Un angajat cu venituri modeste figura ca proprietar al unor mașini de lux, printre care un Ferrari F8 Coupé evaluat la peste 280.000 de euro. Autoritățile italiene au descoperit nereguli financiare în urma unei anchete care vizează doi frați, proprietarii unei afaceri din domeniul restaurantelor, suspectați de fraudă fiscală și spălare de bani.

Guardia di Finanza a confiscat mai multe bunuri de lux, în valoare totală de peste 346.000 de euro, de la cei doi bărbați din zona Verbano. Unul dintre aceștia deține o afacere în domeniul restaurantelor, în timp ce fratele său figurează oficial ca angajat al companiei, deși bunurile pe care le deținea ridicau semne de întrebare cu privire la veniturile sale declarate, potrivit Il Messaggero.

Investigația a fost demarată de Unitatea de Poliție Economică și Financiară, după identificarea unor facturi fiscale neachitate, în valoare totală de aproximativ 780.000 de euro.

Verificările au scos la iveală o posibilă discrepanță între veniturile declarate de cei doi și stilul lor de viață. Suspiciunile anchetatorilor au fost alimentate, în special, de autoturismele de lux aflate în proprietatea fratelui, care figura cu un salariu modest.

Analiza situației financiare a celor doi a dus la verificarea tranzacțiilor bancare efectuate de companie și de membrii familiei în perioada 2021-2025.

Potrivit anchetatorilor, analiza conturilor bancare a evidențiat retrageri de numerar și transferuri în valoare de aproximativ 220.000 de euro din conturile firmei.

Sumele ar fi ajuns în conturile personale ale unor membri ai familiei, prin operațiuni pentru care investigatorii nu au identificat justificări comerciale.

O parte din bani ar fi fost transferată în contul fratelui proprietarului, de unde ar fi fost achitate ratele unor credite contractate pentru achiziționarea autoturismelor de lux.

Parchetul din Verbania a deschis un dosar penal pentru fraudă fiscală și spălare de bani, iar autoritățile au dispus confiscarea mai multor bunuri despre care există suspiciuni că ar avea legătură cu fondurile provenite din activitățile investigate.

Printre acestea se numără o mașină Ferrari F8 Coupé, evaluat la peste 280.000 de euro, un ceas de lux Rolex Oyster și o sumă de bani în numerar. Valoarea totală a bunurilor confiscate depășește 346.000 de euro.

Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile formulate de procurori urmează să fie examinate de instanțele judiciare.