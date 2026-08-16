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Trafic de coșmar pe DN 1 și Autostrada A2. Se circulă în coloană spre Capitală. Rutele alternative recomandate de Poliție

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Trafic de coșmar pe DN 1 și Autostrada A2. Se circulă în coloană spre Capitală. Rutele alternative recomandate de PolițieTrafic. Sursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Duminică se înregistrează valori de trafic deosebit de ridicate pe principalele artere rutiere din țară, în special pe drumurile care leagă stațiunile montane de pe Valea Prahovei și litoralul Mării Negre de Capitală. Mii de șoferi care se întorc din vacanță sau din minivacanța de sfârșit de săptămână întâmpină blocaje și timpi mari de așteptare, conform politiaromana.ro.

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a emis o avertizare privind aglomerația extremă de pe DN 1, Autostrada A2, DN 39 și DN 7, oferind totodată o serie de recomandări și rute ocolitoare pentru evitarea zonelor critice.

Blocaje majore pe DN 1 și pe drumurile spre Litoral

Cea mai dificilă situație se înregistrează pe DN 1 Brașov - Ploiești, unde autovehiculele înaintează la pas pe mai multe tronsoane, pe ambele sensuri de mers.

„Se înregistrează valori ridicate de trafic pe arterele rutiere principale dinspre destinaţiile turistice de la mare şi de pe Valea Prahovei către Capitală. Se circulă în coloană pe DN 1 Braşov-Ploieşti, între staţiunile Predeal şi Buşteni, pe sensul către Ploieşti, iar în celălalt sens între Poiana Ţapului şi Buşteni, dar şi pe tronsonul cuprins între localităţile Nistoreşti şi Comarnic”, conform Centrului Infotrafic.

În paralel, traficul este extrem de aglomerat pe Autostrada A2 Constanța - București, în special pe sensul de mers către Capitală, între kilometrii 157 și 147, în zona Cernavodă - Fetești.

La kilometrul 145, tot pe sensul spre București, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule. Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Mașinile au fost scoase rapid pe banda de urgență, astfel că nu s-au impus restricții de circulație pe benzile 1 și 2, însă incidentul a încetinit suplimentar ritmul de deplasare.

De asemenea, pe DN 39 se circulă în coloană pe ambele sensuri între Lazu și Tuzla, iar pe DN 7 Pitești - Sibiu sunt semnalate cozi pe raza localităților Călimănești și Căciulata.

Rute alternative pentru evitarea aglomerației de pe DN 1

Pentru șoferii care vor să evite aglomerația de pe Valea Prahovei și să reducă timpul petrecut în coloană, polițiștii recomandă utilizarea următoarelor drumuri:

București - Autostrada A3 - Ploiești - Cheia - DN 1A - Brașov;

București - Autostrada A1 - Pitești - Câmpulung - DN 73 - Râșnov;

București - DN 71 - Târgoviște - DN 72A - Câmpulung - DN 73 - Râșnov;

București - Târgoviște - DN 71 Sinaia.

Cum poate fi evitată aglomerația de pe Autostrada Soarelui A2

Pentru întoarcerea de pe litoralul românesc către Capitală, conducătorii auto pot alege rute secundare care să ocolească punctele nevralgice de pe autostrada A2:

DN 2A Constanța – Hârșova – Slobozia - Urziceni – DN 2 – București;

A2 – Fetești sau Drajna - DN 3A – Lehliu-Gară - DN 3 – Fundulea – București;

DN 3 Constanța – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov (traversare cu bacul) – Călărași – DN 21 Călărași – Drajna - A2 Drajna – București (sau din municipiul Călărași pe DN 3 – Lehliu-Gară – Fundulea – București).

Recomandările Poliției Române pentru conducătorii auto

Reprezentanții Centrului Infotrafic fac un apel la prudență și la respectarea normelor de circulație pe toate arterele rutiere din țară.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române recomandă conducătorilor auto să ia în considerare următoarele sfaturi: creșterea distanței de siguranță între vehicule; evitarea depășirii coloanelor auto; planificarea cu atenție a traseului de parcurs și folosirea de rute alternative; manifestarea respectului față de ceilalți participanți la trafic, semnalizând orice intenție de schimbare a benzii de circulație sau a direcției, după o asigurare corespunzătoare; pe autostrăzi, semnalizarea din timp a intenției de schimbare a benzii de circulație și conducerea cu atenție sporită; evitarea preocupărilor de natură a distrage atenția de la condus.

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