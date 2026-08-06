Social

Cum să faci cel mai bun sos pentru friptura de porc. Ingredientul care îi dă o aromă deosebită

Comentează știrea
Cum să faci cel mai bun sos pentru friptura de porc. Ingredientul care îi dă o aromă deosebităFriptură. Sursa foto: Pixabay
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Friptura de porc este un preparat clasic pe mesele românilor, însă de multe ori carnea poate ieși puțin prea uscată sau lipsită de acea savoare spectaculoasă pe care o întâlnim în restaurante. Secretul unei mese reușite constă adesea în sosul folosit. Un sos bine pregătit adaugă suculență, echilibrează grăsimea cărnii și accentuează aromele naturale ale acesteia.

Rețeta de sos pe bază de vin roșu, usturoi și fond de carne este una dintre cele mai apreciate alegeri pentru friptura de porc, fiind extrem de simplu de realizat chiar și de către bucătării începători.

Cum să faci cel mai bun sos pentru friptura de porc. Ingredientul care îi dă o aromă deosebită

Pentru a obține o textură fină și un gust intens, aveți nevoie de câteva ingrediente simple, dar de calitate:

Două sute de mililitri de vin roșu sec

Două sute cincizeci de mililitri de supă concentrată de carne sau fond de porc

Câțiva căței de usturoi zdrobiți

O lingură de unt cu conținut ridicat de grăsime

O linguriță de amidon de porumb sau făină pentru îngroșare

Câteva crenguțe de cimbru proaspăt și rozmarin

Sare și piper negru proaspăt măcinat

Mod de preparare pas cu pas

Pregătirea sosului începe imediat după ce friptura de porc a fost scoasă din tigaie sau din tava în care a fost rumenită. Nu aruncați lichidul rămas de la carnea prăjită, deoarece acesta conține cea mai mare parte din savoare.

Puneți tigaia înapoi pe foc mediu și adăugați vinul roșu. Acest pas ajută la degresarea tigăii și la desprinderea tuturor bucăților caramelizate de carne lipite de bază. Lăsați lichidul să clocotească timp de câteva minute, până când volumul de alcool se reduce la jumătate.

Friptura

Friptura. Sursa foto: Pixabay

Adăugați supa concentrată de carne, usturoiul zdrobit, cimbrul și rozmarinul. Lăsați totul să fiarbă la foc mic până când compoziția începe să scadă și să capete o consistență mai densă.

Pentru a obține acea textură fină și catifelată, dizolvați amidonul într-o lingură de apă rece și turnați-l treptat în sos, amestecând continuu cu un tel. Lăsați să mai dea în undă un minut pentru a se îngroșa corespunzător.

Finisarea și servirea preparatului

Oprește focul și strecoară sosul printr-o sită fină pentru a îndepărta bucățile de usturoi și plantele aromatice. La final, adaugă untul rece și amestecă ușor până când se topește complet. Untul va oferi sosului un luciu spectaculos și un gust cremos.

Toarnă sosul cald direct peste feliile de friptură de porc înainte de servire sau pune-l într-o sosieră separată. Această rețetă va transforma complet masa și va garanta aprecierea tuturor celor de la masă.

Stiri calde

16:24 - Trump recunoaște că SUA are probleme cu stocurile de muniții. Ce arme sunt tot mai greu de înlocuit

16:14 - Vești bune despre Autostrada A8. Cum avansează lucrările pe primul șantier din zona montană

16:06 - Dragoste în vreme de război. Povestea din spatele Mausoleului de la Mărășești

15:54 - Adrian Câciu îl contrazice pe Bolojan în cazul brațului Bala: Ți-e frică să spui adevărul

15:45 - Fiul primăriței din Berchișești, pus sub acuzare într-un dosar de o cruzime extremă. 662 de câini ar fi fost eutanasi...

15:37 - UTA caută prima victorie din acest sezon, contra Rapidului. Formațiile probabile și detaliile confruntării

HAI România!

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Evoluția lui pește prăjit: de la Topor la profesorul de ”finanțe comportamentale”

Evoluția lui pește prăjit: de la Topor la profesorul de ”finanțe comportamentale”

Proiecte speciale