Fostul ministru al Educației, Daniel P. Funeriu, a lansat un set de recomandări directe pentru părinții care analizează opțiunile universitare ale copiilor.

Într-o analiză publicată la început de an școlar, Funeriu demontează câteva mituri legate de studiile în străinătate, avertizează asupra ideologizării din campusurile occidentale și propune o reorientare strategică spre polii de inovație din Asia.

În viziunea fostului ministru, avantajul unei licențe obținute în străinătate în detrimentul uneia de la o universitate românească bună s-a diminuat considerabil. Deși diferența de nivel încă există, efortul financiar și logistic s-ar putea să nu fie justificat la nivel de licență, succesul depinzând astăzi mai mult de angajamentul și dorința tânărului de a învăța.

Pentru studiile de masterat, în schimb, recomandarea de a alege o instituție externă rămâne fermă. De asemenea, pentru domenii specifice precum Medicina și Dreptul, Funeriu sugerează că studiile integrale în afara țării s-ar putea să nu fie cea mai eficientă alegere, experiența internațională putând fi dobândită prin programe de tip Erasmus.

O critică dură este adusă sistemului universitar american, pe care Funeriu îl descrie drept o „loterie” în contextul politicilor DEI/Diversitate, Echitate, Incluziune.

Fostul ministru avertizează că taxele exagerate s-ar putea să nu acopere un act educațional de calitate, mai ales pe fondul mișcărilor studențești care blochează frecvent cursurile. Deși recunoaște valoarea incontestabilă a unor instituții de elită precum MIT, care rămân o „carte de vizită foarte bună”, costurile rămân adesea disproporționate.

Scepticismul vizează și marile centre universitare britanice. Deși Oxford, Cambridge și alte universități de top din Anglia nu trebuie evitate complet, Funeriu se declară din ce în ce mai reținut în privința direcției acestora.

Pentru cei care doresc o educație de excelență în Europa, Daniel Funeriu indică structurile clasice, axate pe rigoare și științe exacte:

Germania: LMU și TUM (München)

Elveția: ETH (Zürich) și EPFL (Lausanne)

Franța: École Polytechnique (Paris)

Adevărata schimbare de paradigmă propusă este orientarea către universitățile de top din Asia, pe care le numește „perle la care prea puțini se uită”.

Instituții precum NUS din Singapore, Nanyang Technological University, universitățile din Hong Kong și Tokyo oferă, potrivit acestuia, o energie, o dinamică și o deschidere fabuloasă către viitorii lideri mondiali.

O „ancoră solidă în Asia” devine esențială într-o lume ale cărei cerințe pe piața muncii peste 5 sau 10 ani sunt imposibil de prezis. Părinții și viitorii studenți sunt sfătuiți să evite instituțiile puternic ideologizate, unde promisiunile de a forma „buni cetățeni” sunt folosite doar pentru a masca lipsa de conținut academic real.