Mulți oameni își calculează bugetul lunar pornind de la cheltuielile evidente, precum chiria, ratele, utilitățile și alimentele, dar omit costuri recurente sau ocazionale care se adună rapid, potrivit Money Helper.

Abonamentele, reparațiile, cheltuielile medicale neprevăzute și cumpărăturile sezoniere sunt printre sumele care pot crea diferențe importante între bugetul planificat și banii cheltuiți în realitate.

Problema devine vizibilă mai ales spre finalul lunii, când apar plăți care nu au fost luate în calcul de la început. Un buget realist nu înseamnă doar să notezi facturile fixe, ci și să estimezi cheltuielile mai rare, dar previzibile.

Platformele de streaming, aplicațiile cu plată, serviciile de stocare online, abonamentele la sală sau diverse servicii digitale pot părea cheltuieli minore atunci când sunt analizate separat.

Problema apare atunci când sunt adunate toate. O persoană poate plăti lunar pentru mai multe servicii pe care le folosește rar sau chiar deloc.

Specialiștii în educație financiară recomandă verificarea periodică a extrasului bancar pentru a identifica plățile recurente. Un abonament uitat poate continua să consume bani luni sau chiar ani.

Un robinet care începe să curgă, o centrală care are nevoie de revizie sau un aparat electrocasnic care se defectează sunt cheltuieli care nu apar în fiecare lună, dar sunt inevitabile pe termen lung.

Mulți oameni nu includ în buget un fond separat pentru întreținerea locuinței. În momentul în care apare o problemă, costul este acoperit din economii sau prin reducerea altor cheltuieli.

Planificarea unei sume lunare, chiar și mici, pentru reparații poate reduce impactul financiar al acestor situații.

Șoferii includ de obicei în calculele lunare combustibilul, dar uită de alte costuri importante: asigurarea, reviziile, schimbarea anvelopelor, reparațiile, parcarea sau taxele de drum.

Unele dintre aceste cheltuieli apar o singură dată sau de câteva ori pe an. Tocmai de aceea pot fi ușor ignorate atunci când este construit bugetul lunar.

O metodă simplă este împărțirea costurilor anuale estimate la 12 luni și punerea deoparte a unei sume în fiecare lună.

Consultațiile, medicamentele, analizele sau tratamentele pot apărea fără să fie prevăzute într-un buget obișnuit.

În aceeași categorie intră și cheltuielile mai mici, dar recurente, pentru produse de igienă și îngrijire personală. Acestea nu sunt întotdeauna cumpărate lunar, ceea ce le face mai ușor de omis.

Păstrarea unei categorii separate pentru sănătate și îngrijire poate oferi o imagine mai apropiată de cheltuielile reale.

Zilele de naștere, nunțile, botezurile, sărbătorile sau alte evenimente familiale pot reprezenta o parte importantă din bugetul anual.

Oamenii tind să trateze aceste cheltuieli drept excepții, deși multe dintre ele sunt previzibile. De exemplu, sărbătorile de iarnă sau aniversările apropiate pot fi anticipate cu luni înainte.

Economisirea treptată pentru astfel de momente poate evita presiunea financiară din luna în care apar cheltuielile.

Asigurările, anumite taxe, comisioane bancare sau diverse servicii plătite anual pot fi uitate până în momentul în care trebuie achitate.

Aceste costuri sunt printre cele mai importante de inclus într-un buget anual, nu doar într-unul lunar.

O listă cu toate plățile care apar o dată pe an sau la câteva luni poate ajuta la distribuirea mai echilibrată a cheltuielilor.

O cafea cumpărată în oraș, o comandă de mâncare, transportul cu taxiul sau o mică achiziție online pot părea neimportante individual.

Privite la nivelul unei luni, aceste cheltuieli pot reprezenta o sumă considerabilă. Ele sunt dificil de observat tocmai pentru că nu au valoarea unei facturi mari și nu sunt întotdeauna planificate.

Urmărirea cheltuielilor timp de câteva săptămâni poate arăta unde se duc, în realitate, banii care nu apar în bugetul inițial.

Una dintre cele mai frecvent omise categorii este chiar cea destinată urgențelor.

O problemă medicală, pierderea temporară a unei surse de venit, o reparație urgentă sau o cheltuială neașteptată pot afecta rapid bugetul unei familii.

Un fond de rezervă construit treptat poate reduce nevoia de a apela la împrumuturi atunci când apare o situație neplanificată.