Persoanele care vând sau cumpără lucrări de licență, disertație ori doctorat ar putea fi sancționate mai ușor, după ce Senatul a adoptat un proiect de lege care modifică procedura de sesizare a poliției. Inițiativa permite autorităților să intervină și în urma sesizărilor făcute de persoane fizice sau juridice, fără să mai fie necesară o solicitare din partea universității. Propunerea legislativă a fost adoptată miercuri, 30 septembrie, de Senat și urmează să fie dezbătută și votată de Camera Deputaților, care este for decizional. Modificările vizează articolul 259 din Legea învățământului superior nr. 199/2023.

În prezent, polițiștii pot constata contravențiile și pot aplica sancțiuni pentru vânzarea sau cumpărarea lucrărilor academice doar la solicitarea motivată a instituției de învățământ superior.

Proiectul adoptat de Senat schimbă această procedură. Potrivit noilor prevederi, sesizările vor putea fi formulate de orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat. Totodată, poliția ar putea să se sesizeze și din oficiu, fără să aștepte o solicitare din partea unei universități.

Măsura se referă la lucrările științifice, referatele, proiectele și lucrările de absolvire, licență, diplomă, disertație sau doctorat care sunt oferite spre vânzare, vândute ori cumpărate cu scopul de a fi prezentate drept creații proprii.

Sancțiunile pentru comercializarea lucrărilor academice sunt deja prevăzute de Legea învățământului superior. Amenzile contravenționale sunt cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei, iar proiectul adoptat de Senat nu introduce un nou cuantum al acestora, ci urmărește să faciliteze constatarea și sancționarea faptelor.

Astfel, dacă modificările vor fi adoptate și de Camera Deputaților, polițiștii cu atribuții în domeniu vor putea aplica sancțiunile și în urma sesizărilor venite din afara instituțiilor de învățământ.

Deputatul USR Adrian Echert, inițiatorul propunerii legislative, a atras atenția asupra diferenței dintre studenții care își redactează singuri lucrările și cei care aleg să le cumpere.

„Sunt studenți care petrec luni întregi documentându-se, scriind și rescriind lucrarea de licență. E munca lor și e firesc să fie evaluați pentru ea. Nu e drept ca, lângă ei, cineva să prezinte o lucrare cumpărată și să primească o notă pentru munca altcuiva. Când o lucrare se vinde «la cheie» vorbim de fapt despre o fraudă”, a declarat inițiatorul propunerii legislative, deputatul USR Adrian Echert.

Senatul a adoptat propunerea legislativă cu 73 de voturi „pentru”, două „împotrivă” și 29 de abțineri. Camera Deputaților va avea ultimul cuvânt asupra proiectului, care nu devine lege doar prin votul din Senat.

Dacă va fi adoptată și de Camera Deputaților, modificarea va permite sesizarea poliției de către un număr mai mare de persoane și va elimina dependența procedurii de o solicitare formulată de universitatea în cauză.