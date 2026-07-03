Noi declarații ale patronului azilelor din Bihor. Legătura cu Ilie Bolojan și autoritățile

Viorel Pașca, patronul azilelor din Bihor, sustine că activitatea sa a apărut din lipsa unor soluții oferite de autorități și a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi urmărit un beneficiu personal. Acesta a oferit noi detalii, la câteva ore după perchezițiile desfășurate de polițiști și procurorii DIICOT.

Viorel Pașca a afirmat că situația de la Dumbrava a fost generată de lipsa unor alternative pentru persoanele bolnave și fără sprijin.

„Ce s-a întâmplat la Dumbrava este efectul unei cauze. De ce există Dumbrava? Pentru că instituțiile statului nu și-au făcut treaba. Nu e o acuzație. Dumbrava a ajuns o plasă de siguranță a spitalului din România și citez din Avocatul Poporului. Toți au trimis la Dumbrava. De ce i-au trimis la Dumbrava? Pentru că nu aveau unde să trimită. Am cerut mereu anchetă socială. Acum 20 nu ne-am gândit că lucrurile vor evolua așa de mult. Am luat două persoane, după care a mai venit unul și încă unul. Am fost amendat o singură dată cu 5.000 de lei. Mi s-a interzis să-i îngrijesc. Le-am spus să vină să ia bolnavii și n-au vrut. Autoritățile mi-au recomandat să mă autorizez și le-am spus că nu pot în condițiile date”, a declarat Viorel Pașca la B1TV.

În cadrul intervenției, Viorel Pașca a explicat că a ales să primească persoane care nu mai aveau unde să locuiască și a relatat cum s-au desfășurat perchezițiile.

„Am ales să ofer un acoperiș deasupra capului celor care nu aveau unde locui. Oamenii țipau că nu vor să plece când au fost perchezițiile. Erau unii care erau de 16 ani la mine. Li s-au făcut acte de identitate, dar la domiciliu scria lipsă locuință pentru că legea s-a schimbat îân tre timp și nu mai puteam înscrie mai mult de zece pe o casă.

Din 400 de bolnavi, cam 100 aveau venit. Nu mă refer la pensii, ci la indemnizații de handicap. Nimeni nu a avut pensie mare. Ajutorul de înmormântare se dădea doar dacă aveau pensie. Și aveam doar câteva zeci cu pensii. Nu am cerut ajutor social pentru bolnavi, nu am primit bani de înmormântare de la vreo primărie.

Eu am înțeles că, în ultimii cinci ani, au intrat 13 milioane de lei din donații. Acesta a fost prejudiciul. Dar au trebuit îngrijiți 400 de bolnavi și am cumpărat case. Unele case sunt pe numele asociației. Domnul Ionuț Negoiță, cel care a fost finanțator la Dinamo, a dat bani pentru o casă, care e pe numele asociației”.

Viorel Pașca a negat că ar fi avut întâlniri cu premierul Ilie Bolojan și a explicat procedura urmată în cazul deceselor persoanelor aflate în grija asociației.

„Nu m-am întâlnit niciodată cu domnul Ilie Bolojan. o singură dată l-am văzut de la distanță. De premiat m-au premiat televiziuni, instituții. Am fost premiat de direcția de asistță din Oradea pentru ce făceam.

Cimitirul aparține Bisericii greco-catolice din Dumbrava. Este un cimitir autorizat, organizat. Când moare un om, vine medicul de familie și îl examinează, apoi eliberează certificatuld e deces. Primăria îmi dă o adeverință de înhumare, apoi chem preotul și se face înmormântarea”, a mai spus patronul azilelor din Bihor.

În finalul intervenției, acesta a susținut că persoanele îngrijite primeau tratamentul prescris și a afirmat că este dispus să cedeze statului imobilele folosite pentru îngrijirea bolnavilor.

„Oamenii ajungeau cu răni grave la Dumbrava, am dovezi, poze. Unii au trăit însă și 18 ani la Dumbrava. Cam 250 de bolnavi primeau medicamente zilnic. Fiecare bolnav avea cutia lui. Nu aveai cum să încurci medicamentele. De la spital bolnavul venea cu rețeta și le cumpăram de la farmacie.

Regret că am ajuns în situația asta, dar nu ceea ce am făcut. Cum aș putea să regret un bine pe care l-am făcut? Sunt gata să donez toate casele statului, cu condiția să îngrijească bolnavii acolo", a spus Viorel Pașca.