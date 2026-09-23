Kelemen Hunor, anunț despre TVA și taxe

Programul de guvernare pregătit de premierul desemnat Siegfried Mureșan nu va prevedea majorarea TVA sau a altor taxe și impozite, a declarat Kelemen Hunor. Liderul UDMR a vorbit inclusiv despre eliminarea unor taxe parafiscale și reducerea taxării muncii, înaintea întâlnirii pe care Mureșan o are miercuri, de la ora 8:30, cu parlamentarii formațiunii.

Kelemen Hunor a fost întrebat despre prevederile fiscale care ar urma să fie incluse în programul noului Guvern și despre posibilitatea unei majorări a TVA.

„De crescut, în niciun caz! Noi am spus că, dacă condiţiile economice ne permit, trebuie să mergem spre scădere, dar asta nu poţi să spui astăzi că se face mâine-poimâine, evoluţia economică ne va da un indiciu”, a afirmat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a legat eventualele reduceri de taxe de evoluția economiei și a spus că, în acest moment, nu poate fi stabilit un termen la care acestea ar putea fi aplicate.

Președintele UDMR a afirmat că în programul de guvernare există și ideea eliminării unor taxe parafiscale. În cazul taxelor care asigură finanțarea unor asociații de creatori din zona culturală, acesta susține însă menținerea actualului mecanism.

„Ideea de creştere este exclusă nu numai la TVA, la toate taxele şi impozitele. Chiar există o idee, eliminarea taxelor parafiscale. Eu am spus că mai puţin din zona culturală, fiindcă pentru asociaţiile de creatori trebuie să păstrezi acea finanţare care vine din timbrul cultural, timbrul literar, muzical, arhitectural şamd. Chiar vrem să reducem taxele parafiscale, nu doreşte nimeni să crească taxele. Taxarea muncii trebuie redusă, e o altă idee pe care o veţi regăsi în program", a explicat Kelemen Hunor.

Declarațiile au fost făcute înaintea unei noi runde de discuții privind programul de guvernare și susținerea parlamentară pentru Executivul propus de Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan se întâlnește miercuri, de la ora 8:30, cu grupurile parlamentare ale UDMR, pentru discuții privind prioritățile care urmează să fie incluse în programul de guvernare.

Negocierile au loc în condițiile în care Kelemen Hunor a afirmat că partidele rămase din fosta coaliție nu întrunesc, în acest moment, cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

UDMR urmează să analizeze atât programul propus, cât și răspunsurile premierului desemnat la întrebările privind fiscalitatea, bugetul, investițiile, programul economic și măsurile destinate persoanelor care au nevoie de sprijin.

„Vom continua discuțiile, în primul rând, cu liberalii și cu USR, să vedem programul de guvernare, să vedem ce răspunsuri dă domnul Mureșan la o grămadă de întrebări legate de fiscalitate, de buget, de oamenii care au nevoie de ajutor, de programul economic, de programul de dezvoltare și de investiții. Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, atunci trebuie să luăm o decizie: dacă venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament, cu 160-170 de voturi, sau spunem că este mai bine să nu prelungim conflictul și îi sugerăm domnului Mureșan să depună mandatul”, a explicat acesta.

Poziția UDMR depinde și de rezultatul negocierilor privind programul de guvernare și de situația voturilor din Parlament.

Kelemen Hunor a afirmat că, în cazul în care Siegfried Mureșan va decide să continue procedura până la votul de învestitură, UDMR va trebui, la rândul său, să ia o decizie privind susținerea noului Guvern.

Discuțiile de miercuri cu parlamentarii UDMR vin după întâlnirile pe care premierul desemnat le-a avut cu reprezentanții PNL și USR, în cadrul consultărilor pentru definitivarea programului de guvernare.