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Traversarea pe zebră nu îi scapă pe pietoni de amenzi. Greșeala pe care mulți români o fac

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Traversarea pe zebră nu îi scapă pe pietoni de amenzi. Greșeala pe care mulți români o facsursa: ziarulnational.,md
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Din cuprinsul articolului

În România, nu doar șoferii riscă amenzi pentru comportamentul din trafic. Și pietonii pot fi sancționați atunci când au un comportament agresiv față de ceilalți participanți la trafic. Chiar dacă se află pe trecerea de pietoni și traversează regulamentar, un pieton poate primi amendă dacă recurge la injurii, expresii vulgare sau gesturi obscene adresate unui șofer, potrivit Codului Rutier.

Pietonii pot fi amendați și pe trecerea de pietoni. Ce gest este sancționat

„Săvârșirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora, precum și de către pietoni, de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanților la trafic”, conform Articolului 99, alineatul (1), punctul 16 din OUG 195/2002.

Prevederea îi vizează în mod direct pe pietoni. Prin urmare, faptul că o persoană se află pe trotuar, pe trecerea de pietoni sau într-o altă zonă în care interacționează cu traficul nu înseamnă că poate recurge la astfel de gesturi fără consecințe.

Sursa foto: Radio Moldova

O situație des întâlnită în trafic

De exemplu, un pieton poate reacționa nervos după ce un șofer nu îi acordă prioritate sau nu oprește la timp, adresându-i injurii ori făcând gesturi obscene.

Chiar dacă traversarea se face regulamentar, comportamentul respectiv poate constitui contravenție.

Legea nu face o excepție pentru pietonii aflați pe trecerea de pietoni. Interdicția se aplică participanților la trafic, iar pietonii sunt incluși în mod expres.

Amenda poate ajunge la 650 de lei

Pentru această contravenție, sancțiunea este cuprinsă între 430 și 650 de lei, în funcție de încadrarea faptei și de situația constatată de agentul de poliție

Nici conducătorii auto nu sunt scutiți de sancțiuni atunci când adoptă un comportament agresiv. Codul Rutier stabilește mai multe situații în care gesturile și manevrele făcute la volan pot fi considerate comportament agresiv și sancționate.

Printre faptele vizate se numără schimbările repetate de bandă pentru depășirea coloanelor de autovehicule, apropierea intenționată de un alt vehicul în scop de intimidare, frânările bruște și nejustificate, precum și utilizarea excesivă a claxonului sau a semnalelor luminoase pentru a forța alți șoferi să elibereze banda de circulație. De asemenea, mersul cu spatele în scop de intimidare este încadrat în aceeași categorie de comportament agresiv.

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