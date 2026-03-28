JFK Jr. și Carolyn Bessette preferau cele mai banale mâncăruri: cartofi prăjiți, sandvișuri cu ton și martini

Serialul lui Ryan Murphy, „Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”, a captat din nou atenția publicului și a culturii pop, readucând în prim-plan cel mai mediatizat cuplu al anilor ’90, la aproape 27 de ani de la moartea lor în tragicul accident de avion, informează people.com.

John Kennedy obișnuia să comande cinci feluri de mâncare, în timp ce Carolyn Bessette avea o slăbiciune pentru sandvișul cu ton, rememorează RoseMarie Terenzio, fosta sa asistentă executivă și prietenă apropiată a lui Kennedy.

În noul număr al revistei People, prieteni și colegi apropiați evocă ultimele zile pline de emoție și tensiune în relația cuplului, chiar înainte de tragedia aviatică care le-a curmat viața.

În ciuda presiunilor și dificultăților din acea perioadă, John și Carolyn se bucurau și de momente de relaxare și naturalețe, care reflectau atmosfera vieții lor în Manhattan și le conturau imaginea publică a unui cuplu tânăr și unit.

Cei doi locuiau în Tribeca, la 20 North Moore Street. John s-a mutat acolo în 1994, iar Carolyn l-a urmat un an mai târziu. În perioada dominată de paparazzi, cuplul era frecvent observat în locațiile cele mai populare din New York, devenind clienți obișnuiți ai restaurantelor și cafenelelor preferate.

Cuplul John și Carolyn avea locurile și preparatele preferate atunci când ieșeau la masă, iar apropiații lor au dezvăluit ce se afla frecvent pe meniul lor. Printre acestea, se numără și celebrul Nobu Tribeca, situat pe 105 Hudson Street.

Deși locația inițială, inaugurată în 1994, s-a închis între timp, restaurantul din centrul New York-ului a rămas la doar 15 minute de mers pe jos, la adresa 195 Broadway. John, pasionat de fructe de mare, alegea deseori codul miso, un cod negru, bogat și ușor dulce, care a devenit un fel preferat al clienților fideli de-a lungul anilor.

Într-o discuție cu fosta sa asistentă executivă și prietenă apropiată, RoseMarie Terenzio, Kennedy spunea că aici „roșia avea gust de desert”. Pe lângă cod, cei doi se delectau adesea și cu sashimi cu jalapeño, combinând savoarea delicată a peștelui cu un strop de sos picant.

Situat în inima Tribeca, Bubby's și-a început activitatea în 1990 ca o cofetărie și cafenea intimă, evoluând treptat într-un restaurant apreciat pentru preparatele sale reconfortante de brunch. Clătitele pufoase sunt vedeta meniului, fiind și preferatele lui John, care obișnuia să comande câte cinci porții.

„John comanda cinci feluri de mâncare. Carolyn adora sandvișul cu ton”, povestește Terenzio, amintind de obiceiurile culinare ale cuplului. Pe lângă mâncare, cei doi apreciau și atmosfera relaxată a localului. Și astăzi, Bubby's continuă să atragă cozi lungi de clienți în fiecare weekend, toți în căutarea unei mese la geam pentru a admira forfota străzii.

Acest bistro franco-american se remarcă prin luminile neon iconice care îi dau o strălucire aparte pe trotuar. Într-o seară obișnuită, John și Carolyn își împărțeau porția de cartofi prăjiți, savurând în același timp cocktailurile preferate: o margarita pentru John și un martini dirty pentru Carolyn.

Situat pe strada Lafayette nr. 430 în cartierul NoHo, restaurantul Indochine a devenit un reper al scenei culinare și mondene încă din anii 1980. Decorul său tropical, completat de tapetul cu frunze de palmier, i-a conferit un aer distinct și atractiv.

De la deschidere, în 1984, localul a atras vedete și membri ai elitei modei, oferind preparate clasice precum salata picantă de vită, rulourile de primăvară și rața, care au rămas favorite ale clientelei sofisticate.

John și Carolyn obișnuiau să comande carne de vită picantă și chifle, însă vizitele lor nu se limitau la gastronomia rafinată. Cuplul aprecia mai ales atmosfera vibrantă și libertatea oferită de politica restaurantului de a permite fumatul în interior, un detaliu care contribuia la farmecul locului.

Situat pe First Ave nr. 93, Pana II Garden Indian Restaurant se remarcă prin atmosfera sa vibrantă care îl fac ușor de recunoscut. Restaurantul a câștigat popularitate în urma mențiunii sale în serialul „Love Story”, fiind descris ca locul primei întâlniri dintre John și Carolyn.

Deși nu există confirmarea că aici a avut loc chiar acea întâlnire, se știe că John aprecia în mod deosebit restaurantele indiene din East Village, ceea ce a contribuit la aura specială a localului în cercurile sale apropiate.

Cunoscut pentru decorațiunile sale neconvenționale, cu sute de lumini colorate și ornamente suspendate pe tavan, restaurantul oferă o experiență care merge dincolo de simpla masă, transformând vizita într‑un spectacol vizual.

Meniul, inspirat din bucătăria indiană clasică, include preparate tradiționale precum curry-uri, tandoori și specialități de legume sau carne, la prețuri considerate accesibile pentru standardele newyorkeze.