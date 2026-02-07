Din culisele monarhiei britanice: Regina Elisabeta, surprinsă aruncând cu pantofii spre Prințul Philip

Dincolo de fastul și rigoarea protocolului regal, viața de la Palat nu a fost lipsită de tensiuni. Potrivit unor relatări, între zidurile reședinței au existat numeroase episoade marcate de ieșiri nervoase, confruntări verbale și, în rare ocazii, conflicte deosebit de intense, informează Fox News.

Jurnalistul și biograful Robert Jobson, în volumul său intitulat „Moștenirea Windsor”, evocă un astfel de moment petrecut în 1954, pe când Regina Elisabeta și Prințul Philip se aflau în Australia, într-un turneu oficial, descriind o dispută foarte de aprinsă între cei doi. Căsătoria Reginei Elisabeta a II-a și a Prințului Philip nu a însemnat doar lapte și miere, după cum rezultă din carte.

Autoarea de bestselleruri, cunoscută totodată ca editor specializat pe subiecte regale al publicației londoneze Evening Standard, a dedicat zeci de ani documentării poveștilor mai puțin cunoscute din interiorul Palatului Windsor.

În paginile cărții, Robert Jobson relatează un episod tensionat petrecut în timpul turneului regal din Australia. Potrivit descrierii sale, Prințul Philip ar fi ieșit furios dintr-o căsuță, urmat îndeaproape de Regină, care ar fi aruncat după el o rachetă de tenis și mai mulți pantofi.

Situația s-ar fi schimbat brusc în momentul în care cei doi au observat prezența unei echipe de filmare. Philip ar fi apucat-o pe regină și ar fi tras-o înapoi în interior, închizând ușa cu putere. Membrii Unității de Film a Commonwealth-ului se aflau acolo pentru a surprinde o scenă oficială atent regizată, în care cuplul regal urma să apară alături de un koala. În loc de asta, martorii ar fi rămas șocați de cele întâmplate.

Conform relatării, operatorul de sunet Loch Townsend ar fi developat rapid materialul și l-ar fi predat secretarului de presă al Reginei, vizibil neliniștit. La scurt timp, Regina Elisabeta ar fi reapărut, afișând un zâmbet calm, scuzând scurta întrerupere și remarcând că astfel de momente sunt obișnuite într-o căsnicie, înainte de a întreba echipa ce își dorește să filmeze în continuare.

„Îmi pare rău pentru mica pauză, a spus ea. Se întâmplă în fiecare căsnicie. Acum, ce ai vrea să fac?”. Potrivit lui Jobson, imaginile respective nu au mai fost văzute niciodată.

Căsătoria dintre Regina Elisabeta și Prințul Philip nu a fost întotdeauna lipsită de tensiune, chiar și atunci când camerele de filmat erau prezente, a subliniat expertul regal Ian Pelham Turner pentru Fox News Digital.

Potrivit lui Turner, echipa de filmare aflată în fața bungaloului putea auzi certurile aprinse dintre cei doi chiar în timp ce înregistrările oficiale continuau. „Regina, extrem de iritată, a aruncat atât o rachetă de tenis, cât și un pantof către Philip. Uneori, el o numea „proastă afurisită”. Și să știți, nu era deloc înțelept să fii de partea greșită a Reginei, te putea paraliza cu o privire de la 15 metri distanță”, a spus expertul.

Ingrid Seward, redactor-șef al revistei Majesty, a explicat că tensiunea era accentuată de oboseala acumulată după călătorii. „Regina a ieșit și l-a strigat pe Philip să se întoarcă, apoi l-a tras înapoi în interior. Puteți doar să vă imaginați cât de speriată era secretara de presă, care nu știa cum să reacționeze”, a declarat Seward, autoarea cărții Prințul Philip dezvăluit. Ea a continuat: „Secretara a fugit la echipă și a spus: Nu putem filma asta. E un dezastru. Predați-mi filmul”.

Seward a amintit și de dinamica tensionată a cuplului în viața de zi cu zi. „Philip era destul de autoritar și conducea adesea cu viteză maximă, ceea ce o înfuria pe Regină. În astfel de momente, ea respira adânc pentru a se calma, iar el îi spunea: Dacă continui așa, te dau jos din mașină. Cineva a întrebat odată de ce nu-l ceartă, iar răspunsul ei a fost: Pentru că știu că dacă o fac, mă dă afară”.

Totuși, Seward subliniază că Regina nu era nici ea lipsită de replici tăioase. „Philip o acuza că spune prostii, iar ea îi răspundea cu ghicitori, încercând să-l facă să descifreze ce avea în minte”, a adăugat ea.

Publicul a avut ocazia să audă adesea replicile clasice ale Reginei Elisabeta adresate soțului ei, Philip, într-un amestec de fermitate și umor.

„Replica ei obișnuită era simplă: Philip, poartă-te bine”, a declarat expertul, amintind de o ocazie la parada Trooping the Colour, când camerele au surprins un schimb de priviri reci și o scurtă replică tăioasă între cei doi.

De-a lungul anilor, angajații Palatului au asistat la numeroase momente în care Philip își exprima frustrarea cu un „O, taci, te rog”, iar regina răspundea nu cu supărare, ci cu un sarcasm subtil și bine țintit.

În ciuda acestor momente tensionate, realizatoarea și fotografa britanică Helena Chard a subliniat pentru Fox News Digital devotamentul profund al cuplului unul față de celălalt și față de Coroană. „Contrariile se atrag. Elisabeta, tânără și discretă, și Philip, dinamic și energic, s-au îndrăgostit cu adevărat. Mână în mână, au construit un echilibru remarcabil, până când responsabilitățile lor regale le-au schimbat radical viața”, a spus Chard.

Philip a renunțat la o carieră navală promițătoare pentru a sprijini rolul soției sale ca monarh. Deși acest lucru a fost frustrant în primii ani, devotamentul lor față de Coroană nu a fost niciodată pus la îndoială.

Experții regali subliniază că mariajul dintre Regina Elisabeta și Prințul Philip a traversat perioade tensionate, dar umorul și loialitatea au menținut echilibrul și au consolidat relația lor de-a lungul decadelor.

„Povestea mea preferată este o farsă memorabilă făcută de Prințul Philip în 2003”, a spus Hilary Fordwich. „S-a costumat în Garda Grenadierilor pentru o trecere în revistă militară la Castelul Windsor. Chiar și la vârsta respectivă, încă reușea să o facă pe regină să chicotească ca o elevă. Acest gest arăta latura sa jucăușă și legătura specială dintre ei. Printre poreclele sale afectuoase se număra și „Varză”.

Fordwich a mai amintit un alt moment comic: „În 1957, după un lung turneu naval la bordul navei Britannia, Philip și-a lăsat barba să crească. Regina și curtenii au purtat bărbi false pentru a-l întâmpina, stârnind hohote de râs.”

Philip s-a retras din viața publică în 2017, la vârsta de 96 de ani, și și-a petrecut ultimii ani liniștiți într-o casă cu cinci dormitoare de pe proprietatea Sandringham, dedicându-se lecturii, picturii în acuarelă și vizitelor membrilor apropiați ai familiei.

„Forța diferențelor dintre ei a fost un pilon al relației lor”, a spus Helena Chard. „Le-a permis să își exploreze pasiunile individuale și le-a consolidat căsnicia. După cum spunea Prințul Philip, ingredientul esențial al unei căsnicii fericite este toleranța, iar regina avea din belșug această calitate”.

În timpul pandemiei de COVID-19, cei doi au petrecut timp prețios împreună la Castelul Windsor, iar Philip i-a oferit Reginei Elisabeta ceea ce Jobson a descris drept „o nouă șansă în viață”. Ceaiul de după-amiază, pe care îl împărțeau aproape zilnic, a adus bucurie suveranei.

În timpul aniversării nunții de aur, Regina Elisabeta a declarat: „Este o persoană care nu acceptă ușor complimente, dar a fost puterea și sprijinul meu în toți acești ani. Îi suntem recunoscători, eu, întreaga familie și această țară, precum și multe alte țări pentru tot ceea ce a făcut, mai mult decât ar pretinde el vreodată sau decât vom ști vreodată”.