AUR a prezentat, marți, prioritățile formațiunii pentru viitorul program de guvernare, ca răspuns la cele 10 propuneri formulate anterior de PSD. Printre măsurile anunțate de partid se numără reducerea TVA și a impozitului pe dividende, diminuarea numărului de parlamentari la 300, reorganizarea administrației, relansarea sectorului energetic și a agriculturii, dar și schimbarea direcției de politică externă.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a susținut că soluțiile prezentate de formațiune sunt elaborate cu sprijinul unor specialiști și nu reprezintă un „Guvern din umbră”.

„Ne dorim să arătăm că suntem un partid serios. (…) Vorbim despre buna guvernare. Nu aș vrea să credeți că vedeți neapărat un Guvern din umbră sau din penumbră, dar avem oameni care pot să răspundă oricăror nevoi și care răspund și nevoilor de competitivitate față de celelalte partide din România. (…) S-a terminat cu perioada în care PSD-ul sau PNL-ul aveau monopol pe elaborarea de politici publice în România. Noi oferim o alternativă la toate aceste politici publice și oferim și o alternativă și la închegarea lor într-un tot unitar. Tot ce vorbim despre România, despre programe de ieșire din criză, de dezvoltare, de guvernare, toate sunt în context european. Trăim într-un context european care s-a schimbat dramatic prin apariția acestui PNRR. (…) Noi tratăm cu mare prioritate o reformă a instituțiilor și administrativă care să conducă la un stat mult mai suplu”, a explicat Peiu.

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, a afirmat că partidul are deja mai multe proiecte legislative referitoare la reducerea numărului de parlamentari.

„AUR este gata să-și asume o diminuare cu 50% a agențiilor, autorităților, institutelor, administrațiilor, centrelor, regiilor, oficiilor, cu excepția școlilor, spitalelor, instituțiilor de ordine și de apărare. Este puțin dificil să considerăm serios un program de reformă a statului de la un partid care practic se confundă cu aparatul de stat din ultimii 36 de ani și este probabil principalul vinovat pentru calitatea serviciilor publice din administrația din România. (…) În ceea ce privește arhitectura unui Guvern din care AUR ar putea să facă parte, rămânem pe aceleași poziții comunicate din 2024: Guvernul din care AUR va face parte sau pe care AUR îl va forma va fi compus din 10 ministere și va avea maxim 50 de secretari de stat. Trebuie să ieșim din logica de a forma ministere pentru a mulțumi un anumit politician, cum am avut exemple în trecut. (…) Reorganizarea administrativ-teritorială este o reformă care nu mai poate fi evitată pe termen mediu”, a subliniat Enache.

Deputata Ionelia Priescu și senatorul Cristian Șipoș au prezentat propunerile formațiunii pentru energie și resurse.

„La nivelul județului Gorj criza se simte dublu, pentru că este accentuată și de o criză socială. (…) Avem soluții. Încă din 2025, pentru că am vrut să oprim decarbonizarea, am depus un proiect prin care amânăm procesul de decarbonizare cu cinci ani. Am reușit, printr-un amendament, să stopăm procesul de decarbonizare până când capacități reale și funcționale vor fi puse în producție. Oprirea procesului de decarbonizare nu poate fi făcută dacă nu intervenim direct în Complexul Energetic Oltenia”, a explicat deputata.

Cristian Șipoș a susținut că între securitatea energetică, accesibilitatea energiei și componenta de mediu există un dezechilibru pe care AUR dorește să îl corecteze.

„Noi venim astăzi cu soluții pentru a restabili echilibrul între acești trei factori”, a spus Cristian Șipoș, menționând printre propuneri construirea unor hidrocentrale cu acumulare prin pompaj.

Deputatul Dan Tanasă a prezentat trei propuneri pentru domeniul securității naționale: desecretizarea contractelor, asigurarea unei componente naționale de minimum 50%, însoțită de un program de reindustrializare și retehnologizare, precum și renegocierea contractelor existente.

„Trăim în țara în care un premier demis a semnat contracte de miliarde de euro, chestiune absolut inacceptabilă, fără să aibă mandatul populației, al unei guvernări, al unei majorități, fără să aibă un mandat din partea Parlamentului României. Secretizarea trebuie să română excepția, nu regula. (…) România trebuie să aibă o armată modernă, înzestrată și capabilă să lupte sustenabil”, a completat Tanasă.

Reindustrializarea, capitalul productiv și finanțarea dezvoltării au fost prezentate de Gabriel Pârvan, membru al Comisiei economice a AUR. Deputatul Eduard Koler a vorbit despre colectarea taxelor, combaterea fraudei și disciplina financiară.

„Noi nu transformăm oamenii de afaceri și antreprenoriatul în ținte și nu avem drept scop să facem controale din ce în ce mai multe și mai dure, care să distrugă mediul de afaceri mai mult decât au făcut-o aceste guvernări triste în ultimii 20 de ani. (…) Propunerile noastre sunt clare: scăderea TVA-ului în primă fază de la 21% la 19%, mărirea pragului pentru microîntreprinderi la 500.000 de euro, cu un impozit de 1,25%, scăderea impozitului pe dividende de la aberantul 16%, în momentul de față, crescut de la 1 ianuarie de către Bolojan, la un acceptabil 8%”, a spus Koler.

Deputatul Cosmin Corendea, vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, a prezentat propunerea formațiunii pentru politica externă, susținând revenirea la „o diplomație de 360 de grade”.

„Este foarte ușor să vii cu soluții la nimic, pentru că aceasta este politica externă de astăzi a României - nimic, uneori ușor către ridicol. Avem soluții, nu neapărat trebuie să ne legăm de ce propune PSD. (…) Ceea ce propunem noi este revenirea la o diplomație de 360 de grade și aici partidul AUR propune o axă extrem de simplă, pe care România ar trebui să o urmeze la fel de simplu, dar extrem de eficient și anume Washington - Bruxelles - Beijing. De ce lucrul acesta? Pntru că avem un partener strategic - Statele Unite, pe care îl neglijăm și implicit ne neglijează prin incapacitatea diplomaților români de a livra rezultate la Washington. Săptămâna asta domnul președinte Nicușor Dan este la Summitul Națiunilor Unite, la New York, și cea mai importantă întâlnire a dânsului este cu prim-ministrul Canadei și mai puțin cu oficiali ai Casei Albe, ceea ce este un semnal de alarmă în sine. Trebuie revizuit acest lucru și readus pe agenda proprie un subiect care ușor, ușor a început să fie uitat și anume Viza Waiver. (…) Această axă Washington - Bruxelles - Beijing este extrem de necesară și poate fi motorul care readuce diplomația românească cel puțin acolo unde i-a fost locul”, a transmis deputatul.

Senatoarea Niculina Stelea a vorbit despre muncă, venituri, coeziune socială și demografie.

Propunerile pentru agricultură, producția de alimente românești, irigații și dezvoltare rurală au fost prezentate de reprezentanții comisiei de resort din AUR, Sorin Chelmu și Silviu Chiosea.

Viziunea formațiunii asupra educației, sănătății, competențelor și cercetării a fost prezentată de senatorii Laurențiu Plăeșu și Cristian Vântu, în timp ce despre infrastructură și investiții strategice a vorbit conf. dr. Valentin Ungureanu.