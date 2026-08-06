În urma scandalului izbucnit în jurul lui Cătălin Avramescu, fost consilier prezidențial și fost ambasador, fosta sa parteneră își susține acuzațiile formulate împotriva acestuia. Reacția apare după ce DIICOT a anunțat că desfășoară cercetări într-un dosar care vizează suspiciuni de pornografie infantilă. La rândul său, Avramescu respinge toate acuzațiile și afirmă că în spatele acestui dosar ar fi vorba despre o răzbunare din partea fostei partenere.

Ancheta DIICOT a fost deschisă în urma unei plângeri formulate de fosta parteneră a lui Cătălin Avramescu. Femeia afirmă că a sesizat DIICOT după ce ar fi descoperit imagini pe care le consideră compromițătoare.

„Da, i-am fǎcut plângere lui Cǎtǎlin Avramescu la DIICOT pentru pornografie infantilă, considerând ca este un act cel puțin grotesc să-ți pozezi fetița de 4 ani în ipostaze obscene. Dumnezeu știe ce s-a întâmplat acolo și la ce a fost supusă fetița mea, dar sunt sigură că totul va ieși la iveală și am încredere că instituțiile își vor face treaba”, a arătat ea.

Femeia susține că aceasta nu este singura sesizare formulată împotriva fostului consilier. Potrivit declarației sale, anterior ar fi informat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), iar cazul ar fi ajuns ulterior la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Cătălin Avramescu afirmă că este nevinovat și susține că plângerea depusă împotriva sa este legată de litigiul pe care îl are cu fosta parteneră.

„Astăzi am fost chemat la DIICOT în cea mai ridicolă plângere care a fost depusă în istoria acestei instituții. O doamnă, mama biologică a celor doi copii ai mei, care a pierdut deja 3 (trei) procese cu subsemnatul doar anul acesta, și care este în curs de executare silită pentru că refuză să respecte o hotărâre a Judecătoriei sectorului 1, a făcut plângere la DIICOT cum că am „produs și distribuit pornografie infantilă”.

(…)

Cum să te duci cu așa ceva la DIICOT? Eu de patru luni nu mi-am văzut copiii. (…) O voi da în judecată în civil pentru calomnie. O voi acționa în judecată în penal pentru încercarea de inducere în eroare a autorităților judiciare”, a arătat el.

DIICOT a anunțat că desfășoară cercetări într-un dosar care vizează suspiciuni de pornografie infantilă.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna octombrie 2025, un bărbat ar fi realizat două fotografii unei minore (de 3 ani, la acea dată), membră a familiei sale, pe care le-ar fi deținut și stocat. Totodată, acesta ar fi distribuit imaginile, în care minora ar fi apărut nud, către mama acesteia, care, la momentul respectiv, nu ar mai fi locuit cu bărbatul”, arată procurorii.