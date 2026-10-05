Biserica Ortodoxă și mii de pelerini din întreaga lume sunt în doliu după vestea trecerii la cele veșnice a Părintelui Arhimandrit Iustin, vrednicul stareț al așezământului de la Fântâna lui Iacov din Samaria. Anunțul trist a fost făcut public pe rețelele de socializare de către Preotul Ilie Mirel, evidențiind pierderea unui păstor blând și a unui apărător neînfricat al credinței creștine în Țara Sfântă. Aceasta era adevăarat sa bogăție.

Fântâna lui Iacov este un loc venerat de trei mari religii. Unde ajungeau mii de pelerini.

Creștinii o cinstesc pentru întâlnirea lui Iisus cu femeia samarineancă, evreii o asociază cu patriarhul Iacov, iar musulmanii și samaritenii au și ei legături istorice cu locul. Această suprapunere a atras adesea grupări extremiste care au încercat să preia controlul asupra complexului prin forță.

Părintele Iustin nu a fost doar un slujitor devotat al altarului, ci o figură centrală în menținerea prezenței creștine într-una dintre cele mai complexe zone din Țara Sfântă. El este recunoscut drept succesorul direct și fratele după duh al Sfântului Sfințit Nou Mucenic Filumen Aghiotafitul.

După martiriul tragic al Sfântului Filumen din anul 1979, ucis cu brutalitate chiar în acest loc sfânt, Părintele Iustin și-a asumat o misiune pe cât de nobilă, pe atât de primejdioasă: aceea de a continua lucrarea înaintașului său și de a păstra vie flacăra Ortodoxiei la Fântâna lui Iacov.

Predecesorul său, Sfântul Filumen, a fost asasinat cu o brutalitate extremă în interiorul criptei. Acesta a fost ucis cu lovituri de topor și o grenadă de către un fanatic religios care dorea ca locația să fie curățată de simbolurile creștine.

Din cauza refuzului său de a părăsi mănăstirea, Părintele Iustin a fost ținta a numeroase atacuri. De-a lungul deceniilor, a supraviețuit mai multor tentative de asasinat, incluzând atacuri cu grenade aruncate în curtea mănăstirii, focuri de armă, amenințări cu moartea și bătăi. Din acest motiv, el a fost nevoit să construiască zidurile noii biserici ca pe o adevărată fortăreață, lucrând adesea el însuși ca zidar pentru a proteja fântâna.

Timp de zeci de ani, Părintele Arhimandrit Iustin s-a ostenit neîncetat pentru protejarea și înfrumusețarea acestui loc cu o importanță biblică inestimabilă. Fântâna lui Iacov este locul venerat de creștini unde Mântuitorul Iisus Hristos a purtat dialogul cu femeia samarineancă, descoperindu-i taina „Apei celei Vii”.

Printre cele mai mari realizări ale vieții sale pământești se numără rezidirea măreței biserici. S-a dedicat trup și suflet reconstrucției și înfrumusețării bisericii închinate Sfintei Fotini (Femeia Samarineancă), ridicată chiar deasupra fântânii antice. Mărturisirea continuă, a înfruntat zeci de ani de primejdii continue și ostilități, dând dovadă de o statornicie și o răbdare exemplare. A primit cu dragoste, de-a lungul deceniilor, nenumărați pelerini din toate colțurile lumii, devenind un reper spiritual al Țării Sfinte.

Fântâna lui Iacov reprezintă, în primul rând, un monument istoric și spiritual esențial al tradiției patriarhale din Vechiul Testament. Conform Cărții Facerii, patriarhul Iacov a cumpărat un teren lângă Sichem și a săpat această fântână adâncă direct în stâncă pentru a asigura o sursă de apă independentă marii sale familii și turmelor, evitând conflictele locale.

Pentru iudaism și tradiția samariteană, locul atestă legătura ancestrală a patriarhilor cu acest pământ, fiind una dintre puținele locații biblice a căror autenticitate geografică exactă a rămas necontestată de-a lungul mileniilor.

Pentru creștinătate, semnificația teologică a locului este uriașă, fiind spațiul unuia dintre cele mai profunde dialoguri din Noul Testament: întâlnirea dintre Iisus Hristos și femeia samarineancă. La gura acestei fântâni, Mântuitorul a dărâmat barierele etnice și culturale ale vremii, S-a revelat deschis drept Mesia și a folosit imaginea apei fizice pentru a-i explica taina „Apei celei Vii” – harul divin aducător de viață veșnică.

Tot aici, Iisus a redefinit fundamental credința, arătând că adevărata închinare adusă lui Dumnezeu se face universal, „în duh și în adevăr”, dincolo de temple sau granițe geografice exclusiviste.

Prin plecarea sa dintre noi, comunitatea creștină din Țara Sfântă pierde un pilon de bază și un exemplu viu de jertfelnicie. Viața Părintelui Iustin a fost o continuă mărturisire de credință, dusă adesea în condiții de risc extrem, dar mereu cu nădejde în Dumnezeu.

Credincioșii, pelerinii și clerul se roagă acum ca sufletul său să fie așezat în corturile drepților, alături de fratele său de nevoință, Sfântul Filumen, pe care l-a onorat și iubit o viață întreagă.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!