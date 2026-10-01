Arestarea lui Călin Georgescu ar putea avea implicații care depășesc dosarul judiciar și ar putea influența evoluțiile de pe scena politică, a susținut Bogdan Comaroni în podcastul „Contrapunct”, moderat de Dan Andronic. Jurnalistul a prezentat o ipoteză potrivit căreia scoaterea lui Georgescu din prim-plan ar putea avea legătură cu eventualitatea unor alegeri anticipate și cu ascensiunea mișcării suveraniste. Comaroni a discutat și despre documentele care ar urma să sosească prin comisii rogatorii internaționale, despre negocierile dintre AUR și PSD, dar și despre mobilizarea susținătorilor lui Călin Georgescu.

Bogdan Comaroni a vorbit despre aspectele financiare ale dosarului, susținând că, la momentul discuției, nu fusese prezentată o dovadă concretă că banii vizați de anchetă ar fi ajuns direct la Călin Georgescu.

„În momentul de față, trebuie spus asta, nu există proba concretă, adică nu s-a arătat o probă concretă că banii sau părți din bani au ajuns direct la Georgescu”, a afirmat jurnalistul. Acesta a menționat că ancheta ar include solicitări de documente și verificări financiare în mai multe state, prin intermediul comisiilor rogatorii. Bogdan Comaroni a amintit Italia, Austria și Germania, precum și posibile demersuri în Elveția și Marea Britanie.

Potrivit acestuia, o parte dintre documentele solicitate au fost deja primite, în timp ce altele ar urma să ajungă ulterior. Jurnalistul a spus că acestea ar putea aduce informații suplimentare despre traseul banilor.

Bogdan Comaroni a analizat și contextul politic în care a avut loc arestarea lui Călin Georgescu. Acesta a făcut referire la discuțiile privind o posibilă colaborare între AUR și PSD, precum și la blocajul privind formarea unui nou guvern.

Jurnalistul a susținut că momentul arestării i-a ridicat întrebări despre posibilele efecte politice ale îndepărtării lui Georgescu din prim-plan.

„Am fost tentat să cred că această mișcare din spatele scenei [...] cred că și cei care ne urmăresc își dau seama că nu trăim într-un stat de drept”, a afirmat Comaroni, exprimându-și propria interpretare asupra evenimentelor.

El a legat această ipoteză de discuțiile despre o eventuală apropiere dintre AUR și PSD, precum și de negocierile pentru formarea guvernului. Comaroni a amintit că, în perioada respectivă, lideri politici discutau despre posibile formule de colaborare și despre desemnarea unui premier.

Totuși, jurnalistul a explicat că, în opinia sa, o eventuală înlăturare temporară a lui Georgescu nu ar reprezenta neapărat scopul final al demersului.

Bogdan Comaroni a susținut că eventualitatea unor alegeri anticipate ar putea modifica raporturile dintre partidele tradiționale și formațiunile suveraniste. În ipoteza sa, Călin Georgescu ar putea deveni o figură centrală pentru o eventuală alianță a acestor curente politice.

„Pericolul ca Simion, adică tot curentul suveranism, să candideze cu Georgescu în frunte este cel mai mare pericol pentru toată clasa politică”, a afirmat Comaroni, prezentând perspectiva sa asupra posibilelor consecințe electorale.

Jurnalistul a adăugat că susținerea pentru Georgescu nu ar proveni exclusiv de la persoane care se identifică drept suveraniste. În opinia sa, o parte dintre alegători ar putea fi motivați de nemulțumirea față de partidele tradiționale și de lipsa încrederii în actuala clasă politică.

„O foarte mare parte din cei care l-ar putea vota sau s-ar duce către zona asta de vot ar fi o populație care nu că e neapărat suveranistă, nu că e neapărat georgistă, dar are un spirit de frondă clar”, a declarat Bogdan Comaroni.

Dan Andronic a avut o perspectivă diferită asupra efectelor pe care arestarea le-ar putea avea asupra mișcării suveraniste. Moderatorul a susținut că măsura ar putea amplifica nemulțumirea populară, în loc să o reducă, și a atras atenția că situația juridică a lui Georgescu nu echivalează cu o condamnare.

Un alt subiect abordat de Bogdan Comaroni a fost strângerea de bani de către susținătorii lui Călin Georgescu, inclusiv pentru suma de 1,1 milioane de euro despre care s-a discutat în legătură cu dosarul. Comaroni a considerat că această inițiativă indică nivelul de speranță pe care susținătorii îl investesc în Georgescu.

„N-ai auzit niciodată cum că susținătorii vor să facă chetă ca să cumpere vila din Toscana, baza asumată 1.100.000 de euro”, a afirmat acesta, referindu-se la suma vehiculată în discuție.

Jurnalistul a atras atenția că strângerea de bani pentru acoperirea unui presupus prejudiciu nu înseamnă automat eliberarea unei persoane, întrucât procedurile juridice sunt distincte. El a ridicat și întrebări privind persoanele care ar organiza colectarea donațiilor.

Comaroni a legat susținerea pentru Călin Georgescu și de problemele economice cu care se confruntă o parte a populației. El a vorbit despre dificultățile financiare, despre creșterea costurilor și despre nemulțumirile care, în opinia sa, nu se reflectă întotdeauna în proteste de amploare.

„În momentul de față, promisiunile care apar dinspre Georgescu [...] o mare parte s-au adevărat”, a spus jurnalistul, discutând despre mesajele referitoare la resursele naturale ale României.

Dan Andronic a contestat unele dintre afirmațiile legate de resurse și a subliniat că existența acestora nu garantează automat prosperitatea. Discuția a evidențiat astfel diferențe de perspectivă între participanți asupra cauzelor problemelor economice și asupra soluțiilor promovate de Georgescu.

Comaroni a susținut, în final, că o parte dintre nemulțumirile sociale se pot transforma în susținere politică pentru candidați care se prezintă drept alternativă la partidele consacrate. Ipotezele sale privind efectele arestării asupra unor eventuale alegeri anticipate au rămas însă la nivelul unei interpretări politice.