Ciorba de varză este unul dintre preparatele simple și gustoase care nu lipsesc din bucătăria românească. Se face din ingrediente ieftine, se pregătește ușor și poate fi servită atât la prânz, cât și la cină. În varianta de post, fără carne, legumele și verdețurile îi oferă o aromă deosebită, iar borșul îi dă gustul acrișor specific rețetelor pregătite de bunici.

Este o mâncare potrivită pentru Postul Crăciunului, mai ales în zilele în care vrei să pregătești ceva cald, hrănitor și sățios, fără să petreci prea mult timp în bucătărie. Secretul unei ciorbe reușite este călirea ușoară a legumelor și adăugarea borșului spre finalul preparării.

Pentru această rețetă ai nevoie de:

O varză albă de aproximativ 1 kg

Două cepe potrivite

Doi morcovi

Un ardei gras roșu

O rădăcină mică de țelină

Trei roșii bine coapte sau 200 ml de suc de roșii

Doi litri de apă

500 ml de borș, în funcție de cât de acră preferi ciorba

Trei linguri de ulei

O linguriță de cimbru uscat

O legătură de leuștean (uscat sau proaspăt)

O legătură de pătrunjel

Sare și piper, după gust

Opțional, poți adăuga și două linguri de orez, pentru o ciorbă mai consistentă.

Primul pas este pregătirea ingredientelor. Curăță ceapa, morcovii și țelina, apoi taie-le în bucăți mici. Ardeiul gras se spală și se toacă cubulețe, iar varza se curăță de frunzele exterioare și se taie fideluță.

Într-o oală încăpătoare, pune uleiul și adaugă ceapa, morcovii, țelina și ardeiul. Lasă legumele să se înmoaie câteva minute, la foc mic, amestecând din când în când. Nu trebuie prăjite, ci doar călite ușor, cât să își elibereze aromele.

Adaugă apoi varza tăiată și amestecă bine cu restul ingredientelor. După câteva minute, toarnă apa și lasă ciorba să fiarbă la foc potrivit.

Lasă oala pe foc aproximativ 25-30 de minute, în funcție de cât de tânără sau de tare este varza. Legumele trebuie să fie bine pătrunse, dar să nu se transforme într-o pastă.

Dacă ai ales să folosești orez, adaugă-l după ce varza a început să se înmoaie și lasă-l să fiarbă până când este gata.

Pune apoi roșiile tocate sau sucul de roșii și cimbrul. Mai lasă preparatul pe foc aproximativ 10 minute, pentru ca toate aromele să se combine.

Borșul trebuie fiert separat, într-un vas mic, înainte de a fi adăugat în oală. Toarnă-l treptat peste legume și gustă pentru a verifica dacă ai obținut nivelul de acreală dorit.

Mai lasă ciorba să dea câteva clocote, apoi adaugă sare și piper după preferințe.

La final, oprește focul și pune leușteanul și pătrunjelul tocate mărunt. Verdețurile proaspete oferă preparatului o aromă plăcută și completează gustul legumelor.

Unul dintre secretele unei ciorbe reușite este să nu fierbi varza excesiv. Aceasta trebuie să rămână ușor fermă, fără să se zdrobească în timpul amestecării.

De asemenea, nu adăuga tot borșul deodată. Cantitatea poate fi ajustată în funcție de gust, iar dacă preferi o ciorbă mai puțin acră, poți folosi o cantitate mai mică.

După ce ai oprit focul, lasă preparatul să se odihnească aproximativ 10-15 minute, cu capacul pus. În acest timp, aromele legumelor și ale verdețurilor se vor combina.

Ciorba de varză se servește caldă, cu pâine proaspătă sau ardei iute, în funcție de preferințe. Este o rețetă simplă, economică și potrivită pentru zilele de post, atunci când vrei să aduci pe masă gustul mâncărurilor pregătite odinioară de bunici.