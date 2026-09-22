La 100 de ani de la vizita Reginei Maria în Statele Unite, intersecția de la East 38th Street și Third Avenue, din Manhattan, a primit numele „Queen Marie of Romania Corner”. Noul reper readuce în atenție călătoria suveranei în America din 1926 și modul în care vizita sa a atras atenția publicului american, potrivit președintelui Nicușor Dan. Povestea începe în toamna anului 1926, când Regina Maria a pornit spre Statele Unite într-un turneu care avea să dureze mai multe săptămâni și să o poarte prin numeroase orașe americane. România ieșise din Primul Război Mondial profund afectată, iar țara avea nevoie nu doar de reconstrucție, ci și de relații externe solide, de investiții și de o imagine favorabilă peste Ocean.

Pe 18 octombrie 1926, Regina Maria a ajuns la New York, iar sosirea sa a fost întâmpinată de autoritățile orașului și de o mulțime impresionantă de oameni. Vizita suveranei a atras o atenție considerabilă, într-o epocă în care călătoriile unei familii regale peste Ocean reprezentau evenimente rare și spectaculoase.

Primarul New York-ului de atunci, James J. Walker, i-a oferit cheia orașului, un gest simbolic prin care autoritățile locale au marcat primirea reginei în metropola americană.

Pentru Regina Maria, însă, călătoria nu a fost doar una ceremonială. Suverana a înțeles foarte bine forța imaginii publice și importanța întâlnirilor directe, iar turneul american a combinat momentele oficiale cu întrevederi și vizite menite să apropie România de societatea și mediul economic american.

Pe parcursul turneului, Regina Maria a avut întâlniri cu reprezentanți ai administrației, oameni de afaceri, industriași și finanțiști, într-o perioadă în care România încerca să atragă sprijin și capital pentru reconstrucția țării.

Prezența sa în Statele Unite a avut astfel și o dimensiune diplomatică și economică, iar popularitatea de care s-a bucurat a făcut ca mesajul transmis de suverană despre România să ajungă la un public mult mai larg decât cel al întâlnirilor oficiale.

Regina Maria avea și un avantaj aparte: era deja cunoscută în Europa pentru personalitatea sa puternică, pentru implicarea în timpul Primului Război Mondial și pentru rolul pe care îl asumase în promovarea intereselor României, potrivit Mediafax.

În America, imaginea sa de regină, dar și felul direct și apropiat în care comunica au contribuit la succesul turneului.

La aproape un secol distanță, călătoria din 1926 este privită și prin prisma modului în care un reprezentant al României a folosit prestigiul personal pentru a promova țara într-un moment dificil.

La 100 de ani de la acel turneu, numele Reginei Maria revine pe harta New York-ului. „Queen Marie of Romania Corner” marchează locul în care memoria unei vizite istorice se întâlnește cu prezentul și readuce în atenție povestea unei regine care, în urmă cu un secol, a traversat Atlanticul pentru a vorbi despre România în fața Americii. La ceremonia de inaugurare a plăcii comemorative dedicate Reginei Maria au fost prezenți președintele României, Nicușor Dan, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, reprezentanți ai corpului diplomatic, oficiali americani și membri ai comunității românești.