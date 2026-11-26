Procurorii DIICOT au solicitat joi, 26 noiembrie, Tribunalului București arestarea preventivă a fraților Nuțu și Sile Cămătaru și a altor șapte inculpați, în dosarul privind presupusa exploatare și șantajare a unor interpreți de manele și muzică lăutărească. În urma perchezițiilor efectuate în Capitală și în șase județe, anchetatorii au ridicat sume de bani echivalente cu aproximativ 420.000 de euro și trei arme neletale, iar asupra a trei autoturisme de lux a fost instituit sechestru asigurător.

Cei nouă inculpați au fost reținuți miercuri, 25 noiembrie, de procurorii DIICOT – Structura Centrală. Cercetările vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunere la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București urmează să analizeze propunerea de arestare preventivă formulată de procurori.

DIICOT a anunțat joi rezultatele perchezițiilor desfășurate în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș.

„Pe parcursul percheziţiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Prahova, Giurgiu, Braşov, Constanţa şi Mureş, au fost găsite şi ridicate sume de bani în lei şi diverse valute, echivalente sumei de aproximativ 420.000 euro, 3 arme neletale, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a 3 autoturisme de lux”, a transmis DIICOT.

În cadrul operațiunii de miercuri, procurorii Structurii Centrale a DIICOT și polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Poliției Capitalei au pus în executare 45 de mandate de percheziție domiciliară.

Anchetatorii au executat și peste 40 de mandate de aducere, persoanele vizate fiind chemate la sediul DIICOT pentru audieri.

Potrivit procurorilor, cele două presupuse grupări infracționale ar fi început să acționeze în 2025, în București și Ilfov. Acestea ar fi avut membri comuni, între care existau atât legături de familie, cât și interese financiare.

Ancheta a vizat modul în care suspecții ar fi încercat să obțină venituri prin controlarea activității profesionale a unor artiști cunoscuți, dar și prin perceperea unor taxe de protecție și exploatarea sexuală a unor persoane în străinătate.

„Din actele de urmărire penală a reieşit că, începând cu anul 2025, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, pe fondul unor interese financiare comune şi al legăturilor de rudenie dintre membri, s-au constituit şi au acţionat două grupuri infracţionale organizate, interdependente şi având membri comuni. Grupările de criminalitate organizată au urmărit obţinerea unor importante sume de bani prin preluarea controlului asupra activităţii profesionale a unor interpreţi de muzică lăutărească, cunoscuţi la nivel naţional, prin intimidare, constrângeri morale şi ameninţări cu acte de violenţă. În acelaşi scop, membrii acestora solicitau aşa-numite «taxe de protecţie», sub pretextul furnizării unor servicii de pază, şi obţineau venituri din exploatarea sexuală a mai multor victime, determinate să practice prostituţia pe teritoriul Germaniei şi Elveţiei”, a transmis DIICOT, într-un comunicat de presă.

Conform anchetatorilor, interpreții ar fi fost supuși unor presiuni pentru a accepta condițiile stabilite de membrii grupărilor și pentru a refuza colaborările cu organizatorii de evenimente considerați concurenți.

Suspecții s-ar fi folosit inclusiv de notorietatea unuia dintre lideri, cunoscut pentru antecedentele sale penale și pentru implicarea în fapte de violență, pentru a-i intimida pe cântăreți și pe intermediarii acestora.

Procurorii au mai arătat că unii dintre membrii grupărilor ar fi avut sarcina de a supraveghea activitatea artiștilor și de a verifica dacă aceștia respectau condițiile impuse privind participarea la evenimente.

Investigațiile au vizat și mai multe situații petrecute în vara anului 2026, când interpreților le-ar fi fost interzis să participe la evenimente organizate în alte cluburi sau la un festival care reprezenta concurență pentru afacerile controlate de suspecți.

”Astfel, pe parcursul sezonului estival 2026, mai mulţi interpreţi de muzică lăutărească au fost constrânşi, prin ameninţări cu acte de violenţă, să nu participe la evenimente organizate de alte cluburi sau la un festival, întrucât acestea concurau cu activităţile desfăşurate în cluburile controlate de grupul infracţional. Totodată, în încercarea de a obţine monopolul asupra acestui segment de activitate, suspecţii au exercitat presiuni şi asupra unor persoane care intenţionau să intermedieze contractarea artiştilor. Din probatoriul administrat a rezultat că, pentru obţinerea unor foloase patrimoniale injuste, suspecţii condiţionau participarea unor artişti la anumite spectacole de acceptarea obligaţiei de a presta gratuit în cadrul evenimentelor organizate în cluburile aflate sub controlul grupului infracţional”, a mai transmis DIICOT.

În cazul uneia dintre persoanele vătămate, procurorii au susținut că amenințările și presiunile psihologice repetate ar fi determinat-o să participe la evenimente fără să fie plătită sau să accepte onorarii mult inferioare celor pe care le încasa în mod obișnuit.

O altă componentă a dosarului privește acordarea unor împrumuturi cu dobândă de către membri ai grupărilor, fără ca aceștia să dețină autorizațiile necesare pentru desfășurarea unor asemenea activități.

Potrivit procurorilor, recuperarea banilor și a dobânzilor s-ar fi realizat prin amenințări repetate și prin comiterea unor infracțiuni împotriva persoanelor împrumutate sau a membrilor familiilor acestora.

Într-unul dintre cazurile investigate, un suspect s-ar fi prezentat la locuința unei persoane pentru a-i cere să cedeze un autoturism de lux în schimbul datoriei. Valoarea mașinii ar fi fost considerabil mai mare decât suma împrumutată.

Potrivit unor surse judiciare, printre persoanele vizate de perchezițiile desfășurate miercuri s-au numărat Nuțu și Sile Cămătaru, Balint Vasile Daniel, cunoscut drept Dani al lui Sile, Balint Nuțu Mario, Dan Emanuel Daniel, zis Manu Bombardierul, și Petcu Cezar.

Ancheta i-a mai vizat, potrivit acelorași surse, pe Șpac Vladimir Florin, zis Șpac, Țuțu Radu Giovani, zis Giovani, Ionescu Mohamed, zis Mohamed, și Nedelcu Giani Laurențiu, zis Giani.

Lista persoanelor vizate de percheziții nu trebuie confundată cu cea a celor nouă inculpați pentru care procurorii au solicitat arestarea preventivă.

Sursele judiciare au susținut că Nuțu Cămătaru, Sile Cămătaru și Manu Bombardierul și-ar fi împărțit artiștii pentru care intermediau participarea la evenimente. Cântăreții nu ar fi avut permisiunea de a accepta alte contracte fără acordul acestora, iar veniturile obținute în urma prestațiilor muzicale ar fi fost însușite de membrii grupării.

Printre interpreții despre care sursele judiciare au susținut că ar fi fost victime ale grupărilor se numără Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Biju, Cocoș de la Călărași și Lele.

Potrivit acelorași surse, Dani al lui Sile ar fi fost implicat în activități de trafic de persoane și în colectarea banilor proveniți din exploatarea sexuală a unor victime în Germania și Elveția.

În ceea ce îl privește pe Petcu Cezar, acesta ar fi controlat un club din Ploiești, unde ar fi adus interpreți de muzică lăutărească pentru a susține spectacole, veniturile fiind încasate de membrii grupării.

Cercetările din acest dosar sunt desfășurate de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Poliției Capitalei.

La operațiunea de miercuri au participat și polițiști ai Serviciului Investigații Criminale, ai sectoarelor 1–6 din București, precum și ai inspectoratelor județene de poliție Brașov și Mureș.

Acțiunea a beneficiat, de asemenea, de sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.