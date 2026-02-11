„American Love Story” despre viața lui John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette, gata de lansare

Serialul „American Love Story”, care surprinde povestea de dragoste a lui John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette, este pregătit pentru lansare. Producția promite să ofere o perspectivă intimă asupra vieții unuia dintre cele mai cunoscute cupluri din istoria modernă americană, explorând atât relația lor, cât și presiunile vieții publice, informează pagesix.com.

La peste 25 de ani de la dispariția tragică a lui John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette, imaginea lor revine în atenția publicului, alături de peisajele familiare ale Manhattanului. Povestea pasională și tumultuoasă a cuplului este acum subiectul noii producții semnate de Ryan Murphy, „American Love Story”, care debutează joi, 12 februarie, pe FX.

Filmările s-au desfășurat vara trecută în întreaga metropolă newyorkeză, reconstituind cu fidelitate ținutele și momentele iconice care au definit relația lor. Într-o scenă memorabilă, Paul Kelly, care îl interpretează pe Kennedy, pedalează prin Central Park în costum, cu pălărie întoarsă și fără cămașă, în timp ce Sarah Pidgeon, în rolul lui Bessette, apare la ieșirea din metrou purtând blugi largi și șlapi, evocând stilul anilor ’90.

Serialul surprinde și episoadele cele mai tensionate ale cuplului, precum incidentul din 1996 de la Washington Square Park, când Bessette și-a împins partenerul, iar Kennedy a încercat să-i scoată inelul de logodnă de pe deget, o scenă care reflectă tensiunea și vulnerabilitatea lor în fața publicului.

Viața lor a fost atât de atent supravegheată încât aproape că nu poate fi cuantificată. Paparazzii urmăreau fiecare mișcare, inclusiv momentele tensionate din viața profesională a lui Kennedy, care a picat examenul de barou de două ori înainte de a reuși la a treia încercare.

Acest nivel de expunere era neobișnuit pentru epoca respectivă. Era perioada dinainte ca telefoanele mobile să transforme viața privată într-o marfă publică, iar atenția mediatica nu era la fel de omniprezentă ca astăzi.

Totuși, fascinația pentru „prințul din Camelot” nu a scăzut niciodată. Imaginea sa de copil de trei ani care își ia rămas-bun de la tată a transformatul în simbolul Americii, iar titlul de „Cel mai sexy bărbat în viață” din 1998 i-a consolidat statutul de figură emblematică.

Serialul recent arată cuplul confruntându-se cu paparazzii, dar, după cum povestește o prietenă apropiată a lui Kennedy, chiar dacă Carolyn Bessette se simțea hărțuită, soțul ei se bucura de atenția publică.

„Dacă nu ar fi apărut în ziare pentru câteva zile, vă garantez că ar fi ieșit afară să joace fotbal fără tricou, indiferent de vreme”, povestește Steven Gillon, prieten al lui Kennedy și autor al cărții Prințul reticent al Americii. „Îi plăcea să fie în centrul atenției.”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de VANITY FAIR (@vanityfair)

Stilistul Frederic Fekkai își amintea cum oamenii stăteau lipiți de geamuri doar pentru a-l zări intrând în salon. Chiar și în cultura pop, prezența lui se simțea: deși nu a apărut direct în episodul „The Contest” din Seinfeld din 1992, personajul „John John” a fost inspirația unei povești în care Elaine Benes se îndrăgostește de el la sală.

Mike Pearl, reputatul reporter al New York Post, își amintește prima sa întâlnire cu John F. Kennedy Jr. în 1989, când acesta a început să lucreze ca procuror adjunct la biroul procurorului districtual.

Întâlnirea s-a petrecut la Forlini’s, un restaurant clasic din centrul orașului, astăzi închis. Pearl povestește că Kennedy era la masă cu câțiva colegi, iar el a fost chemat să li se alăture.

„Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-i cer scuze. El a întrebat: de ce? și i-am răspuns: Încă pentru nimic, dar voi fi o pacoste”, a rememorat Pearl. Reacția lui Kennedy a fost relaxată și prietenoasă.

Așa cum povestește biograful Gillon, Kennedy avea un aer de exhibiționism jucăuș, pedalând prin oraș sau alergând fără tricou, explorând Manhattanul fără inhibiții și refuzând ca atenția presei să-i influențeze viața personală. Chiar și când ieșea la alergat, obișnuia să lase cheia în spatele unui calorifer din apartamentul său din Tribeca.

Viața personală a lui Kennedy a captat rapid interesul publicului. În 1994, el a început o relație serioasă cu Carolyn Bessette, publicistă la Calvin Klein, cu care s-a căsătorit în 1996 pe mica insulă Cumberland din Georgia. Bessette, originară din Greenwich, Connecticut, nu provenea dintr-o familie celebră, dar frumusețea ei naturală și stilul minimalist au atras imediat atenția industriei modei.

Anna Wintour, redactorul Vogue, a dorit să o transforme într-un simbol al revistei, iar Ralph Lauren a încercat să o aibă ca muză personală, potrivit autorului Edward Klein în Blestemul Kennedy. Rochia de nuntă creată de Narciso Rodriguez a consacrat-o ca un adevărat trendsetter și a adus designerului recunoaștere internațională.

Gillon subliniază că John F. Kennedy Jr. nu a realizat pe deplin cât de dificilă era adaptarea soției sale la atenția intensă a presei. Locuind pe North Moore Street, o zonă liniștită din Tribeca, cu un aer artistic, cuplul a atras și mai mult interesul paparazzilor. Aceștia au închiriat apartamente în apropiere și au încercat chiar să spioneze viața lor personală, provocând tensiuni și reacții din partea lui Bessette.

Tragedia a lovit în 1999, când Kennedy și Bessette și-au pierdut viața într-un accident aviatic, alături de sora lui Bessette, Lauren. NTSB a stabilit că cel mai probabil cauza a fost o eroare a pilotului.

În acea perioadă, Kennedy se afla la Hotelul Stanhope, aproape de locul copilăriei sale, în timp ce cuplul încerca să își croiască o viață de familie în fața ochilor lumii. Povestea lor, așa cum o reamintește seriarul „American Love Story”, rămâne un amestec de nostalgie și promisiune a ceea ce ar fi putut fi, păstrând totodată o arhivă valoroasă de imagini care surprind momente dintr-o viață trăită sub intensitatea reflectoarelor.