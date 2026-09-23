Premierul desemnat Siegfried Mureșan a început marți discuțiile cu parlamentarii privind programul de guvernare, după întâlnirile cu parlamentarii PNL și USR. Miercuri, Mureșan se întâlnește cu parlamentarii UDMR pentru a prezenta prioritățile programului și calendarul procedurii parlamentare pentru învestirea Guvernului.

„Vom discuta prioritățile programului de guvernare, precum și calendarul și procedura parlamentară pentru depunerea programului și a listei miniștrilor, audierea miniștrilor propuși și votul final din Parlamentul României”, a transmis Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a spus că urmează să depună, până la sfârșitul săptămânii, programul de guvernare și lista miniștrilor la Parlament.

În discuțiile de marți cu parlamentarii PNL și USR, Siegfried Mureșan a prezentat câteva dintre principiile programului său de guvernare.

Printre măsurile menționate s-au aflat reducerea numărului de parlamentari, în conformitate cu recensământul, și comasarea unor agenții.

Programul a inclus și reforma pensiilor speciale și eliminarea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public.

Mureșan a mai propus un management performant la companiile de stat și a transmis că ANAF ar trebui să se concentreze pe marile fraude.

Premierul desemnat le-a mai transmis parlamentarilor că nu consideră necesare creșteri de taxe și impozite și nici majorarea TVA.

Siegfried Mureșan a reiterat că nu își va retrage mandatul și că va merge la votul din Parlament. Premierul desemnat a început demersurile pentru formarea Guvernului după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcție. Mureșan a anunțat ulterior că programul de guvernare este elaborat împreună cu PNL, USR și UDMR.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că va susține Guvernul propus de Siegfried Mureșan.

„Astăzi, în urma discuțiilor la noi în UDMR, am ajuns la concluzia că mergem și ne asumăm acest vot”, a declarat Kelemen Hunor la Euronews România.

Liderul UDMR a prezentat și calculul voturilor formațiunilor care și-au anunțat susținerea pentru cabinetul propus de Mureșan.

Potrivit lui Kelemen Hunor, PNL ar avea 81 de voturi, USR 59, iar UDMR 31, ceea ce ar însemna 171 de voturi în total.

El a precizat că, în cazul în care Grupul parlamentar al minorităților naționale ar susține Guvernul, numărul ar ajunge la 188 de voturi. Kelemen Hunor a menționat și cei aproximativ 20 de parlamentari neafiliați, ajungând astfel la un calcul de 208 voturi, în condițiile prezentate de acesta.

„Asta că toată lumea este prezentă, nimeni nu e bolnav, nimeni nu e plecat și toată lumea votează pentru. Domnul Mureșan va discuta cu PSD-ul, a și anunțat acest lucru, cu domnul Grindeanu. Nu știu care va fi discuția, nu știu când va fi discuția, fiindcă nu e treaba mea să stau lângă domnul Mureșan la o astfel de discuție”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că Mureșan urma să discute și cu grupul minorităților și cu PSD.

„El vine cu programul de guvernare, cu oferta, va avea această discuție cu colegii din PSD, va avea o discuție cu grupul minorităților, ne-a zis că mâine, probabil că după ce termină discuția acolo, merge la ei. Nu știu care vor fi acolo discuțiile, dar cunoscând cât de cât programul de guvernare, sau ce s-a conturat până acum, grupul minorităților nu ar avea de ce să nu îl susțină, fiindcă ceea ce am avut în programul trecut la capitolul minorități se va afla și în noul program de guvernare”, a declarat Kelemen Hunor.

El a adăugat că decizia Grupului minorităților trebuie așteptată.

Kelemen Hunor a respins ideea că desemnarea lui Siegfried Mureșan ar fi fost făcută doar pentru ca PNL să aibă un candidat la funcția de premier după ce PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu.

„Trebuie să evităm orice interpretare greșită că această propunere în iunie ar fi fost făcută doar așa, ca să avem și noi o propunere, după ce PSD-ul l-a propus pe domnul Grindeanu, fiindcă unii ar fi interpretat în acest sens dacă Siegfried Mureșan, înainte de vot, s-ar fi retras din această cursă după ce a acceptat nominalizarea și desemnarea din partea președintelui”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a recunoscut că desemnarea lui Siegfried Mureșan a fost „atipică” și a spus că inclusiv pentru UDMR aceasta a reprezentat o surpriză.

„Și pentru noi a fost o surpriză. Da, pentru mine a fost o surpriză în sensul că nimeni nu mi-a zis. M-a sunat la un moment dat Ilie Bolojan și mi-a zis că a vorbit cu Siegfried: m-a sunat și mi-a zis că a vorbit cu președintele și peste câteva minute îl desemnează. Bolojan, la rândul lui, a aflat de la Siegfried Mureșan. Deci asta a fost, într-adevăr, o desemnare atipică, dar nu scrie în Constituție o procedură exactă cum trebuie să fie desemnarea”, a afirmat Kelemen Hunor.

Discuțiile privind programul de guvernare și lista miniștrilor au loc în perioada în care Siegfried Mureșan își pregătește echipa și programul pentru procedura de învestire în Parlament.