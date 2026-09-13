Noi detalii despre temele abordate la Rovaniemi. Președintele Nicușor Dan și cancelarul german Friedrich Merz au discutat despre prioritățile europene, securitatea regională și cooperarea în industria de apărare. Cei doi oficiali au abordat și extinderea Uniunii Europene, cu accent pe parcursul european al Republicii Moldova. Întrevederea a avut loc duminică, la Rovaniemi, în Finlanda, în marja Summitului European dedicat Regiunii Arctice.

Nicușor Dan a subliniat importanța unui buget european consistent pentru următoarea perioadă și a evidențiat prioritățile României în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual.

„Am trecut în revistă prioritățile agendei europene pentru perioada următoare, în special negocierea viitorului Cadru Financiar Multianual. România susține adoptarea unui buget european ambițios, menținerea unei politici de coeziune robuste și finanțarea adecvată a agriculturii”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a arătat că discuțiile cu Friedrich Merz au reconfirmat soliditatea relațiilor dintre România și Germania. Totodată, întrevederea a oferit ocazia identificării unor direcții concrete pentru aprofundarea parteneriatului bilateral.

Securitatea regională s-a numărat printre temele importante ale întâlnirii. Șeful statului român a evidențiat necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO, în contextul amenințărilor generate de Federația Rusă și al incursiunilor cu drone în spațiul aerian aliat.

Nicușor Dan a apreciat sprijinul oferit de Germania pentru întărirea capacității de descurajare și apărare a Alianței Nord-Atlantice în regiune.

„Apreciez sprijinul Germaniei pentru întărirea posturii aliate de descurajare și apărare în regiunea noastră. Am discutat și despre potențialul important de cooperare între industriile de apărare din România și Germania, în materie de investiții, producție comună și transfer de tehnologie”, a transmis șeful statului.

Cooperarea dintre cele două țări în domeniul apărării ar putea include investiții comune, proiecte de producție și transferuri de tehnologie, în contextul eforturilor de consolidare a securității europene.

Extinderea Uniunii Europene a reprezentat un alt subiect al discuțiilor dintre Nicușor Dan și Friedrich Merz. Președintele României a descris acest proces drept un element important pentru securitatea continentului și a pus accent pe progresele înregistrate de Republica Moldova.

„Am abordat procesul de extindere a UE, o investiție strategică în securitatea continentului, cu atenție specială acordată progreselor înregistrate de Republica Moldova, al cărei parcurs am subliniat că trebuie susținut puternic, inclusiv în ceea ce privește deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a susținut astfel necesitatea sprijinirii și accelerării procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, inclusiv prin avansarea negocierilor de aderare.

Președintele României se află în Finlanda pentru a participa, luni, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice. Evenimentul este găzduit de Republica Finlanda și se desfășoară la Rovaniemi.