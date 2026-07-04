Apar noi detalii din ancheta care vizează centrele administrate de familia Pașca în județul Bihor. Florica și Viorel Pașca, alături de cei trei fii ai lor, au ajuns în fața judecătorilor Tribunalului București după ce au fost reținuți de DIICOT într-un dosar de trafic de persoane. Aceștia resping acuzațiile și spun că sunt nevinovați. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a membrilor familiei, dar și a unei femei care ar fi avut rol de coordonare a azilelor administrate de aceștia.

Potrivit anchetatorilor, asociația condusă de familia Pașca ar fi funcționat ca un mecanism prin care erau obținute sume importante de bani de pe urma persoanelor vulnerabile. În referatul prezentat instanței, procurorii susțin că există inclusiv interceptări telefonice care ar susține acuzațiile.

DIICOT susține că persoanele de la care nu puteau fi obținute venituri ar fi fost refuzate sau trimise înapoi către instituțiile din care proveneau.

„În măsura în care persoanele nu se potriveau acestui profil favorabil exploatării (nu exista posibilitatea obținerii de venituri pe seama acestora), Pașca Viorel-Teodor refuza să le primească sau, la scurt timp după primirea lor și după ce constata că nu poate obține sume de bani pe seama acestora, le returna instituțiilor de unde proveneau”, susțin procurorii.

Anchetatorii afirmă că unii beneficiari ar fi refuzat inițial să ofere codurile PIN ale cardurilor pe care primeau pensiile, însă ulterior ar fi cedat după ce li s-ar fi transmis că banii urmau să fie administrați de Viorel Pașca pe durata șederii lor.

În urma perchezițiilor, procurorii au găsit într-un seif 217 carduri bancare, 19 carduri sociale, precum și bani în lei și valută.

Potrivit DIICOT, în ultimii 17 ani, peste 3.300 de persoane ar fi fost găzduite în spațiile administrate de asociație. Procurorii susțin că, din 2006 și până în prezent, aproximativ 1.020 de beneficiari au murit.

Anchetatorii afirmă că numărul deceselor înregistrate la Dumbrava, județul Bihor, ar indica o rată a mortalității de aproximativ trei ori mai mare decât media națională.

Pentru documentarea cazului, procurorii au apelat inclusiv la o investigatoare sub acoperire. Aceasta ar fi relatat că fostul primar al comunei a sesizat comisia parlamentară pentru abuzuri, reclamând mai multe situații în care cadavrele ar fi fost puse în saci de plastic și abandonate pe domeniul public.

„Deși se invocau o serie de cheltuieli aferente înmormântării, în fapt, sicriele erau achiziționate și folosite doar în situația beneficiarilor decedați în spital (pentru a păstra aparența unei înhumări decente), în rest, se foloseau sicrie construite în cadrul locațiilor (…) erau înmormântați în niște scânduri de lemn, bătute cu cuie, în formă de sicriu și înmormântați în ele”, ar fi explicat aceasta.

Întrebat despre acuzațiile formulate în anchetă, Viorel Pașca a respins afirmațiile potrivit cărora cadavrele ar fi fost puse în saci de plastic și abandonate.

„Astea chiar că sunt prostii, domnule. Niște tâmpenii, nu e adevărat, domnule”, a arătat el.

Procurorii mai susțin că persoana angajată ca asistentă medicală nu avea pregătire de specialitate. Din interceptările aflate la dosar ar rezulta că unele îngrijitoare nu știau ce tratamente trebuiau administrate, iar anumiți pacienți nu ar fi primit medicamentele prescrise.

„Omul nu mai poate de durere că e în metastaze. (Și acuma-mi zice că ele nu i-o dat, că o avut câteva pastile și ele nu i-a decât numa ceva de durere, păi n-are niciun efect la el) de săptămâni întregi ele nu-i dau morfină”, conform referatului.

Anchetatorii spun că sute de persoane au ajuns în centrele familiei Pașca prin intermediul unor instituții publice, inclusiv primării, spitale și direcții de asistență socială.

„Am scris miniștrilor și pe Facebook: veniți și luați-i dacă credeți că nu sunt în regulă”, a spus el.

Ministerul Muncii a sesizat autoritățile judiciare în vara anului 2025, după controale efectuate la DGASPC Mehedinți și Bihor.

Ulterior, persoanele aflate la Dumbrava au fost preluate de mai multe direcții de asistență socială din țară. La Râmnicu Vâlcea au ajuns 58 de beneficiari cu probleme medicale și nevoi speciale, deși autoritățile locale se așteptau inițial la un număr mai mic.

Unii dintre aceștia vorbeau doar limba maghiară și nu aveau documente asupra lor. Ulterior, oamenii au fost repartizați către centre din mai multe județe, printre care Vrancea, Giurgiu, Alba, Timiș și Brașov.

În paralel, aproximativ 300 de persoane s-au adunat în Piața Unirii din Oradea pentru a-l susține pe Viorel Pașca. Participanții au rostit rugăciuni și au afișat mesaje de susținere, inclusiv: „Suntem alături de familia Pașca. Adăpost sigur”.