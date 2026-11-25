Frații Nuțu și Sile Cămătaru, fiii și ginerii lor, precum și alți membri ai clanului ar fi fost luați în vizorul procurorilor DIICOT într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, traficul de persoane, proxenetismul, cămătăria și șantajul. Miercuri, 25 noiembrie, anchetatorii au făcut zeci de percheziții, iar persoanele vizate au fost duse la audieri.

Printre persoanele vizate se numără frații Nuțu și Sile Cămătaru, membri ai familiilor acestora și alte persoane din anturajul clanului bucureștean. Printre presupusele victime ale grupării s-ar afla și interpreți de muzică de petrecere, precum Florin Salam, Țancă Uraganu, Luis Gabriel, Biju și Cocoș de la Călărași.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Poliției Capitalei au pus în aplicare 45 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș.

În același dosar au fost emise peste 40 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunere la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.

Potrivit procurorilor, începând din 2025, în București și Ilfov s-au format două grupări infracționale interdependente, cu membri comuni. Acestea ar fi funcționat pe baza unor interese financiare comune și a legăturilor de rudenie dintre participanți.

Una dintre principalele activități ale grupărilor ar fi fost obținerea controlului asupra contractelor și prestațiilor unor interpreți de muzică lăutărească. Pentru a-i determina să accepte condițiile impuse, membrii acestora ar fi recurs la intimidări, presiuni psihice și amenințări cu acte de violență.

Anchetatorii susțin că suspecții ar fi încercat să împiedice artiștii să colaboreze cu organizatori concurenți. În acest scop, anumite persoane ar fi fost plasate în apropierea interpreților pentru a le supraveghea activitatea, a păstra legătura cu aceștia și a verifica dacă respectă indicațiile grupării.

Presiunile s-ar fi intensificat în sezonul estival din 2026. Mai mulți interpreți ar fi fost amenințați pentru a nu participa la evenimente organizate de alte cluburi sau la un festival care concura cu activitatea localurilor controlate de grupare. Suspecții ar fi exercitat presiuni și asupra persoanelor care încercau să intermedieze contracte pentru artiști.

În unele situații, participarea la anumite spectacole ar fi fost condiționată de acceptarea unor prestații fără plată, în cadrul evenimentelor organizate de cluburile aflate sub controlul grupării.

Procurorii mai susțin că unul dintre artiști ar fi fost constrâns în mod repetat să cânte în condițiile stabilite unilateral de coordonatorii grupurilor. Acesta nu ar fi primit nicio remunerație sau ar fi fost plătit cu sume considerabil mai mici decât onorariile obișnuite pentru prestații similare.

Pe lângă controlul asupra activității artiștilor, grupările ar fi obținut bani și din așa-numitele taxe de protecție. Membrii acestora ar fi solicitat astfel de sume sub pretextul asigurării unor servicii de pază.

O altă activitate descrisă de anchetatori este acordarea de împrumuturi cu dobândă, fără autorizație. Potrivit DIICOT, unii membri ai grupărilor ar fi practicat cămătăria în mod constant, iar ulterior ar fi recurs la amenințări și intimidări pentru a recupera atât banii împrumutați, cât și dobânzile.

Într-unul dintre cazurile investigate, un suspect s-ar fi prezentat la domiciliul unei persoane împrumutate pentru a o determina să îi cedeze un autoturism de lux. Valoarea mașinii ar fi fost mult mai mare decât suma oferită inițial sub formă de împrumut.

Investigațiile vizează și obținerea de venituri prin exploatarea sexuală a mai multor persoane. Potrivit procurorilor, victimele ar fi fost determinate să practice prostituția în Germania și Elveția.

Traficul de persoane și proxenetismul se numără printre infracțiunile pentru care sunt făcute cercetări în acest dosar.

Pentru desfășurarea operațiunii, procurorii și polițiștii au beneficiat de sprijinul structurilor de investigații criminale din București, al polițiilor sectoarelor 1-6 și al inspectoratelor de poliție din Brașov și Mureș. La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție, Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Frații Nuțu și Sile Cămătaru au mai executat pedepse cu închisoarea în dosare penale care au vizat fapte de violență și activități infracționale similare.

DIICOT precizează că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.