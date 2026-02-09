Netflix anunță lansarea serialului „Vladimir”, cu Rachel Weisz și Leo Woodall

Au fost făcut publice primele cadre din mini-serialul „Vladimir”, avându-i în rolurile principale pe Rachel Weisz și Leo Woodall. Producția este inspirată din romanul scriitoarei Julia May Jonas și propune o combinație tensionată de seducție, ambiție și pericol, informează Netflix.

„Vladimir” va ajunge pe Netflix sub forma unui serial limitat de opt episoade, avându-i în distribuția principală pe Rachel Weisz, John Slattery și Leo Woodall. Platforma a publicat deja primele imagini oficiale ale producției, o comedie-dramă cu accente intense, care urmează să fie lansată pe 5 martie.

Serialul o are în centru pe o femeie aflată la mijlocul vieții, interpretată de Rachel Weisz, care jonglează cu rolurile de scriitoare, profesoară, soție și mamă. În momentul în care echilibrul existenței sale începe să se destrame, ea dezvoltă o obsesie pentru un nou coleg carismatic, Vladimir, angajat la colegiul de arte liberale unde predă de mulți ani.

Cu un amestec de umor negru, dorințe ascunse și personaje nuanțate, „Vladimir” explorează consecințele momentului în care o femeie decide să-și transforme fanteziile în realitate.

Slattery îl interpretează pe soțul protagonistei, un bărbat prins într-o criză dublă, atât pe plan personal, cât și profesional. De cealaltă parte, Woodall îl aduce pe ecran pe Vladimir, scriitor și profesor, coleg de breaslă, dar și figura centrală a fascinației obsesive a eroinei. Pentru mai multe detalii despre acest personaj și despre serial, publicul este invitat să consulte ghidul Tudum dedicat producției Vladimir.

Titlul serialului provine de la personajul interpretat de Woodall, bărbatul de care protagonista se îndrăgostește obsesiv. Alegerea numelui nu este întâmplătoare, ci reflectă intenția creatorilor de a răsturna convențiile narative.

„Este o trimitere ironică la romanele care poartă numele tinerei asupra căreia se fixează un personaj masculin.Povestea vorbește despre obsesie, dar am vrut să schimbăm perspectiva și să spunem totul din punctul de vedere al unei femei”, explică Jonas.

Serialul se bazează pe romanul de debut al lui Jonas, un volum care a fost bine primit de critica de specialitate și inclus în numeroase topuri ale celor mai bune cărți ale anului, realizate de publicații și instituții precum NPR, The Washington Post, The Guardian, Vox sau Biblioteca Publică din New York. Rachel Weisz mărturisește că citise deja romanul înainte de a primi rolul, iar scenariile i-au confirmat calitatea scriiturii.

„Este o proză extraordinar de amuzantă, jucăușă, sinceră și, pe alocuri, autoironică. Tocmai această combinație o face atât de savuroasă”, a declarat Rachel Weisz.

Pentru adaptarea TV, Jonas a avut un rol-cheie, semnând nu doar creația serialului, ci și producția executivă și poziția de showrunner. „A fost o experiență cu totul nouă pentru ea”, spune Woodall. „Era prima dată pe un platou de filmare, prima adaptare a unui roman de-al ei și prima dată când coordona un serial. Presiunea a fost uriașă”.

Actorii au apreciat prezența constantă a autoarei pe durata filmărilor celor opt episoade, considerând-o esențială pentru construirea unor personaje complexe.

„Avea enorm de multe responsabilități, dar a știut să le gestioneze impecabil”, adaugă Woodall. „Fiind creatoarea acestor personaje, perspectiva ei a fost neprețuită. A impus tonul întregii producții, iar energia ei s-a simțit pe platou. Ceea ce a realizat este cu adevărat impresionant”, a concluzionat Leo Woodall.