Mai mulți cântăreți de manele au reacționat după operațiunea desfășurată miercuri, 25 noiembrie, de procurorii DIICOT și polițiștii Capitalei, într-un dosar privind presupusa șantajare a unor artiști. Nouă persoane, printre care frații Nuțu și Sile Cămătaru, au fost reținute. În timp ce Florin Salam a evitat să facă declarații după audieri, Tzancă Uraganu a intervenit public din Dubai și a negat că ar fi fost vreodată șantajat de membrii familiei Cămătaru. Nuțu și Sile Cămătaru află astăzi dacă vor fi arestați preventiv.

Tzancă Uraganu a negat că ar fi fost constrâns să cânte la evenimente sau să le ofere bani membrilor familiei Cămătaru. În cadrul anchetei, nouă persoane au fost reținute, printre care Nuțu și Sile Cămătaru. Artistul a susținut că „presa a exagerat" și a respins informațiile potrivit cărora ar fi fost obligat să participe la evenimente fără să primească bani. Artistul a afirmat că între el și frații Cămătaru există o relație apropiată de prietenie. Acesta a povestit că a fost primit în locuința lor și că, la rândul său, l-a invitat pe Nuțu Cămătaru la mai multe evenimente organizate în familia sa.

„Din punctul meu de vedere consider că s-a întâmplat o mare, mare greșeală. Tot respectul, domnilor procurori, și tot respectul la tot ce înseamnă DIICOT. Vreau să informez toată țara și inclusiv presa, care cred că exagerează mult, așa cum am spus că eu Tzancă Uraganu, niciodată nu am fost șantajat de familia Cămătaru. Domnul Nuțu și domnul Sile Cămătaru sunt niște oameni pe care eu îi consider ca o familie. Sunt niște oameni care, eu am mers la ei în casă, m-am simțit ca la mine acasă, de fiecare dată, iar oamenii chiar nu am știut ce să mai facă să mă simt atât de bine. Ei au fost invitați și în special, Nuțu Cămătaru a fost invitat special la botezuri, la ce am avut și eu în familia mea, pentru că nu ai cum să inviți pe cineva, la petrecerile tale și în familia ta, la copiii tăi care te ține sub teroare sau te șantajează. Da, se pot demonstra aceste vorbe care eu le spun pentru că am filmări, am CD-urile, unde, Nuțu Cămătaru a fost prezent mereu cu familia mea, la petrecerile mele. Deci noi suntem o familie apropiată. Niciodată nu a existat în viața asta să îmi ceară mie bani sau să mă oblige pe mine să cânt. Asta asta vă spun în fața lui Dumnezeu și care vrea să înțeleagă bine", a declarat cântărețul. Marea Unire serbată pe fugă de Regele Mihai. Recuperarea Ardealului umbrită de prima bătălie a bolșevicilor împotriva României Cheltuieli comune la bloc. De ce ajung pe lista de întreținere a tuturor proprietarilor, chiar dacă nu locuiesc în aceeași scară

Tzancă Uraganu a mai spus că nu a fost contactat de anchetatori pentru a da declarații referitoare la membrii familiei Cămătaru. Acesta a negat că ar fi fost intimidat sau că i-ar fi fost solicitate sume de bani de către persoanele menționate în presă.

„Nu am fost chemat vreodată undeva, la vreo instanță sau la vreun judecător, nu m-a chemat nimeni la DIICOT, niciodată. Legat de ei nu există nicio declarație, nici măcar de bine, nici de rău, nu există absolut nicio declarație. Nu știu de ce speculează presa pe subiecte de-astea grave, că suntem în teroarea lor, că nu știu ce. Dar, încă o dată spun, familia Cămătaru niciodată nu m-a deranjat cu nimic. Nici măcar Cezar și de cine s-a mai scris pe acolo că ne-ar fi luat banii, ne-ar fi obligat să cântăm.

Eu sunt un om care, dacă cineva mă deranjează, eu fac tot ce pot în tot ce îmi stă în putință pentru apărarea mea și pentru numele meu, și pentru familia mea.

Niciodată nu au încercat acești oameni să îmi spună să cânt undeva, să mă ducă la vreo nuntă cu japa, că am ajutat și eu să mă duc să cânt la un prieten de-al lor sau mai știu eu ce. Asta este ceva normal, că și ei, dacă am nevoie de ei, la orice oră, mă ajută, și nu neapărat cu ceva periculos sau să facă ceva pentru mine, să bată pe cineva. Ne ajutăm reciproc, că între prieteni, ca între familie, că așa este normal. Așa că, credeți-mă ce vă spun și o să vă demonstrez că n-a existat", a mai spus acesta.

Mai mulți interpreți de muzică de petrecere au ajuns la audieri în cadrul anchetei desfășurate de procurorii DIICOT. Luis Gabriel a fost întâmpinat de jurnaliști la plecarea din sediul DIICOT, însă a refuzat să ofere detalii despre discuțiile cu anchetatorii.

„Nu s-a întâmplat nimic”, a declarat artistul.

Florin Salam, care a fost însoțit de soția sa, Roxana Dobre, a plecat de la sediul Poliției fără să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. La audieri au mai fost văzuți și doi lăutari din familia Cocoș. Printre persoanele audiate s-a aflat și Gabi, component al formației bucureștene „Orchestra Luminii”. Discuțiile cu anchetatorii au vizat o situație înregistrată la o nuntă, când organizatorii ar fi intenționat să renunțe la o înțelegere contractuală în valoare de 3.000 de euro.

Muzicianul a afirmat că, în urma discuțiilor purtate, contractul a fost respectat. Acesta nu a oferit însă informații despre identitatea organizatorilor evenimentului sau despre o eventuală intervenție a altor persoane pentru efectuarea plății.

Ancheta privind presupusa șantajare a unor cântăreți s-a soldat miercuri seara cu reținerea a nouă persoane. Printre acestea se află frații Nuțu și Sile Cămătaru, precum și fiii și ginerii acestora. Înainte de a intra în sediul DIICOT, Nuțu Cămătaru a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi încasat bani de la lăutari.

„Eu dau bani la lăutari, nu iau. Lăutarii e (sunt - n.r.) familia mea. Nu mai e Georgescu arestat. Nuțu Cămătaru dă bine la televizor. Cum să te aresteze, să vină să îți spargă ușa, să ia banii din pușculița copiilor că... cu lăutari”, a declarat Nuțu Cămătaru.

Polițiștii Capitalei și procurorii DIICOT au desfășurat miercuri o operațiune care a vizat destructurarea unui presupus grup infracțional organizat din București, din care ar face parte și frații Cămătaru.

În cadrul dosarului au fost dispuse 45 de mandate de percheziție domiciliară. Cercetările vizează săvârșirea a șase infracțiuni: constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată, șantaj, camătă și proxenetism. Printre presupusele victime identificate în cadrul anchetei s-ar număra Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Costel Biju, Cocoș de la Călărași și Lele.