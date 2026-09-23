Economistul-șef al Băncii Centrale Europene (BCE), Philip Lane, a declarat că Europa se confruntă cu un al doilea val de creșteri de prețuri, pe fondul șocului energetic și al riscurilor geopolitice. El a spus că o agravare și o prelungire a șocului energetic în această toamnă ar putea duce la o inflație mai ridicată și mai persistentă și ar încetini creșterea economică.

„Asistăm la un al doilea val de creșteri de prețuri care va duce la o inflație mai mare și mai persistentă”, a declarat Philip Lane, citat Reuters.

Economistul irlandez a explicat că „riscurile geopolitice par acum să fie din nou ridicate” și a arătat că evoluția prețurilor energiei reprezintă un factor important pentru perspectivele economiei europene.

„Dacă șocul energetic se agravează și durează mai mult în această toamnă, va încetini creșterea”, a spus Lane.

Inflația din zona euro a crescut la 3,3% în august, de la 2,9% în iulie, potrivit datelor prezentate de BCE. Inflația prețurilor la energie a urcat la 14,3%, față de 10,3% în iulie. În același timp, inflația alimentară s-a menținut la 1,2%, iar inflația fără energie și alimente a coborât ușor, la 2,4%, de la 2,5%.

BCE a precizat că majorarea inflației energetice a reflectat, în principal, contribuția marjelor de rafinare pentru combustibilii lichizi și prețurile mai ridicate ale materiilor prime energetice.

Anterior, Philip Lane estimase că inflația medie din zona euro va rămâne peste 3% pentru restul anului, pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu.

„Menținerea în jurul acelui nivel de 3% este probabil scenariul pe care oamenii îl iau în calcul pentru restul anului”, declara Lane pentru postul de radio irlandez RTE Radio 1. El preciza însă că evoluția depinde în mare măsură de posibilitatea găsirii unei soluții, întrucât situația rămânea „cu adevărat incertă”.

În declarațiile pentru Reuters, Philip Lane a spus că inflația ar urma să înceapă să revină spre ținta BCE de 2% de la jumătatea anului 2027, după perioada de presiuni generate de șocul energetic.

El a precizat că majorarea costurilor energiei urma să se transmită în prețurile alimentelor, energiei și bunurilor. În schimb, presiunile asupra prețurilor serviciilor s-au menținut relativ stabile din februarie și, potrivit lui Lane, ar urma să rămână limitate.

Philip Lane a indicat și existența unor factori care susțin economia europeană. El a menționat resursele publice semnificative mobilizate pentru proiecte de infrastructură și apărare în Germania, precum și programul Next Generation EU.

Economistul-șef al BCE a vorbit și despre sectorul inteligenței artificiale. Deși Europa nu este principalul motor al dezvoltării inteligenței artificiale, Lane a spus că există suficiente companii europene în acest domeniu pentru a produce rezultate pozitive.

„În afară de o deteriorare pe frontul energetic, scenariul nostru de bază prevede, prin urmare, o creștere europeană stabilă, deși moderată”, a remarcat Philip Lane.

Mandatul lui Philip Lane în funcția de economist-șef al BCE se încheie în mai 2027.

Prețurile petrolului au crescut marți, după patru ședințe consecutive de scădere, iar miercuri dimineață au revenit pe scădere.

Evoluția prețurilor petrolului a rămas influențată de situația din Orientul Mijlociu și de perspectivele privind eventuale negocieri între Statele Unite și Iran. Investitorii au urmărit și posibilitatea unor discuții diplomatice în marja Adunării Generale a ONU.

Prețurile energiei reprezintă unul dintre principalii factori care au contribuit la accelerarea inflației din zona euro în august, potrivit datelor BCE.