Câți bani de buzunar îi trebuie unui student în București

O mamă din București a cerut sfaturi pe Reddit după ce a decis să nu-i mai dea bani fiului său de fiecare dată când îi solicită, ci să-i stabilească un buget lunar. Tânărul are 23 de ani, este student în anul II la Medicină, iar chiria, abonamentul, hainele, cărțile și alte cheltuieli sunt deja acoperite.

Femeia a explicat că banii ar urma să fie folosiți în principal pentru ieșiri, în condițiile în care o parte importantă dintre cheltuielile fiului său sunt plătite separat.

Situația a stârnit numeroase reacții, mai ales că studiile la Medicină presupun un program încărcat, iar posibilitatea unui job part-time poate fi mai redusă pentru unii studenți.

Până acum, mama îi oferea bani tânărului ori de câte ori avea nevoie, însă spune că vrea să treacă la un buget lunar stabil.

„Am o problemă cu fiul meu. 23 ani, student an 2 Medicină. Care considerați că e un buget suficient pe lună, fără chirie, abonament, țigări, fără haine, fără cărți. În București. M-am săturat să ceara bani mereu, așa că vreau să îi dau bani lunar și gata. Suntem oameni normali, fără Nuba și altele. Doar ieșit în mall, club de 3-4 ori, ceva de genul. Mulțumesc generației pentru răspunsuri”, a scris aceasta pe platforma Reddit.

Una dintre variantele sugerate a fost un buget de aproximativ 1.500 de lei pe lună, sumă considerată suficientă pentru ieșiri și care, în anumite luni, i-ar putea permite studentului să și economisească.

„Ca student la Medicina, în jur de 1500 de lei cred că ar fi okay pentru ieșiri. S-ar putea să-i și rămână și atunci poate pune deoparte/cheltui pentru evenimente/congrese”.

Un alt utilizator a estimat că 1.000 de lei ar putea fi suficienți, dar a recomandat ca suma să fie stabilită împreună cu tânărul și ca bugetul să includă și noțiuni de educație financiară.

„Negociați suma împreună, ar fi bine sa includeți și de haine, țigări și ce mai spuneți acolo și, cel mai important, oferiți-i o educație financiară (procent din suma la saltea, procent din suma investit, procent din suma chestii necesare, procent din suma cluburi… etc). Puneți-l să citească despre noțiuni de bază de economie. Chestia asta este mega utilă la vârsta asta și mai ales când e vorba de o facultate lungă la care nu ai timp să lucrezi pe lângă și să dai cu capu de viață”.

O altă persoană a susținut că suma lunară ar trebui să acopere mai multe cheltuieli personale, nu doar ieșirile, în timp ce costurile legate direct de educație ar putea rămâne separate.

„Eu personal i-aș face un buget în care aș include inclusiv hainele și orice altceva, cu excepția "educației". La educație intră: facultatea, cărțile și abonament stb/benzină mașină. Înțeleg că are asigurate cazarea și mâncarea, așa că ... Fiți realist”.

Un alt internaut, care spune că este student la Medicină și se apropie de finalul facultății, a apreciat că un buget cuprins între 1.000 și 1.500 de lei este suficient dacă tânărul locuiește cu părinții și banii sunt destinați strict ieșirilor.

„Dacă locuiește cu voi în casă... 1000-1500 de lei pe lună strict pentru ieșiri e mai mult decât suficient, părerea mea. Acum termin anul 6 la medicină”.

O altă estimare a venit de la un fost student la Medicină, care a sugerat un buget de aproximativ 400 de lei pe săptămână.

Acesta a explicat că cheltuielile unui student nu apar doar la ieșirile de seară, ci și în timpul zilelor petrecute la facultate, când pot exista pauze lungi între cursuri, mese luate în oraș sau ieșiri la cafea cu colegii.

„Tocmai ce am terminat și eu Medicina, pot să-ți zic că e foarte variabil bugetul. Orele sunt lungi, mănânci pe unde apuci și cum apuci, mai ai pauze de câte 2-3 ore între cursuri în care o să ieși la o cafea cu ceilalți colegi, deci, în concluzie, sunt destul de multe activități de care nu scapi fără să cheltui bani.

Aș zice că undeva la 400/săptămână e decent, în condițiile în care Bucureștiul este un oraș scump, raportat la prețurile actuale”.