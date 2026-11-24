Autoritățile din Bihor trebuie să găsească, până la sfârșitul anului, soluții de îngrijire pentru 85 dintre cele 409 persoane vulnerabile evacuate în urma operațiunii DIICOT din 30 iunie 2026, care a vizat așezămintele administrate de Viorel Pașca. Prefectul Emilian Pavel a anunțat luni, 23 noiembrie, că acestea vor reveni în județ din ianuarie 2027, odată cu expirarea finanțării de urgență acordate de Guvern. În paralel, autoritățile analizează posibilitatea ca bihoreanul, cercetat în continuare penal, să își desfășoare activitatea într-un cadru legal.

Prefectul județului Bihor a recunoscut că infrastructura socială de care dispun autoritățile locale este insuficientă și a cerut instituțiilor de specialitate să identifice inclusiv modalitățile prin care Pașca și-ar putea continua activitatea cu respectarea legislației.

Anunțul a fost făcut în aceeași zi în care DIICOT a prezentat bilanțul primelor șase luni de activitate sub conducerea procurorului-șef Codrin Horațiu Miron. Dosarul din Bihor nu se regăsește printre principalele anchete evidențiate în document.

Aproximativ o cincime dintre beneficiarii relocați în urma operațiunii din 30 iunie 2026 urmează să se întoarcă în județul Bihor, după încheierea perioadei pentru care Guvernul a asigurat finanțarea serviciilor de îngrijire. Distribuirea celor 409 persoane în centre din diferite județe s-a făcut în funcție de domiciliul acestora anterior ajungerii în așezămintele administrate de Viorel Pașca. Prefectul Emilian Pavel a declarat că cei 85 de beneficiari nu vor fi readuși în centrul de la Dumbrava, responsabilitatea îngrijirii lor revenind administrațiilor locale.

„Vor veni în Bihor, dar nu la domnul Pașca. Ei vor fi gestionați de către UAT-uri”, a declarat prefectul.

Primăriile au primit deja informații privind numărul și identitatea persoanelor care le vor reveni în responsabilitate. Până la sfârșitul lunii decembrie, acestea trebuie să stabilească, pentru fiecare beneficiar în parte, modalitatea prin care îi vor fi asigurate serviciile de îngrijire.

Una dintre posibilitățile analizate pentru persoanele cu dizabilități este reintegrarea în familie, cu acordarea drepturilor legale pentru asistenții personali, dacă sunt îndeplinite condițiile necesare. În cazul beneficiarilor care nu au rude sau ale căror familii nu dispun de mijloacele necesare pentru a-i îngriji, administrațiile locale vor trebui să găsească locuri în centre rezidențiale de stat sau private. Totodată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bihor ia în calcul extinderea capacității de cazare a centrelor aflate în administrarea sa.

Prefectul Emilian Pavel a recunoscut că la nivelul județului nu există un centru rezidențial public destinat exclusiv persoanelor în vârstă care se confruntă cu probleme sociale. Potrivit publicației Bihoreanul, DGASPC Bihor are în administrare 14 centre rezidențiale pentru adulții cu dizabilități, unele dintre acestea găzduind și persoane vârstnice. Județul nu dispune însă de un cămin public dedicat bătrânilor lipsiți de sprijinul familiei și de resurse financiare.

Emilian Pavel a pus în discuție și prioritățile Consiliului Județean Bihor, făcând o comparație între investițiile realizate pentru noul sediu al instituției și lipsa centrelor necesare pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile.

Prefectul a spus că problema era cunoscută încă din 2024, când ocupa funcția de subprefect. La momentul respectiv, autoritățile aveau în evidență peste 900 de persoane vârstnice care locuiau singure și ale căror venituri nu le permiteau să se întrețină.

În opinia acestuia, realizarea unui centru public pentru îngrijirea acestor persoane ar trebui să se numere printre prioritățile administrației județene.

Deși ancheta DIICOT a dus, în vara acestui an, la evacuarea sutelor de beneficiari din așezămintele de la Dumbrava, Tinca și Ceica, Viorel Pașca continuă să primească persoane pentru care instituțiile statului nu au identificat alte soluții de îngrijire.

Prefectul Bihorului a confirmat că, pe măsură ce sezonul rece se apropie, la așezămintele administrate de Pașca au început să ajungă din nou oameni fără adăpost sau aflați în situații sociale dificile. Printre exemplele prezentate de Emilian Pavel se numără cazul unei persoane care a fost adusă la Dumbrava cu un autoturism al Direcției de Asistență Socială din Curtea de Argeș.

Presa a relatat în ultimele luni și despre alte asemenea situații, inclusiv despre pacienți externați din spitale care au ajuns în grija bihoreanului, în absența unor alternative oferite de autorități. Prefectul a cerut Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății să transmită instituțiilor subordonate instrucțiuni privind gestionarea acestor cazuri, astfel încât acestea să își îndeplinească obligațiile legale față de persoanele vulnerabile.

„Nu este normal ca statul român să nu-și asume responsabilitățile pe care le are”, a declarat Emilian Pavel, citat de Bihoreanul.

La aproape cinci luni de la declanșarea anchetei penale, autoritățile județene analizează posibilitatea ca Viorel Pașca să poată oferi în continuare servicii de îngrijire, în conformitate cu prevederile legale. Emilian Pavel a anunțat că a solicitat Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială și DGASPC să identifice variantele prin care activitatea desfășurată de bihorean ar putea fi autorizată.

Soluțiile luate în calcul includ amenajarea unor centre de zi, transformarea unor imobile în locuințe protejate și organizarea unor servicii sociale care să respecte condițiile prevăzute de legislație. Prefectul a spus că nu a purtat personal discuții cu Viorel Pașca, însă reprezentanții instituțiilor responsabile de serviciile sociale au luat legătura cu acesta.

Continuarea activității sale întâmpină însă un impediment juridic apărut în urma dosarului penal deschis de DIICOT. Atât Viorel Pașca, cât și soția acestuia au fost înscriși în registrul național al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, în condițiile în care niciunul dintre ei nu a fost condamnat.

Bihoreanul a criticat din nou modul în care autoritățile au gestionat situația persoanelor aflate în așezămintele sale, după ce prefectul Emilian Pavel a făcut publică informația privind revenirea celor 85 de beneficiari în județ.

„M-au denigrat și au mințit cu nerușinare”, a declarat Viorel Pașca, potrivit BIHON.

Acesta a respins în repetate rânduri acuzațiile procurorilor și a susținut că, timp de aproximativ 20 de ani, a oferit sprijin unor persoane pentru care instituțiile publice nu au găsit soluții de îngrijire.

În luna iulie, după revocarea măsurilor preventive dispuse împotriva sa, Pașca le-a cerut autorităților să ia în considerare revenirea la Dumbrava a beneficiarilor care își doresc acest lucru. Tot atunci, bihoreanul și-a exprimat disponibilitatea de a discuta cu instituțiile competente despre îndeplinirea condițiilor necesare pentru desfășurarea legală a activității.

Relocarea celor 409 persoane din așezămintele administrate de familia Pașca a necesitat alocarea unor fonduri suplimentare de la bugetul de stat, atât pentru desfășurarea operațiunii, cât și pentru asigurarea ulterioară a serviciilor sociale. La 9 iulie 2026, Executivul condus de Ilie Bolojan a aprobat o finanțare de 20,028 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară, destinată centrelor care au preluat persoanele vulnerabile din județul Bihor.

Aproximativ 13 milioane de lei din această alocare au fost direcționate către centrele rezidențiale pentru adulți cu dizabilități, în timp ce căminele pentru persoane vârstnice au beneficiat de aproape șapte milioane de lei.

O nouă finanțare, estimată la 3,078 milioane de lei, a fost aprobată de Guvern pe 18 septembrie. Banii au fost destinați îngrijirii a 65 dintre beneficiarii transferați în centre private din județele Alba, Hunedoara și Sibiu. Sumele lunare stabilite pentru serviciile de îngrijire au fost de 7.700 de lei pentru fiecare persoană vârstnică și de 8.378 de lei pentru fiecare beneficiar cu dizabilități.

Fondurile au fost prevăzute pentru intervalul 1 iulie – 31 decembrie 2026, acordarea lor fiind condiționată de perioada în care fiecare persoană beneficiază efectiv de serviciile centrelor respective. La aceste alocări se adaugă costurile operațiunii de evacuare și relocare, estimate la aproximativ 1,2 milioane de lei, potrivit datelor transmise presei de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Valoarea cumulată a finanțărilor aprobate și a costurilor estimate pentru intervenție depășește astfel 24 de milioane de lei. Cifra nu reprezintă însă în mod obligatoriu suma cheltuită efectiv de autorități până în prezent.

Ancheta care vizează activitatea desfășurată de Viorel Pașca și membrii familiei sale a fost declanșată pe 30 iunie 2026, când procurorii DIICOT au desfășurat o operațiune de amploare la așezămintele din județul Bihor.

Acuzațiile formulate de anchetatori privesc constituirea unui grup infracțional organizat, traficul de persoane și complicitatea la trafic de persoane. Potrivit procurorilor, persoane aflate în situații vulnerabile ar fi fost exploatate în cadrul unei activități prezentate drept una umanitară.

În urma intervenției, Viorel Pașca, soția acestuia, cei trei fii ai cuplului și o colaboratoare au fost reținuți. Tribunalul București a respins ulterior cererea procurorilor privind arestarea preventivă a persoanelor vizate.

Pe 13 iulie, Curtea de Apel București a dispus definitiv și revocarea măsurii controlului judiciar în cazul membrilor familiei Pașca. O altă decizie definitivă a fost pronunțată pe 14 august, când Tribunalul Bihor a hotărât ridicarea tuturor măsurilor asigurătorii instituite de DIICOT în cadrul anchetei.

Pe 11 septembrie 2026, cei doi soți au fost informați că datele lor au fost introduse în Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, reglementat prin Legea nr. 118/2019. Măsura a fost dispusă în legătură cu acuzațiile de trafic de persoane din dosarul instrumentat de DIICOT, nu ca urmare a unei condamnări pentru infracțiuni sexuale.

Înscrierea în registru are însă implicații directe asupra posibilității celor doi de a desfășura activități care presupun îngrijirea persoanelor vulnerabile.

În urma modificărilor legislative adoptate în martie 2026, persoanele înscrise în acest registru nu pot încheia raporturi de muncă, de voluntariat sau de altă natură similară cu entități ale căror activități implică interacțiunea directă cu persoane vulnerabile. După ce Poliția a respins solicitarea de radiere a datelor din registru, Viorel Pașca și soția sa s-au adresat Judecătoriei Beiuș.

Prin avocatul Răzvan Doseanu, cei doi au contestat legalitatea înscrierii înaintea pronunțării unei condamnări definitive. Aceștia susțin că măsura încalcă prezumția de nevinovăție și determină restrângerea disproporționată a drepturilor lor.

Anunțurile făcute de prefectul județului Bihor au coincis cu prezentarea, luni, 23 noiembrie, a rezultatelor înregistrate de DIICOT în primele șase luni de activitate sub conducerea procurorului-șef Codrin Horațiu Miron.

Instituția a anunțat că, în perioada analizată, au fost soluționate 14.691 de dosare și au fost trimiși în judecată 3.146 de inculpați.

Valoarea bunurilor asupra cărora procurorii au instituit măsuri asigurătorii a depășit 327 de milioane de lei.

Cu toate că intervenția din județul Bihor s-a numărat printre cele mai mediatizate operațiuni desfășurate de DIICOT în ultimele luni, dosarul care îl vizează pe Viorel Pașca nu figurează printre anchetele prezentate în bilanțul instituției.