La câteva minute după ce și-a depus mandatul de premier desemnat, Eugen Tomac a transmis un mesaj public în care le mulțumește celor care l-au susținut în încercarea de a forma noul Guvern. Liderul politic afirmă că pleacă „împăcat” și spune că se întoarce alături de familie, după zile intense de negocieri.

După anunțul făcut la Palatul Cotroceni privind retragerea sa din funcția de premier desemnat, Eugen Tomac a publicat un mesaj pe Facebook în care vorbește despre perioada petrecută în încercarea de a construi o majoritate pentru noul Executiv. Tomac i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată și a transmis că a acceptat această misiune într-un moment complicat pentru România, convins că ar fi putut contribui la schimbarea țării.

„Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Mi-am asumat, într-un moment dificil pentru țară, această responsabilitate, pentru că, sunt convins, aș fi putut schimba în bine România”, a transmis Eugen Tomac.

În aceeași postare, fostul premier desemnat le-a mulțumit colaboratorilor și colegilor care au acceptat să facă parte din proiectul său de guvernare.

Potrivit acestuia, echipa pregătită pentru preluarea conducerii Executivului ar fi avut capacitatea de a performa și de a răspunde provocărilor actuale.

„Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în aceste zile pline, în încercarea de a forma un Guvern nou al României. Le mulțumesc în special colegilor care au acceptat să facă parte din această construcție. Am fi făcut o echipă excepțională împreună. Vă sunt profund recunoscător”, a scris Tomac.

În finalul mesajului, acesta a susținut că și-a desfășurat activitatea respectând regulile democratice și că nu are reproșuri în privința modului în care a gestionat această etapă politică.

„Am jucat cinstit, democratic, fără a încălca nicio regulă și plec mai departe împăcat că am făcut tot ce a depins de mine pentru România. Mă întorc la familia mea, care mi-a lipsit enorm. Vă îmbrățișez!”, a transmis Eugen Tomac.

Mesajul vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat duminică dimineață desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, în urma retragerii lui Eugen Tomac din procesul de formare a noului Guvern.