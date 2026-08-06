Friptura de porc este un preparat clasic pe mesele românilor, însă de multe ori carnea poate ieși puțin prea uscată sau lipsită de acea savoare spectaculoasă pe care o întâlnim în restaurante. Secretul unei mese reușite constă adesea în sosul folosit. Un sos bine pregătit adaugă suculență, echilibrează grăsimea cărnii și accentuează aromele naturale ale acesteia.

Rețeta de sos pe bază de vin roșu, usturoi și fond de carne este una dintre cele mai apreciate alegeri pentru friptura de porc, fiind extrem de simplu de realizat chiar și de către bucătării începători.

Pentru a obține o textură fină și un gust intens, aveți nevoie de câteva ingrediente simple, dar de calitate:

Două sute de mililitri de vin roșu sec

Două sute cincizeci de mililitri de supă concentrată de carne sau fond de porc

Câțiva căței de usturoi zdrobiți

O lingură de unt cu conținut ridicat de grăsime

O linguriță de amidon de porumb sau făină pentru îngroșare

Câteva crenguțe de cimbru proaspăt și rozmarin

Sare și piper negru proaspăt măcinat

Pregătirea sosului începe imediat după ce friptura de porc a fost scoasă din tigaie sau din tava în care a fost rumenită. Nu aruncați lichidul rămas de la carnea prăjită, deoarece acesta conține cea mai mare parte din savoare.

Puneți tigaia înapoi pe foc mediu și adăugați vinul roșu. Acest pas ajută la degresarea tigăii și la desprinderea tuturor bucăților caramelizate de carne lipite de bază. Lăsați lichidul să clocotească timp de câteva minute, până când volumul de alcool se reduce la jumătate.

Adăugați supa concentrată de carne, usturoiul zdrobit, cimbrul și rozmarinul. Lăsați totul să fiarbă la foc mic până când compoziția începe să scadă și să capete o consistență mai densă.

Pentru a obține acea textură fină și catifelată, dizolvați amidonul într-o lingură de apă rece și turnați-l treptat în sos, amestecând continuu cu un tel. Lăsați să mai dea în undă un minut pentru a se îngroșa corespunzător.

Oprește focul și strecoară sosul printr-o sită fină pentru a îndepărta bucățile de usturoi și plantele aromatice. La final, adaugă untul rece și amestecă ușor până când se topește complet. Untul va oferi sosului un luciu spectaculos și un gust cremos.

Toarnă sosul cald direct peste feliile de friptură de porc înainte de servire sau pune-l într-o sosieră separată. Această rețetă va transforma complet masa și va garanta aprecierea tuturor celor de la masă.