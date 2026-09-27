Inteligența artificială începe să se vadă în perspectivele profesionale ale unor absolvenți de facultate, mai ales în domeniile în care o parte importantă a sarcinilor poate fi automatizată. O analiză realizată de economiștii Federal Reserve Bank of Dallas arată că tinerii care termină specializări precum informatica, ingineria informatică sau limbile străine întâmpină dificultăți mai mari la începutul carierei decât absolvenții unor domenii mai puțin expuse noilor tehnologii, relatează morningstar.com.

Diferențele au devenit mai evidente după 2022, odată cu apariția și răspândirea rapidă a instrumentelor de inteligență artificială generativă.

Cercetătorii au analizat date privind educația, angajarea și veniturile absolvenților universităților publice din Texas și au comparat specializările care conduc, de regulă, către ocupații cu un grad mai mare de automatizare cu cele în care sarcinile pot fi înlocuite mai greu de tehnologie.

Absolvenții aflați la începutul drumului profesional par să resimtă cel mai rapid schimbarea cererii de pe piața muncii. Studiul arată că, după lansarea ChatGPT la sfârșitul anului 2022, rata de angajare a absolvenților proveniți din specializări mai expuse automatizării a evoluat mai slab decât în cazul celor din domenii mai puțin expuse.

Pentru o diferență de 10 puncte procentuale în ponderea sarcinilor care pot fi automatizate cu inteligența artificială, probabilitatea de angajare în primul an după absolvire a scăzut relativ cu 1,7 puncte procentuale.

Și veniturile au fost afectate.

În rândul celor care și-au găsit un loc de muncă, absolvenții specializărilor mai expuse au înregistrat venituri în primul an cu aproximativ 5% mai mici, raportat la evoluția absolvenților din domenii mai puțin expuse.

Printre specializările aflate în partea de sus a clasamentului privind expunerea la automatizare se numără informatica și ingineria informatică.

Pe listă apar și specializările lingvistice, sistemele informatice de management și domeniile legate de scriere și compoziție.

Explicația ține de tipurile de joburi către care se îndreaptă, de regulă, absolvenții acestor facultăți. O parte dintre sarcinile desfășurate în aceste ocupații pot fi realizate acum de instrumente de inteligență artificială generativă.

Pentru stabilirea nivelului de expunere, cercetătorii au analizat sarcinile asociate diferitelor ocupații și capacitatea instrumentelor GenAI de a le automatiza.

La polul opus se află specializările care conduc către meserii în care activitatea umană directă rămâne importantă. Asistența medicală, educația și psihologia se numără printre domeniile cu o expunere mai redusă la inteligența artificială.

În aceeași categorie apar asistența socială, științele animale și managementul hotelier. Datele privind șomajul în rândul absolvenților indică, de asemenea, diferențe între domenii.

În 2024, absolvenții de informatică și inginerie aveau rate ale șomajului cuprinse între aproximativ 7% și aproape 8%, în timp ce în domenii precum asistența medicală și educația nivelurile erau de aproximativ 1-2%.

Pentru absolvenții de educație specială, rata șomajului ajungea la 0,7%.

Piața mai dificilă a muncii influențează și deciziile privind continuarea studiilor.

Absolvenții din 2024 proveniți din specializări mai expuse automatizării au avut o probabilitate mai mare să se înscrie la programe postuniversitare. Cercetarea Fed Dallas arată că, pentru o creștere cu 10 puncte procentuale a expunerii unei specializări la automatizare, probabilitatea continuării studiilor a crescut cu 1,4 puncte procentuale.

Mulți dintre cei care au ales această variantă nu și-au schimbat însă domeniul.

De exemplu, două treimi dintre absolvenții de informatică din 2024 care s-au întors la universitate în semestrul următor au ales tot un program postuniversitar de informatică.

Efectele se observă și înainte de absolvire.

Studenții încep să se orienteze într-o măsură mai mică spre domeniile în care sarcinile profesionale pot fi automatizate mai ușor.

În universitățile analizate, pentru fiecare diferență de 10 puncte procentuale în nivelul de expunere la automatizare, numărul studenților înscriși la specializările respective a scăzut cu 4,8% între toamna anului 2024 și toamna lui 2025.

Datele arată astfel că inteligența artificială nu influențează numai modul în care sunt realizate anumite activități la locul de muncă, ci începe să conteze și în alegerea studiilor și în perspectivele absolvenților aflați la începutul carierei.