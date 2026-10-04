Pilaful cu legume la borcan este o soluție practică pentru zilele de iarnă, când vrem să pregătim rapid o masă gustoasă, fără să petrecem prea mult timp în bucătărie. Aromat și sățios, acesta poate fi savurat ca atare, servit ca garnitură pentru carne sau adăugat în ciorbe și alte preparate.

Cantități pentru aproximativ 6-8 porții:

300 g de orez

3 cepe mari

3 morcovi

2 ardei grași

1 ardei kapia

1 dovlecel mediu

400 g de roșii tocate sau roșii în suc propriu

100 ml de ulei

700-800 ml de apă sau supă de legume

1 legătură de pătrunjel proaspăt

2 foi de dafin

1 linguriță de boia dulce

Sare și piper, după gust

Mod de preparare

Pregătirea legumelor

Curăță ceapa și morcovii, spală bine toate legumele și taie-le în cubulețe mici. Ardeii și dovlecelul trebuie tăiați în bucăți potrivite, astfel încât să își păstreze forma după gătire. Spală orezul în mai multe ape, până când lichidul devine limpede.

2. Călirea ingredientelor

Într-o cratiță încăpătoare, încălzește uleiul și adaugă ceapa. Călește-o câteva minute, până când devine sticloasă, apoi pune morcovii și ardeii. Lasă legumele să se înmoaie ușor, amestecând periodic.

Adaugă dovlecelul și roșiile tocate, apoi condimentează cu sare, piper și boia dulce. Amestecă bine și lasă compoziția să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 10 minute.

3. Adăugarea orezului

Pune orezul spălat și scurs peste legumele călite. Amestecă ușor, apoi adaugă apa sau supa de legume fierbinte și foile de dafin.

Lasă totul să fiarbă la foc mic, cu capacul parțial acoperit, până când orezul absoarbe lichidul și devine fraged. Amestecă din când în când, pentru a evita lipirea ingredientelor de fundul vasului. Dacă este necesar, mai poți adăuga puțină apă fierbinte.

4. Condimentarea și finalizarea preparatului

Când orezul este fiert, oprește focul și îndepărtează foile de dafin. Adaugă pătrunjelul tocat mărunt și potrivește gustul cu sare și piper. Acoperă cratița și lasă pilaful să se odihnească aproximativ 10 minute.

5. Porționarea în borcane

Lasă pilaful să se răcească rapid, apoi împarte-l în recipiente sau borcane rezistente la congelare, fără să le umpli până la margine, pentru a lăsa loc de expansiune. Folosește doar recipiente indicate de producător pentru congelator și închide-le după ce preparatul s-a răcit.

Pilaful cu legume poate fi servit simplu, ca fel principal de post, cu murături sau salată proaspătă. De asemenea, este potrivit ca garnitură pentru friptură, pește sau alte preparate din carne.

O altă variantă este să adaugi câteva linguri de pilaf într-o ciorbă de legume, pentru un preparat mai consistent. Astfel, porțiile pregătite din timp pot fi folosite în mai multe feluri de mâncare, reducând timpul petrecut în bucătărie în zilele aglomerate.