O declarație făcută cu zeci de ani în urmă de matematicianul Claude Shannon, considerat părintele teoriei informației, revine în atenție pe măsură ce inteligența artificială avansează și ridică noi întrebări despre viitorul omenirii. Într-un interviu acordat revistei Omni, acesta a anticipat o lume în care mașinile ar putea depăși inteligența umană, fără ca acest lucru să ducă neapărat la dispariția oamenilor, potrivit El Confidencial.

„Vom fi pentru roboți ceea ce câinii sunt pentru oameni, iar eu sunt de partea mașinilor”, afirma Claude Shannon, conturând o perspectivă asupra viitoarei relații dintre oameni și inteligența artificială.

În viziunea matematicianului, roboții ar putea ajunge să aibă capacități intelectuale mult superioare celor umane, însă oamenii și mașinile ar putea continua să conviețuiască. Relația dintre cele două ar putea semăna cu legătura dintre oameni și animalele lor de companie, bazată pe apropiere, loialitate și afecțiune.

Perspectiva lui Shannon este cu atât mai interesantă cu cât a fost formulată într-o perioadă în care calculatoarele se aflau la începutul dezvoltării, iar capacitatea lor de procesare era foarte redusă în comparație cu cea a dispozitivelor actuale.

La acea vreme, rețelele neuronale artificiale abia începeau să fie studiate, iar inteligența artificială era departe de nivelul de dezvoltare cunoscut astăzi. Cu toate acestea, matematicianul a luat în calcul posibilitatea ca limitele tehnologice existente să fie depășite, iar mașinile să dobândească abilități cognitive tot mai complexe.

Ideile sale readuc în discuție una dintre principalele întrebări legate de evoluția inteligenței artificiale: dacă sistemele informatice vor ajunge să gândească asemenea oamenilor sau chiar să îi depășească.

Comparația făcută de Claude Shannon sugerează un viitor în care diferențele de inteligență dintre oameni și mașini nu vor împiedica neapărat conviețuirea. Matematicianul își imagina o posibilă relație în care oamenii ar avea un rol asemănător celui pe care îl au în prezent în raport cu animalele de companie, în timp ce roboții ar putea manifesta forme de loialitate și atașament.

Declarația sa capătă o nouă semnificație în contextul progreselor actuale ale inteligenței artificiale, care pot îndeplini sarcini tot mai complexe și pot simula conversații și comportamente umane.

Viziunea lui Shannon ridică însă și întrebări despre viitorul acestei tehnologii și despre felul în care oamenii se vor raporta la mașini tot mai performante. Posibilitatea ca inteligența artificială să depășească nivelul uman rămâne un subiect de dezbatere, iar scenariul unei conviețuiri bazate pe loialitate și afecțiune reprezintă perspectiva anticipată de matematician.