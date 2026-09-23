Tensiunile de la granița estică a Alianței Nord-Atlantice continuă cu un nou episod. Un elicopter militar rusesc de tip Mi-8 a pătruns recent în spațiul aerian al Poloniei, în zona din apropierea enclavei Kaliningrad. Autoritățile militare de la Varșovia au reacționat prompt și au catalogat evenimentul drept o încercare directă a Moscovei de a evalua capacitatea de reacție a sistemelor de apărare poloneze, conform AFP.

Potrivit datelor furnizate de comandamentul operațional al armatei poloneze, aparatul de zbor venea din direcția Kaliningrad. În timpul manevrei, elicopterul a pătruns în interiorul teritoriului polonez pe o adâncime de aproximativ 300 de metri și a staționat în zona respectivă timp de 42 de secunde, la nord de localitatea Braniewo.

Sistemele de radiolocalizare ale forțelor armate poloneze au detectat imediat prezența aeronavei. În consecință, au fost trimise în misiune avioane de vânătoare, iar efectivele și echipamentele terestre au fost trecute în stare de alertă.

„Zborul aeronavei a fost observat de sistemele de radiolocalizare ale forțelor armate poloneze. Au fost mobilizate avioane de vânătoare, iar forțele și mijloacele terestre au rămas în stare de alertă”, a precizat armata într-un comunicat publicat pe X.

Reprezentanții armatei au arătat că modul în care s-a desfășurat incidentul sugerează o tactică deliberată din partea Federației Ruse. „Natura incidentului indică faptul că Rusia testează încă o dată gradul de pregătire al apărării noastre aeriene”, a adăugat aceasta.

Oficialii militari au reamintit că infrastructura de apărare aeriană a țării funcționează fără întrerupere pentru a preveni și combate orice amenințare la adresa securității naționale.

Armata poloneză a subliniat că sistemele de apărare aeriană ale țării „asigură o supraveghere 24 de ore din 24” și rămân „în pregătire permanentă pentru a garanta securitatea spațiului aerian polonez”.

Incursiunea elicopterului Mi-8 nu reprezintă un caz izolat. De la declanșarea conflictului din Ucraina, spațiul aerian al Poloniei, stat de o importanță strategică deosebită pe flancul estic al NATO, a fost violat în repetate rânduri de drone, rachete și alte aeronave rusești.

Aproape lunar, avioanele de vânătoare poloneze și aliate sunt trimise să intercepteze aeronave rusești care evoluează deasupra Mării Baltice și se apropie periculos de granițele Poloniei sau ale statelor baltice.

Apropierea dronelor și aeronavelor de granițele aliate se înscrie într-un tipar mai larg de acțiuni agresive. Premierul Donald Tusk a atras atenția anterior asupra riscurilor tot mai mari la care sunt expuse statele din regiune.

„Planul rus, conform evaluărilor serviciilor de informații (...), include atacuri hibride cu drone și rachete împotriva țărilor care susțin Ucraina, inclusiv Polonia”, a declarat el într-un discurs ținut în fața parlamentului.

Situația rămâne sub strictă monitorizare, iar forțele poloneze continuă să mențină un nivel ridicat de operativitate de-a lungul întregii frontiere cu enclava Kaliningrad.