Politica

Eugen Tomac, primul mesaj după retragerea din cursa pentru Palatul Victoria: „Am făcut tot ce a depins de mine pentru România”

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Eugen Tomac, primul mesaj după retragerea din cursa pentru Palatul Victoria: „Am făcut tot ce a depins de mine pentru România”Eugen Tomac. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

La câteva minute după ce și-a depus mandatul de premier desemnat, Eugen Tomac a transmis un mesaj public în care le mulțumește celor care l-au susținut în încercarea de a forma noul Guvern. Liderul politic afirmă că pleacă „împăcat” și spune că se întoarce alături de familie, după zile intense de negocieri.

Eugen Tomac: Sunt convins, aș fi putut schimba în bine România

După anunțul făcut la Palatul Cotroceni privind retragerea sa din funcția de premier desemnat, Eugen Tomac a publicat un mesaj pe Facebook în care vorbește despre perioada petrecută în încercarea de a construi o majoritate pentru noul Executiv. Tomac i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată și a transmis că a acceptat această misiune într-un moment complicat pentru România, convins că ar fi putut contribui la schimbarea țării.

„Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Mi-am asumat, într-un moment dificil pentru țară, această responsabilitate, pentru că, sunt convins, aș fi putut schimba în bine România”, a transmis Eugen Tomac.

Eugen Tomac și Nicușor Dan

Eugen Tomac și Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook

Mesaj pentru echipa care l-a susținut

În aceeași postare, fostul premier desemnat le-a mulțumit colaboratorilor și colegilor care au acceptat să facă parte din proiectul său de guvernare.

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Potrivit acestuia, echipa pregătită pentru preluarea conducerii Executivului ar fi avut capacitatea de a performa și de a răspunde provocărilor actuale.

„Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în aceste zile pline, în încercarea de a forma un Guvern nou al României. Le mulțumesc în special colegilor care au acceptat să facă parte din această construcție. Am fi făcut o echipă excepțională împreună. Vă sunt profund recunoscător”, a scris Tomac.

Eugen Tomac: Mă întorc la familia mea, care mi-a lipsit enorm

În finalul mesajului, acesta a susținut că și-a desfășurat activitatea respectând regulile democratice și că nu are reproșuri în privința modului în care a gestionat această etapă politică.

„Am jucat cinstit, democratic, fără a încălca nicio regulă și plec mai departe împăcat că am făcut tot ce a depins de mine pentru România. Mă întorc la familia mea, care mi-a lipsit enorm. Vă îmbrățișez!”, a transmis Eugen Tomac.

Mesajul vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat duminică dimineață desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, în urma retragerii lui Eugen Tomac din procesul de formare a noului Guvern.

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