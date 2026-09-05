De ce ies moi cartofii prăjiți. Greșelile care le strică textura

Cartofii prăjiți ies adesea moi din cauza excesului de apă și a temperaturii nepotrivite a uleiului, nu neapărat din cauza soiului folosit. Pentru o crustă crocantă și un interior pufos, cartofii trebuie tăiați uniform, bine uscați și prăjiți în două etape, potrivit blogului mcgill.ca.

Prepararea acasă pare simplă, însă câteva detalii influențează direct textura. Cartofii umezi, uleiul prea rece și aglomerarea tigăii împiedică formarea crustei.

În schimb, o pregătire corectă și o prăjire controlată ajută la obținerea unei suprafețe aurii, fără ca interiorul să se usuce.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este introducerea cartofilor încă umezi în ulei. Apa de pe suprafață favorizează formarea aburului și reduce eficiența prăjirii. În loc să se rumenească uniform, cartofii pot absorbi mai mult ulei și pot rămâne moi.

O altă problemă apare atunci când se pun prea mulți cartofi în tigaie. Temperatura uleiului scade, iar cartofii se gătesc lent, fără să formeze rapid o crustă. De aceea, este recomandată prăjirea în tranșe, mai ales când se folosește o tigaie de dimensiuni reduse.

Un pas important este clătirea cartofilor tăiați în apă rece. Aceasta ajută la îndepărtarea unei părți din amidonul de la suprafață. După clătire, cartofii trebuie scurși și uscați foarte bine cu prosoape de hârtie sau cu un prosop de bucătărie curat.

Pentru o textură mai apropiată de cea obținută în restaurante, cartofii pot fi prăjiți în două etape. Prima prăjire se face la o temperatură moderată, pentru a găti interiorul. După o scurtă perioadă de răcire, urmează a doua prăjire, la o temperatură mai ridicată, pentru rumenire și crustă.

Alege cartofi potriviți pentru prăjit și taie-i în bastonașe de dimensiuni cât mai apropiate. Clătește-i, apoi usucă-i complet înainte de a-i pune în ulei.

Prăjește-i în cantități mici, fără să aglomerezi tigaia. După prima etapă, scoate-i și lasă-i să se odihnească. A doua prăjire trebuie să fie suficient de scurtă pentru a-i rumeni, fără să-i ardă.

Sarea se adaugă la final, imediat după scoaterea cartofilor din ulei. Dacă este pusă prea devreme, poate favoriza pierderea apei de la suprafață și poate afecta textura.

Pentru cartofi prăjiți crocanți, cele mai importante reguli sunt uscarea temeinică, evitarea aglomerării tigăii și prăjirea în două etape. Aceste detalii contează mai mult decât folosirea unor ingrediente suplimentare și pot îmbunătăți semnificativ rezultatul obținut acasă.