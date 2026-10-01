Republica Moldova. Un administrator autorizat deţine licenţă eliberată de Ministerul Justiţie, deşi a fost găsit vinovat şi condamnat penal pentru infracţiuni de corupţie.

Legislaţia Republicii Moldova interzice eliberarea licenţei de administrator de insolvenţă persoanelor condamnate penal. Totodată, administratorilor condamnaţi după ce au fost admişi în profesie li se retrage licenţa.

Este voba despre Dionisie Palade, deţinător al licenţei în ianuarie 2015. Potivit datelor deschise, Palade este pe post de administrator şi lichidator la şase întreprinderi. Una dinttre care este uzina Alimentarmaş, în care statul deţine o cotă de peste 40 la sută.

Conform documentelor obţinute de EvZ, în 2008 Dionisie Palade era angajat în calitate de ofiţer de urmărire penală la Inspectoratul de Poliţie Ialoveni, unde a fost prin în flagrant de CNA în timp ce lua bani necuveniţi. La 5 august 2008, CNA a pornit dosarul penal nr. 2008978117, conform articolului 234 alin.3 Cod Penal al RM, corupere pasivă.

La 12 decembrie 2008, fapta lui Dionisie Palade a fost recalificată ca trafic de influenţă, conform articolului 326, alin 1, Cod Penal. Dionisie Palade a fost recunoscut vinovat şi i s-a aplicat o amendă penală de 2000 de lei.

La 18 iulie 2014, Parlamentul a votat în a doua lectură Legea cu privire la administratorii autorizaţi. Articolul 12 din legea respectivă prevede mai multe cerinţe pentru admiterea în profesia de administrator, printre care „să aibă o reputaţie ireproşabilă” şi „să nu aibă antecedente penale”.

În ianuarie 2015, când Palade a primit licenţa de administrator, ministru al Justiţiei era Oleg Efrim. Solicitat de EvZ, fostul ministru a declarat că nu cunoaşte cum a ajuns ca o persoană condamnată penal să obţină licenţa. Dar a spus că este regretabil.

„Eu doar semnam licenţele. Nu verificam personal dacă persoanele respective aveau cazierul curat. După intrarea în vigoare a Legii cu privire la administratorii autorizaţi, toţi cei care activau în domeniul insolvabilităţii au primit licenţa automat. Pentru aceasta trebuiau să prezinte un certificat de absolvire a cursurilor la Academia de administrare publică, dovezi că au în gestiune dosare de insolvenţă, precum şi cazierul juridic.

Nu pot să spun ce documente a prezentat persoana respectivă. A fost o comisie specială, care a primit şi verificat actele pentru funcţia de administrator”, ne-a declarat fostul ministru.

Oleg Efrim a mai comunicat că este autorul Legii din iulie 2015, în care a inclus mai multe prevederi de natură să asigure integritatea administratorilor, însă până la urmă nu au fost aprobate.

„Eu am propus ca toţi candidaţii să fie trecuţi printr-un filtru privind integritatea şi reputaţia ireproşabilă. Dar au fost presiuni mari din partea administratorilor. Au opus rezistenţă”, a precizat Efrim.

Fostul ministru al Justiţiei a mai declarat că de mult trebuia de făcut regulă în breasla administratorilor de insolvabilitate şi speră că acest lucru să reuşească guvernării actuale.

Documentele obţinute de EvZ arată că Dionisie Palade a mai comis abateri de la lege după ce a obţinut licenţa de administrator.

Astfel, la 22 septembrie 2017, a fost înregistrat un material în care Palade Dionisie era suspectat de evaziune fiscală de 1473191 lei. Dosarul nu a luat foc în urma unei propuneri de refuz al începerii urmăririi penale.

La 1 martie 2020, Palade a fost sancţionat contravenţional pentru injurie de către Poliţia din Floreşti.

La 3 decembrie 2021, Inspectoratul Fiscal de Stat a pornit o cauză penală, în care Palade este suspectat de infracţiuni economice. Materialui se află la etapa investigaţiilor.

Tot în gestiunea Fiscului se mai află o altă cauză penală pe numele lui Palade, înregistrată la 23 februarie 2022. De această dată, administratorul este bănuit de insolvabilitate intenţionată. Suma pretinsului prejudiciu cauzat fiind de 5 290 851 lei.

L-am contactat la telefonpe Dionisie Palade să comenteze învinuirile aduse. După ce i-am adresat întrebarările, administratorul ne-a cerut să-i adresăm întrebările în scris. Dionisie Palade nu ne-a răspuns la mesajul adresat prin poşta electronică.

Premierul Vasile Tofan a declarat în şedinţa Guvernului din 30 septembrie să facă regulă în breasla administratorilor autorizaţi.

Şeful Guvernului a precizat că, de rând cu celelalte aspecte ale reformei din justiţie, guvernarea trebuie „să se focuseze” și pe domeniul insolvenţei.

„Trebuie să facem ordine în domeniul administratorilor de insolvabilitate. Este un subiect important, abordat de mulți investitori, legat de justiție”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul de la Chişinău a declarat că cunoaşte despre fărădelegile care se întâmplă în domeniul insolvabilităţii.

„Eu îi cunosc încă din viața mea precedentă. Unii dintre ei – intangibili. Din păcate, domeniul e dominat inclusiv de niște oameni, unii dintre ei foarte toxici, care au făcut din această activitate un mare business, care vin și efectiv atacă companiile astea, uneori pentru credite mici. Își bat joc și de familii, și de firme. Extrag bani enormi din asta”, a spus Vasile Tofan.