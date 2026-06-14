Pentru cei care își doresc o masă caldă și consistentă în zilele de post, ciorba de perișoare cu soia este una dintre cele mai inspirate alegeri. Aromată, hrănitoare și ușor de preparat, aceasta poate deveni rapid una dintre preferatele familiei.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

2 cepe medii;

2 morcovi;

1 conservă de roșii cuburi;

1-2 felii de țelină;

1/2 rădăcină de păstârnac;

1/2 rădăcină de pătrunjel;

1 ardei gras;

1 litru de borș;

1-2 linguri de ulei;

leuștean și/sau pătrunjel verde;

sare, după gust.

200 g granule de soia;

1 ceapă;

100 g făină;

aproximativ 80 ml ulei;

pătrunjel verde tocat;

sare;

piper.

Pentru început, se pune la fiert aproximativ un litru și jumătate de apă cu puțină sare. Când apa începe să clocotească, se adaugă granulele de soia și se lasă la fiert timp de 10-15 minute. După fierbere, acestea se scurg foarte bine de apă, folosind o sită sau un tifon.

Morcovii, țelina, păstârnacul și rădăcina de pătrunjel se dau pe răzătoarea mare. Ceapa se toacă mărunt, iar ardeiul gras se taie cubulețe.

Într-o oală încăpătoare se pun la fiert aproximativ 5-6 litri de apă împreună cu legumele rădăcinoase și ceapa. Se adaugă sare după gust și se lasă la foc mediu timp de 15-20 de minute. Ulterior, se adaugă ardeiul gras și se continuă fierberea.

Granulele de soia bine scurse se amestecă într-un bol cu ceapa tocată foarte fin, pătrunjelul verde, sarea, piperul și făina. Uleiul se încorporează treptat, până când compoziția devine omogenă și ușor de modelat.

Cu mâinile umezite cu apă sau unse cu puțin ulei, se formează perișoare de dimensiuni potrivite.

În oala cu legume se adaugă roșiile cuburi și borșul încălzit în prealabil. Focul se reduce la intensitate mică spre medie, iar perișoarele se adaugă cu grijă, una câte una.

După ce ciorba începe din nou să fiarbă, se lasă pe foc încă 5-8 minute, suficient pentru ca perișoarele să se gătească și aromele să se îmbine. La final, se adaugă una sau două linguri de ulei pentru un plus de gust.

Ciorba de perișoare de post cu soia se servește fierbinte, presărată din belșug cu pătrunjel proaspăt și leuștean tocat.