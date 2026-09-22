Președintele României, Nicușor Dan, va acorda un interviu postului american CNN, care va fi difuzat în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 01:30, ora României. Discuția va avea loc după ce jurnaliștilor postului le-a fost restricționat accesul la Casa Albă. CNN, MS NOW și Politico au contestat decizia în instanță, susținând că aceasta le încalcă drepturile garantate de Primul Amendament.

Donald Trump a anunțat pe 18 septembrie că CNN, MS NOW și Politico nu vor mai avea acces la Casa Albă. Măsura a fost pusă în aplicare în ziua următoare, când jurnaliștii celor trei organizații au fost opriți la intrarea în complex, iar acreditările lor au fost retrase.

Președintele american a acuzat cele trei organizații că publică informații pe care le consideră false. Trump a susținut, de asemenea, că ar putea lua măsuri similare și împotriva altor organizații de presă.

CNN, MS NOW și Politico au acționat în instanță administrația Trump, susținând că interdicția încalcă libertatea presei și drepturile prevăzute de Primul Amendament al Constituției Statelor Unite. Cele trei organizații solicită blocarea măsurii, iar o audiere este programată miercuri la Washington.

Disputa a afectat și sistemul de transmisie video comună al principalelor televiziuni americane. După excluderea CNN din rotația televiziunilor care asigură această acoperire, celelalte mari rețele au suspendat participarea la sistemul de transmitere a imaginilor de la evenimentele prezidențiale.

Interviul acordat CNN va fi difuzat în acest context, în timp ce postul american contestă în instanță decizia administrației Trump.

Președintele României a avut în ultima perioadă mai multe discuții cu presa din Statele Unite. Marți, Nicușor Dan a fost intervievat și de postul de radio SiriusXM, unde a abordat teme legate de relația României cu Statele Unite, NATO, Ucraina și Republica Moldova.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au inaugurat „The Queen Marie of Romania Corner”

La New York, Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”. Evenimentul are loc la 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite.

Președintele României a vorbit despre rolul pe care Regina Maria l-a avut în istoria țării și despre implicarea acesteia atât în perioada Primului Război Mondial, cât și în diplomația de după război.

„S-a pus în slujba poporului ei, inclusiv în anii dificili ai războiului, când mergea pe front pentru a încuraja soldaţii, dar şi în anii de diplomaţie de după, care au dus la formarea României Mari şi în reprezentarea noului stat român cu demnitate şi naturaleţea pe care o cunoaştem”, a arătat şeful statului în discurs.

Președintele a vorbit despre importanța reperelor istorice

Nicușor Dan a evocat-o pe Regina Maria ca exemplu pentru generațiile actuale și a subliniat nevoia unor repere și modele istorice.

„Trăim o epocă în care nu mai avem repere, nu mai avem ierarhii de valori şi nu mai avem modele. De asta e important că atunci când avem un model, cum a fost Regina Maria, să ne raportăm la ea. E o mare onoare să fiu alături de dvs aici”, a spus preşedintele Nicuşor Dan la eveniment.