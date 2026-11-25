Despre fostul ministru Dragoş Pâslaru, intrat în politică pentru a salva România, în USR adică, dar care s-a culcat într-o noapte mai obosit, l-a visat pe Brătianu (nu se ştie pe care dintre ei) şi s-a trezit dimineaţa liberal convins, ştim prea puţin despre ce nenorociri a făcut în ministerele pe care le-a condus. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Muncii, pe care le-a luat, efectiv, pe persoană fizică şi le-a transformat în insituţii de partid şi de stat.

Nu mai amintim acum ceea ce se ştie despre Dragoş Pâslaru. Că a jucat alba neagra cu casele, ca să capete o locuinţă gratis de la RAPPS, să-i plătim noi gazele şi apa, că auzise că se vor scumpi. Lucru care s-a şi adeverit, de bine ce au condus ţara. Nici despre desele drumuri pe banii noştri la Bruxelles, sâmbăta şi duminica, când nu e nici dracu’ prin birourile de la UE, pentru a negocia cu liftul sau hârtia igienică de la toalete fondurile europene pentru România. Ştim că mergea, tot pe banii noştri, acasă, la Bruxellles, unde îşi are familia. S-a făcut comisie parlamentară să ancheteze aceste fapte. Probabil că o să se aleagă praful de concluzii, aşa cum s-a întâmplat în nenumărate rânduri în România: când vrei să îngropi o nemerniciue, faci o comisie parlamentară. Şi poţi să-i pui coliva la fiert şi să tocmeşti preotul.

Să vorbim acum despre ceea ce nu se ştie în spaţiul public, că tot spunea Ilie Bolojan să aprindem lumina în cămară, să vedem ce şobolani umblă pe acolo şi rod din banii bugetului. Să aprindem deci lumina în cămara numită Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, ca să aflăm şi noi o pîărticică din motivele pentru care Bolojan ne-a cocoşat cu birurile şi pentru cine îi trebuiau banii.

Mai exact, a detaşat-o pe doamna Marilena-Nicoleta Balabuti. Să vedem cine este această doamnă Balabuti, veşnic angajată la stat şi cum a onţinut domnia sa nişte lefuri la care foarte mulţi angajaţi de la privat, care se spetesc muncind, nici nu visează. În anul 2000, o găsim pe doamna Balabuti lucrând în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă București unde ocupa funcția de inspector de muncă în Serviciul Evidența Muncii.

Până în ianuarie 2018 lucrează numai la ITM Bucureşti, unde ajunge până la funcţia de inspector-şef adjunct. De aici încolo, începe să îi surâdă norocul doamnei Mirela Balabuti. Adică, încep detaşările. Din ianuarie 2018 până în septembrie 2022, a fost director al Direcției Resurse Umane și Salarizare din cadrul Curții de Conturi. Prin detașare. Începând din 13 martie 2025, doamna Balabuti a fost desemnată să exercite, tot cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei,

Tineretului și Solidarității Sociale, pentru o perioadă de șase luni. Din 21 iulie 2025, la cerere, doamna Balabuti a fost eliberată din funcţie de către premierul Ilie Bolojan. Care Ilie, dacă tot era cu pixul în mână, în aceeaşi zi în care a semnat decretul de eliberare din funcţie de la Ministerul Muncii, a semnat şi decretul 369/2025, prin care aceeaşi Marilena-Nicoleta Balabuti a fost desemnată să exercite, tot prin detașare și cu caracter temporar, funcția de secretar general al MIPE.

Pentru o perioadă de șase luni la Dragoş Pâslaru, adică. Dar cele şase luni au trecut ca o clipă, aşa că în momentul în care s-a aflat din nou cu pixul în mână să mai taie ceva sau să mai pună un bir pe spatele românilor, Ilie Bolojan a semnat şi Decizia nr. 576 din 19 decembrie 2025, prin care se consfinţea că exercitarea funcției de secretar general al MIPE de către doamna Marilena Nicoleta Balabuti a fost prelungită cu încă șase luni, începând cu 21 ianuarie 2026.

Trec sărbătorile şi nici nu bagi de seamă când vine vara, aşa că toate cele şase luni de prelungire au trecut şi ele, mai ceva decât o clipă. Numai că domnul Bolojan nu lăsase pixul cu bunăstarea românilor din mână, aşa că a semnat şi Decizia nr. 220 din 16 iunie 2026, prin care a dispus a dispus o nouă perioadă de șase luni de exercitare temporară a funcției, începând cu 21 iulie 2026. Adică, fix de când expira prima prelungire. Se juca rău în prelungiri la MIPE condus de Pâslaru.

Care tot cu salvarea noastră se ocupa, nu devenise încă linberal, astfel încât în iunie 2026 l-a adus de la Primăria Sectorului 2 pe Marius Pătraşcu, la un compartiment extrem de sensibil, de care răspundea... cine altcineva decât doamna Balabuti: Documente secrete. Din ce ni s-a confirmat până acum, domnul Marius Pătraşcu nu are certificat ORNIS, aşa că nu avea voie nici măcar să atingă cheia de la documente secrete, necum să conducă serviciul şi să le gestioneze.

Şi pentru ca noul adus Marius Pătraşcu să nu se plictisească, l-au mai transferat şi pe Emil Iacob, fost lucrător la MAI, userist de frunte şi prieten la cataramă cu menţionatul Marius Pătraşcu. Şef la Compartimentul Prelucrare Date cu Caracter Personal (GDPR). Şi pentru userizare completă, a mai fost adusă şi doamna Amalia Anghel şi numită coordonator la Compartimentul Audit, fără a avea niciun fel de experienţă în domeniul auditului dar, mai ales, fără aviz UCAPI. Ca să fim corecţi, nu a fost nunmită direct la Audit, pentru că nu avea avizul de care am vorbit, iar cel care ocupa funcţia avea şi experienţă, şi aviz.

Aşa că mai întâi a fost şefa Corpului de Control al ministrului. Abia după aceea a fost mutată, cu post cu tot, la Compartimentul Audit. Numai că postul era de consilier, nu de auditor. Nicio problemă. Într-o seară, Pâslaru şi Balabuti au transformat postul de consilier într-unul de auditor. Iar de aici până la a fi numită şefă nu a mai fost decât un pas. Acum, problemă la Corpul de Control. Rămăsese fără şef. A salvat şi asta Pâslaru şi Balabuti. L-au adus şef pe Marian Cătălin Marinov, care şi după plecarea lui Pâslaru, dărâmat cu moţiunea şi rămas interimar, a rămas toto cu el în suflet şi îi raportează şi acum tot ce se întâmplă în minister.

Cea mai mare parte a ei, funcţionează şi acum. Şobolanii din cămara lui Ilie Bolojan, pentru îndestularea cărora ne-a împovărat pe noi cu biruri.

Luni, fostul premier Ilie Bolojan s-a dus la Satu Mare. A coborât adică în mijlocul poporului. Văzând entuziasmul cu care a fost primit, am înţeles de ce are nevoie de SPP în continuare. Ceea ce n-am înţeles este de ce eu şi dumneavoastră trebuie să plătim ca Bolojan să fie apărat de tâmpeniile pe care le-a făcut. S ă nu mai iasă din casă, dacă este atât de iubit.