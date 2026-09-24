Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și-a menținut prognoza privind evoluția economiei României, estimând o contracție de 0,2% în 2026, urmată de o creștere de 1,8% în 2027. Prognoza pentru acest an fusese deja redusă în raportul publicat în iunie, în contextul încetinirii economice și al măsurilor de consolidare fiscală.

Economia României a crescut cu 0,7% în 2025. Potrivit BERD, evoluția din acest an este afectată de reducerea consumului gospodăriilor, scăderea producției industriale și consolidarea fiscală.

Instituția financiară internațională avertizează, în același timp, că riscurile de evoluție negativă persistă, fiind legate de incertitudinile privind politica fiscală, evoluția prețurilor la energie și cererea externă.

Potrivit BERD, după declinul puternic înregistrat în ultimul trimestru din 2025, produsul intern brut al României s-a contractat cu 0,8% în ritm anual în primul semestru din 2026.

Instituția indică o scădere de 4,6% a producției industriale, precum și reculul serviciilor și al vânzărilor cu amănuntul.

În schimb, sectorul construcțiilor a înregistrat o creștere, susținută de proiectele de infrastructură finanțate de Uniunea Europeană.

BERD notează că dezechilibrele externe au început să se reducă, însă deficitul de cont curent al României rămâne printre cele mai mari din Uniunea Europeană.

Inflația a ajuns la 9,7% în mai 2026, după care a coborât la 6,3% în august, potrivit datelor prezentate de BERD.

Chiar și după această reducere, rata inflației rămâne cea mai ridicată din Uniunea Europeană, potrivit instituției financiare.

BERD avertizează că deprecierea leului față de euro, împreună cu prețurile mai mari la energie, ar putea menține presiunile inflaționiste.

Instituția subliniază, de asemenea, că nivelul ridicat al inflației și ajustările fiscale continuă să limiteze consumul populației.

Deficitul bugetar s-a redus la 7,9% din PIB în 2025, de la 9,3% în 2024. În primele șapte luni din 2026, deficitul a fost cu 37% mai mic în termeni nominali față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor prezentate în raport.

BERD consideră că ținta de deficit de 6,2% din PIB pentru întregul an 2026 este realizabilă.

Instituția leagă această evoluție de procesul de consolidare fiscală și avertizează că eventualele abateri de la traiectoria stabilită ar putea crea noi riscuri pentru economie.

BERD estimează că economia României ar putea reveni pe creștere în a doua jumătate a anului, în cazul unei redresări treptate a cererii gospodăriilor și al finalizării investițiilor finanțate de Uniunea Europeană.

Instituția ia în calcul și o revenire moderată a exporturilor, susținută de o refacere parțială a competitivității costurilor.

În aceste condiții, BERD estimează o contracție medie de 0,2% în 2026, urmată de o creștere de 1,8% în 2027.

Pentru 2027, BERD avertizează însă că investițiile publice ar putea să scadă, ceea ce reprezintă unul dintre factorii care pot influența ritmul de creștere.

Printre riscurile menționate de instituție se numără incertitudinile privind politicile fiscale, șocurile generate de prețurile energiei, cererea externă slabă, volatilitatea comerțului internațional și incertitudinea politică.