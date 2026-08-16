Ciorba de cartofi noi cu afumătură și tarhon este una dintre rețetele tradiționale din Ardeal, apreciată pentru gustul bogat și aroma specifică de tarhon. Preparatul este ideal atât pentru mesele de familie, cât și pentru zilele în care ai nevoie de un preparat sățios, pregătit din ingrediente simple.

Pentru aproximativ opt porții, sunt necesare:

700 g cartofi noi;

400 g afumătură, de preferat costiță, ciolan afumat sau kaizer;

2 cepe;

1 morcov;

1 ardei gras;

2 linguri de ulei;

200 ml smântână;

1 gălbenuș;

2-3 linguri de oțet, după gust;

1-2 linguri de tarhon, proaspăt sau conservat în oțet;

2 foi de dafin;

sare, după gust;

piper, după gust;

aproximativ 2,5 litri de apă;

pătrunjel verde, opțional.

Afumătura se taie în bucăți potrivite și se pune într-o oală cu aproximativ 2,5 litri de apă. Carnea se lasă la fiert la foc potrivit, iar spuma care se formează la suprafață se îndepărtează cu o spumieră.

Dacă afumătura este foarte sărată, aceasta poate fi fiartă separat câteva minute, iar apa poate fi aruncată înainte de prepararea ciorbei.

Ceapa se toacă mărunt, morcovul se taie rondele sau se dă pe răzătoare, iar ardeiul se taie cubulețe. Cartofii noi se spală bine, se curăță și se taie în bucăți potrivite.

Într-o tigaie, ceapa, morcovul și ardeiul se călesc ușor în ulei, fără să se rumenească. Legumele se adaugă apoi în oala în care fierbe afumătura.

După ce afumătura s-a fiert suficient și începe să devină fragedă, cartofii se pun în oală. Se adaugă foile de dafin și puțin piper, iar ciorba se lasă să fiarbă până când cartofii devin moi, dar își păstrează forma.

Sarea se adaugă cu atenție, deoarece afumătura poate fi deja suficient de sărată.

Tarhonul se adaugă spre finalul fierberii. Dacă este conservat în oțet, se poate folosi atât tarhonul, cât și puțin din oțetul în care a fost păstrat, în funcție de cât de acrișoară se dorește ciorba.

Smântâna se amestecă într-un bol cu gălbenușul. Peste amestec se adaugă treptat câteva polonice de zeamă fierbinte din ciorbă, amestecând continuu.

La final, ciorba se acrește cu oțet, adăugat treptat, după gust. Cantitatea poate varia în funcție de tarhonul folosit și de preferințele fiecăruia.

După ce se oprește focul, ciorba se lasă câteva minute să se odihnească. Se poate presăra cu puțin pătrunjel verde înainte de servire.