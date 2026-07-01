Viorel Pașca, dus la DIICOT pentru audieri în dosarul azilelor

Viorel Pașca și alte persoane vizate de ancheta privind constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și complicitate la aceste infracțiuni au fost aduse miercuri la sediul DIICOT din București pentru audieri.

Măsura vine la o zi după ampla operațiune desfășurată în județul Bihor, unde procurorii și polițiștii au efectuat zeci de percheziții într-un dosar care vizează activitatea unor centre în care erau cazate sute de persoane aflate în situații de vulnerabilitate.

Marți, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale, au desfășurat 27 de percheziții în județul Bihor. Descinderile au avut loc la locuințe, sedii de firme, o instituție publică și în mai multe imobile în care erau adăpostite persoane cu dizabilități și alte categorii vulnerabile.

La sosirea la sediul DIICOT din Capitală, Viorel Pașca a evitat dialogul cu presa. Întrebat despre acuzațiile formulate în dosar, acesta s-a limitat să declare: „voi știți mai multe decât mine”, fără să ofere alte explicații.

Potrivit anchetatorilor, investigația a fost deschisă din oficiu și vizează o grupare care ar fi funcționat în perioada 2020 – iunie 2026, fiind coordonată de un bărbat în vârstă de 55 de ani, ajutat de membri ai familiei și de alte persoane apropiate.

Conform DIICOT, gruparea ar fi recrutat, transportat și găzduit sute de persoane aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate, în special persoane cu dizabilități psihice, care nu își puteau exprima voința și nici nu se puteau apăra. Victimele ar fi fost preluate din spitale și din direcții de asistență socială din mai multe județe, fiind cazate în imobile din localitățile Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni, sub promisiunea că vor beneficia de servicii sociale și medicale.

Procurorii susțin că, în realitate, gruparea ar fi urmărit obținerea unor beneficii financiare consistente prin donații, sponsorizări și încasarea veniturilor sau prestațiilor sociale destinate beneficiarilor. Potrivit datelor din anchetă, suma obținută în acest mod ar depăși 13 milioane de lei.

Ancheta este în desfășurare, iar audierile de la sediul DIICOT urmează să stabilească rolul fiecărei persoane implicate și eventualele măsuri preventive care vor fi dispuse în acest dosar.