Polonia a dejucat în noaptea de miercuri spre joi o amenințare directă la unul dintre punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, în urma unei operațiuni comune a serviciilor poloneze și ucrainene, a anunțat premierul Donald Tusk pe 10 septembrie 2026, la Bratislava, potrivit Polskiego Radio.

În aceeași declarație, șeful guvernului de la Varșovia a spus că a primit de la directorul CIA, John Ratcliffe, un raport „destul de precis” privind posibilele evoluții din următoarele luni.

Tusk nu a oferit detalii despre punctul de frontieră vizat și nici despre natura amenințării. El a avertizat însă că Polonia trebuie să fie pregătită pentru noi provocări, inclusiv pentru eventuale acțiuni de sabotaj intern. Declarațiile au venit la scurt timp după atacul cu drone asupra punctului de trecere Starokazacie-Tudora, dintre Ucraina și Republica Moldova, în urma căruia două persoane au murit.

Premierul polonez a declarat, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate în capitala Slovaciei, că serviciile celor două țări au colaborat pentru a împiedica o amenințare la unul dintre punctele de trecere dintre Polonia și Ucraina.

„Noaptea trecută, datorită cooperării dintre serviciile noastre și omologii lor ucraineni, a fost dejucată o amenințare directă la unul dintre punctele de trecere a frontierei”, a spus Tusk, potrivit Reuters.

Premierul nu a explicat ce anume a constituit amenințarea și nu a indicat dacă aceasta a avut legătură cu un dispozitiv exploziv, o dronă, o tentativă de sabotaj sau o altă formă de acțiune ostilă.

În schimb, Tusk a legat incidentul de riscul unor acțiuni similare la infrastructura de frontieră din regiune. El a menționat atacul recent asupra unui punct de trecere dintre Ucraina și Republica Moldova și a spus că Varșovia se așteaptă la posibile acțiuni îndreptate împotriva punctelor de frontieră cu Ucraina și în alte state, inclusiv în Polonia.

În aceeași intervenție, Donald Tusk a dezvăluit că primise în orele precedente un raport direct de la John Ratcliffe, directorul Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite.

Tusk a descris documentul drept un raport „destul de precis” referitor la posibilele evenimente din lunile următoare și a spus că informațiile primite sunt în concordanță cu avertismentele pe care le-a formulat în ultimele luni.

Potrivit premierului polonez, atât Varșovia, cât și celelalte state europene trebuie să fie pregătite pentru mai multe scenarii, nu doar în ceea ce privește războiul dintre Rusia și Ucraina, ci și situația de pe flancul estic al Uniunii Europene.

CIA îl identifică oficial pe John Ratcliffe drept directorul agenției. Acesta ocupă funcția din ianuarie 2025.

Avertismentul lui Tusk a venit după un atac asupra punctului de trecere Starokazacie-Tudora, situat între Ucraina și Republica Moldova.

Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, atacul s-a produs în noaptea de 8 spre 9 septembrie. Între orele 23:35 și 00:05, o dronă a lovit punctul de trecere Starokazacie, iar alte două aparate fără pilot au căzut în apropiere. Infrastructura punctului de trecere a fost afectată, iar traficul a fost suspendat temporar.

Autoritățile moldovene au anunțat ulterior că două persoane au murit și alte persoane au fost rănite. Ministerul ucrainean responsabil de infrastructură a precizat că au fost afectate clădiri, vehicule și infrastructura punctului de frontieră și că 16 persoane au fost evacuate.

Atacul a devenit un element important în evaluarea riscurilor pentru celelalte puncte de frontieră prin care trec mărfuri între Ucraina și statele europene.

Donald Tusk a respins ideea că Polonia ar trebui să aștepte sprijinul Uniunii Europene pentru a-și proteja frontiera. Premierul a susținut că măsurile luate de Varșovia au o importanță mai largă, deoarece Polonia se află pe flancul estic al UE și joacă un rol important în sprijinirea Ucrainei.

El a subliniat că securitatea punctelor de trecere nu reprezintă doar o problemă bilaterală între Polonia și Ucraina, ci una care privește întreaga Uniune Europeană.

În acest context, autoritățile poloneze mențin un nivel ridicat de vigilență și urmăresc inclusiv posibilitatea unor acțiuni de sabotaj. Tusk a insistat că trebuie luate în calcul mai multe scenarii, fără a afirma că un atac asupra Poloniei este iminent.

Deocamdată, autoritățile poloneze nu au precizat care dintre punctele de frontieră a fost vizat, ce tip de amenințare a fost identificat sau dacă în spatele incidentului s-a aflat Rusia.

Moscova nu a oferit imediat un punct de vedere în legătură cu afirmațiile premierului polonez.

Elementul confirmat este că serviciile poloneze și ucrainene au intervenit împreună pentru a preveni o amenințare, iar Varșovia consideră că infrastructura de frontieră poate deveni o țintă în contextul războiului din Ucraina.

Pentru moment, declarațiile lui Tusk indică o creștere a nivelului de precauție pe flancul estic al Uniunii Europene, fără ca autoritățile poloneze să fi anunțat public existența unui atac iminent asupra țării.