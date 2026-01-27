Prințul William, nevoit să renunțe la una dintre pasiunile sale. Ce restricții i s-au impus

Prințul William este nevoit să renunțe la una dintre pasiunile sale recente, după ce s-a mutat la finalul anului trecut la Forest Lodge. Potrivit specialiștilor regali citați de Fox News, acesta nu va mai avea voie să meargă cu trotineta electrică pe terenul noii reședințe, obicei pe care până de curând îi aducea bucurie.

Relocarea recentă a moștenitorului coroanei la Forest Lodge a venit cu o serie de restricții, una dintre ele fiind renunțarea la trotineta electrică. Noua reședință se află în interiorul Windsor Great Park, unde accesul vehiculelor motorizate este strict reglementat.

„Din motive de siguranță și gestionare a traficului, nu permitem transportul motorizat în parc”, se arată pe site-ul oficial al parcului. „Cu excepția bicicliștilor, drumurile sunt rezervate rezidenților și angajaților domeniului.”

Analiștii Casei Regale sunt de părere că prințul nu va avea dificultăți în a se conforma noilor reguli și subliniază că acesta nu a afișat niciodată un comportament de tip „divă”. La 43 de ani, Prințul de Wales era cunoscut pentru deplasările sale cu trotineta electrică în zona Castelului Windsor.

„Prințului William îi va lipsi, desigur, comoditatea și distracția, dar este o persoană disciplinată, care respectă întotdeauna regulile și o face chiar cu umor”, a declarat experta în familia regală britanică Hilary Fordwich pentru Fox News Digital. „El reușește mereu să transmită ideea de comportament adecvat într-o monarhie constituțională, fără a se comporta ca o celebritate de neatis sau ca o divă.”

Potrivit aceleiași experte, chiar dacă există rezidenți care folosesc trotinete electrice în apropierea locuințelor lor, acestea nu sunt permise în zonele intens circulate ale parcului.

„Așadar, va accepta aceste limitări, chiar dacă există unii rezidenți care folosesc trotinete electrice pe aleile din apropierea locuințelor lor, dar nu în zonele intens circulate, precum Long Walk”, a adăugat ea. „Dacă va folosi una, o va face discret, în limitele permise de regulament. Nici măcar viitorul rege nu poate circula cu o trotinetă electrică, chiar și de viteză redusă, pe drumurile unui domeniu care, nominal, aparține familiei sale, deoarece autoritatea parcului prioritizează imaginea și gestionarea riscurilor.”

Expertul regal Ian Pelham Turner consideră că această interdicție ar putea transmite un mesaj important legat de siguranță, mai ales în contextul în care prințul William a fost văzut adesea circulând fără cască de protecție. „Imaginea prințului William circulând cu viteză pe trotineta electrică prin domeniul Castelului Windsor ar fi trebuit, în opinia mea, să fie interzisă cu mult timp în urmă, mai ales că, în numeroase rânduri, nu purta cască de protecție”, a declarat acesta pentru Fox News Digital.

„Recomandările sunt clare: purtarea unei căști și a altor echipamente de protecție, similare celor folosite de skateboarderi, este esențială pentru a proteja un om care urmează să devină rege.”

„Dacă ar fi căzut, s-ar fi putut răni grav, iar lipsa măsurilor de siguranță nu ar fi transmis un exemplu corect nici pentru ceilalți utilizatori de trotinete. Astfel, dacă această interdicție va fi pusă în aplicare, ea ar putea reprezenta atât un cod de siguranță pentru ceilalți, cât și o metodă de prevenire a accidentelor în cazul prințului.”

Prințul William, Kate Middleton și cei trei copii ai lor — prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis — s-au mutat oficial la Forest Lodge la finalul anului trecut. Decizia a fost luată în perioada vacanței școlare de la jumătatea semestrului. La momentul mutării, au existat temeri legate de nivelul de intimitate oferit de noua locuință. Locuitorii din Cranbourne Hall Residential Park, zona cea mai apropiată de Forest Lodge, au considerat că reședința este mai expusă decât Adelaide Cottage, casa în care familia locuise anterior.

„Îi primesc cu drag”, a declarat Jean Reeve, în vârstă de 87 de ani, pentru Daily Mail, în luna august. „Dar sper ca publicul să le permită să trăiască liniștiți, ca o familie.”

„Din câte știu despre locație, este un loc mai puțin privat decât casa lor anterioară”, a continuat ea. „Mi-ar părea rău ca oamenii să treacă mereu pe acolo și să spună: «Aici locuiesc».”

Conform revistei People, după mutarea la Forest Lodge, familia Wales nu mai are personal care să locuiască permanent în casă. Dădaca celor trei copii, Maria Turrion Borrallo, precum și menajerele vor rămâne, cel mai probabil, în alte proprietăți mai mici de pe domeniu. Anterior, în 2022, familia regală se mutase la Adelaide Cottage, moment în care copiii au început să frecventeze școala mixtă Lambrook, situată în apropiere.