului, în timp ce unii interpreți ar fi fost constrânși să cânte gratuit sau pentru sume mult mai mici decât onorariile obișnuite. potrivit Mediafax.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi urmărit să controleze activitatea profesională a unor cântăreți cunoscuți, stabilind evenimentele la care puteau participa și condițiile în care urmau să susțină concerte.

Una dintre principalele mize ar fi fost limitarea concurenței pentru cluburile Office Summer Club și Disco Ring by Office, despre care procurorii susțin că se aflau sub controlul membrilor grupării.

În acest context, presiunile ar fi fost îndreptate inclusiv către managerii artiștilor, cărora li s-ar fi transmis să nu accepte colaborări cu festivalul de la Costinești.

„Și știi ce mai vrea Nuțu? Să nu semnați cu Nibiru, ăla, bă! Că îi faceți manevră! Să-ți transmit!”, se arată într-o conversație interceptată de anchetatori.

Documentele anchetei descriu și situații în care presiunile ar fi depășit nivelul avertismentelor telefonice. Procurorii susțin că un interpret ar fi fost amenințat cu lipsirea de libertate pentru a fi împiedicat să participe la un concert.

„Vrei să te chem la mine, să te țin, să nu mai cânți nicăieri în seara aia?”, este una dintre amenințările consemnate în dosar.

Într-un alt caz, un artist ar fi primit indicații să cânte fără să fie plătit în cluburile controlate de grupare, dacă dorea să participe la festivalul NIBIRU.

„Aicea vezi să vii gratis”, i-ar fi transmis Nuțu Cămătaru.

Anchetatorii descriu și cazul unui alt interpret care ar fi fost presat să renunțe la un concert programat la NIBIRU, deși biletele pentru eveniment fuseseră deja puse în vânzare.

„Membrii grupului infracţional organizat au urmărit să obţină controlul asupra activităţii profesionale a unor interpreţi de muzică lăutărească consacraţi la nivel naţional, prin exercitarea unor presiuni şi constrângeri morale, inclusiv prin ameninţări cu acte de violenţă, cu scopul de a-i determina să accepte condiţiile impuse de către aceştia în ceea ce priveşte contractarea, programarea şi desfăşurarea prestaţiilor muzicale. În acest scop, membrii grupului au valorificat ascendentul personal şi reputaţia numitului Balint Ion zis «Nuţu Cămătaru», cunoscut la nivel naţional prin prisma antecedentelor sale infracţionale şi a mediatizării faptelor săvârşite cu violenţă, precum şi teama pe care asocierea celorlalţi membri cu acesta era aptă să o genereze în rândul artiştilor şi al persoanelor care intermediau contractarea acestora”, se arată în referatul procurorilor cu propunere de arestare preventivă a membrilor Clanului Cămătarilor.

Potrivit interceptărilor, Nuțu Cămătaru ar fi recurs la amenințări cu acte de violență pentru a-l determina pe artist să nu mai urce pe scenă.

„Bă, tu n-auzi, bă, că nu mergi nicăieri (…) îți sparg urechile-n două de te las surd”, ar fi spus acesta, potrivit unei conversații în care erau relatate amenințările.

Într-un alt fragment din documentele anchetei apare o nouă amenințare:

„Bă fi atent, cum te prind, cu prima ocazie te sparg”.

Ulterior, artistul ar fi primit o condiție pentru a putea participa la festival: să cânte gratuit în cluburile controlate de grupare.

Într-o discuție din 10 august 2026, unul dintre membrii grupării vorbea despre faptul că interpretul nu primise întreaga sumă pentru un alt eveniment.

„L-am mai ars eu de jumate, înțelegi? Că, l-am ars de jumate atuncea…”

O altă serie de interceptări, din 9 și 10 august 2026, îl vizează pe Șpac Vladimir-Florin, despre care procurorii susțin că făcea parte din gruparea coordonată de Nuțu Cămătaru.

Acesta ar fi încercat să-l determine pe managerul unui interpret să renunțe la colaborarea cu festivalul și să accepte concerte la Costinești, în cluburile controlate de grupare.

„Bă, nu la Nibiru, la Costinești, nu la Nibiru, la mine, îmi bag p***-n Nibiru”, afirma acesta într-o conversație interceptată.

„A exercitat în mod direct acţiuni de constrângere morală asupra interpreţilor de muzică lăutărească sau asupra persoanelor care au dorit să îi contracteze direct pe aceştia pentru evenimente muzicale. Astfel, Nuţu Cămătaru, împreună cu membrii grupului coordonat de către acesta, au constrâns mai mulţi interpreţi de muzică lăutărească prin ameninţări cu acte de violenţă să nu concerteze în cadrul altor evenimente organizate în diferite cluburi sau al festivalului „NIBIRU”, de la Costineşti, deoarece acestea concurau cu activitatea desfăşurată în cluburile controlate de grupul infracţional organizat „Office Summer Club” şi „Disco Ring by Office”, precum şi o constrângere morală asupra altor persoane care aveau intenţia de a intermedia contractarea diverşilor artişti, toate în încercarea de a obţine un monopol pe acest segment”, se arată în referatul procurorilor.

În același schimb de replici, Șpac Vladimir-Florin ar fi invocat și posibila nemulțumire a lui Nuțu Cămătaru.

„O să facă Nuțu ca toate alea, treaba voastră”, continua acesta.

A doua zi, presiunile ar fi continuat, iar membrul grupării ar fi insistat că artistul nu trebuie să participe la festival.

„Nu mă interesează, nu mergi la niciun Nibiru.”

„(…) Nu Nibiru, niciun Nibiru, nu există.”

Acesta ar fi reproșat managerului că interpretul urma să aibă contracte atât cu NIBIRU, cât și cu alte cluburi de pe litoral.

„Tu vrei să mănânci cum ar veni și de la Princess și să mănânci și de la NIBIRU și să nu vii la Costinești la noi?”, afirma Șpac Vladimir-Florin.

Potrivit documentelor DIICOT, planurile de control asupra activității interpreților nu s-ar fi limitat la vara anului 2026.

Într-o conversație din 10 august, membrii grupării discutau despre programul unui artist care avea stabilite concerte atât la NIBIRU, cât și în alte localuri de pe litoral.

Discuțiile ar indica intenția de a impune locurile în care acesta urma să cânte și în sezonul estival din 2027.

„La anul o să cânte numai unde i-oi spune eu”, este afirmația atribuită unui membru al grupării în documentele anchetei.

Ancheta procurorilor DIICOT vizează și alte presupuse metode prin care membrii grupării ar fi controlat activitatea profesională a interpreților.

În cazul unui cântăreț cunoscut la nivel național, Nuțu Cămătaru ar fi folosit amenințări pentru a-l determina să participe la evenimentele stabilite de acesta, fără să primească onorariul obișnuit.

„Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și o să-l, n-o să-l mai las să cânte”, ar fi spus Nuțu Cămătaru, potrivit interceptărilor.

Într-un alt fragment, acesta ar fi insistat ca artistul să respecte indicațiile primite, indiferent de condițiile financiare.

„Dacă cânți, tot vii! Tu să cânți… așa, că vreau eu!”

Potrivit anchetatorilor, interpretul ar fi fost constrâns să participe la aproximativ opt evenimente organizate în București și pe litoral, fie fără să fie plătit, fie pentru sume considerabil mai mici decât cele solicitate în mod obișnuit.

Într-o discuție despre plata artiștilor, Nuțu Cămătaru ar fi explicat de ce nu dorea ca aceștia să recunoască faptul că acceptau să cânte din cauza presiunilor.

„Eu așa, să nu zică că cântă de frică”, ar fi afirmat acesta.

Procurorii susțin că metodele folosite pentru obținerea informațiilor despre artiști nu s-ar fi limitat la convorbiri telefonice și amenințări.

Un membru al grupărilor coordonate de frații Nuțu și Sile Cămătaru s-ar fi infiltrat în formația unui interpret, sub pretextul că urma să asigure serviciile de securitate.

Astfel, acesta ar fi avut acces la informații despre programul concertelor și încasările artistului, pe care le-ar fi transmis ulterior liderilor grupării.

În paralel, alți membri s-ar fi ocupat de organizarea evenimentelor muzicale și de încasarea banilor obținuți din vânzarea biletelor, o parte din sume ajungând, potrivit anchetatorilor, la membrii grupării.

În dosar sunt investigate infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, șantajul, traficul de persoane și supunerea la muncă forțată sau obligatorie.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.